Con la partida del fundador de los Ángeles Negros, se activa el modo nostalgia. Échate un palomazo con estas frases matadoras de canciones.

No importa si acabas de terminar una relación o si simplemente te proyectas con las canciones de Los Ángeles Negros. Los chilangos amamos cantar a todo pulmón frases matadoras de canciones.

Ya sea que lo hagamos mientras hacemos la limpieza de la casa, en la fiesta abrazando a tu compa o cuando vamos en el camión viendo melancólicamente por la ventana. Ponte tus audífonos y déjate llevar por esta lista que le echara sal a la herida que dabas por cerrada.

Frases matadoras de canciones

“Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida”

No podemos hablar de frases matadoras de canciones sin mencionar a Los Ángeles Negros. Muchas de sus canciones son rompe almas, pero esta frase de “Debut y despedida” le llega a cualquiera.

Y es que todos hemos pensado que tenemos algo especial con una persona. ¡Pero no! Nos ven la cara de inocentes y resulta que solo fuimos un romance temporal.

“Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo”

Otro rey cuando hablamos de frases matadoras de canciones es Joan Sebastian. Y la primera que a todos se nos viene a la cabeza cuando estamos sufriendo por desamor es “Tatuajes”.

Porque todos, nos hemos alejado de un amor y aún así lo recordamos todo el tiempo. Desde su mirada, hasta sus besos.

“Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte”

Pero no solo los hombres nos han regalado frases matadoras de canciones. Cualquier corazón se rompe ante la voz de Ana Torroja mientras canta “Me cuesta tanto olvidarte”.

Podríamos desmenuzar parte por parte esta letra compuesta por José María Cano. Pero no importa qué verso agarres, todos duelen y nos recuerdan a ese amor inolvidable.

“Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partío”

No importa si vives un desamor en la adolescencia o en tus 40. Una de las frases rompedoras de canciones es una de “Corazón Partío”, de Alejandro Sanz.

Los chilangos pensamos que un clavo saca otro clavo. ¿Pero qué pasa si ese segundo clavo nos deja peor que el primero? Pues prácticamente de eso habla esta canción.

“Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios”

No hay duda de que Vicente Fernández es el rey para los corazones rotos. Y no, no solo puedes rendirte ante sus canciones en una cantina. Porque tiene un montón de frases rompedoras de canciones que se adaptan a mil situaciones.

Solo basta con escuchar “Por tu maldito amor”, donde podemos escuchar a un hombre dejado que sufre por la partida del amor de su vida. Y sí, la neta es que no hay chilango que no derrame sus lagrimitas cuando pasa el trago del desamor.

“Fue por ti que descubrí lo que es amar”

Shakira tuvo en sus inicios letras que eran poemas directos al corazón. Entre esas frases matadoras de canciones podríamos poner toda “Antología”. Y es que no importa si estás viviendo un gran amor o ya te rompieron la ilusión.

A todos se nos escurre la lágrima y más porque nos acordamos de alguien en específico que nos hizo vivir un amor único.

“No sé si pueda volver a amar porque te di todo el amor que pude dar”

¡Pero clara que sí! La reina del Tex Mex también tiene frases matadoras de canciones. Y una de las mejores es aquella que suena en “Como la flor”.

Aunque tiene un tono movido y prendido, Selena compara un rompimiento con el marchitar de una flor. ¿Poesía pura? Los letrados dirán que no, pero nuestros corazones saben que es oro y que nos llega más cada que dice “¡Ay! ¡Cómo me duele!”.

“La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí”

Un dueto que tenía frases matadoras de canciones era Sin Bandera. Y en su rola “Que lloro” nos provoca dolores impensables directos en el corazón.

Te recomendamos no escucharla si ya estás extrañando a un viejo amor. Porque seguro vas a salir corriendo a mandarle un mensaje o a marcarle. ¡No lo haga, compa!

“Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego”

El Potrillo también nos ha regalado varias frases matadoras de canciones. Una de ellas la encuentras en “Me dediqué a perderte”.

Alejandro Fernández nos lastima con esta letra que hace que luego luego pensemos en un amor que dimos por hecho, que descuidamos y que perdimos.

“Detrás de mi ventana se me va la vida contigo pero sola”

Yuri no solo hizo “Osito Panda”, también tiene varias frases matadoras de canciones. Una de ellas la puedes escuchar en “Detrás de mi ventana”.

Y no lo niegues, todos hemos sido parte de una relación donde parece que le hablamos a la pared. Porque no más no nos hacen caso. Todos deberíamos de huir de algo así a la primera. Pero somos tan necios que hacemos cualquier cosa por llamar la atención de la que se supone que es nuestra pareja.

Y sí, ahí nos merecemos un: “amiga, date cuenta”.

“La historia de este amor se escribió para la eternidad”

¿Pensaste que nos olvidamos de El Príncipe de la Canción? ¡Por supuesto que no! Porque José José tiene un montón de frases rompedoras de canciones.

Y sí, a todos se nos pone la lagrimita de Remi en cuanto escuchamos “El triste”. Está garantizado que cualquier despechado que escucha esta rola termina sumergido en tequila. Así que ten cuidado cuando la pongas.

“Y aunque mi corazón te anhela dice que con otra tú eres feliz”

Los inicios de la década de los 2000 se vieron marcados por este himno que todavía suena en las fiestas y en varios antros. Y es que La Factoría supo cómo hablar de desamor con una rola bastante pegajosa.

Todos nos sabemos de memoria “Todavía” y sí, también nos recuerda a un gran amor que prefirió ser feliz con alguien más. ¡Chale! Ya ni llorar es bueno…

“Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas”

Otro que no podía faltar en esta lista de frases matadoras de canciones es Armando Manzanero. Y es que muchas de sus letras fueron interpretadas por un montón de artistas. Así que hay un montón de versiones para echarse a llorar.

Una de esas rolas es “Esta tarde vi llover”. Si la comparamos con otras letras, quizás esta es de las más simples. Sin embargo, tiene un par de versos que duelen en el alma.

“Qué absurdo el día en que soñé que eras para mí”

Luis Miguel también es de los que no puede faltar cuando nos destrozan el corazón. Y es que hay mucho de donde elegir, pero entre sus frases matadoras de canciones, encontramos esta de “Tengo todo excepto a ti”.

Porque una cosa es romper una relación y otra es que te maten las ilusiones cuando todavía no son nada. Esas heridas también duelen y nada pone más el dedo en la llaga que esta canción.

“Pero amor como el mío no hallarás por ahí, porque este amor apuesta hasta por mi”

Para hablar de desamor, Cara Morrison se pinta sola. Tiene un montón de frases pegadoras de canciones. Sin embargo, una que nos marcó a todos viene en “Déjenme llorar”.

Esta rola podría ser uno de los grandes himnos de esta lista. Pues habla de lo terrible que nos sentimos después de un rompimiento. Y de esas veces en las que solo queremos berrear como unos bebés.

“Yo no nací para amar, nadie nació para mí”

Juanga es otro de los que rompe a cualquiera con sus frases matadoras de canciones. Tiene un catálogo amplio que es difícil elegir solo una, pero en este caso presentamos “Yo no nací para amar”.

No hay que negar que a veces pasamos por tantos fracasos y decepciones amorosas que pensamos que estamos destinados a estar solos. Y escuchar a Juan Gabriel con su voz casi quebrada, nos deja todavía más desechos.

“No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar

Obviamente Marco Antonio Solís también es dueño de un montón de frases pegadoras de canciones. Y una que todo el mundo corea, aunque no sea fan, es aquella de la rola “Si no te hubieras ido”.

Habla de un amor que extrañamos con toda el alma. Y la voz de El Buki nos ayuda a sentir todo el dolor que nos provocó su partida.

“Lloverá, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia”

Quizás pienses que Rocío Durcal es para señoras dolidas. Pero no podemos negar que tiene varias frases matadoras como las que menciona en “La gata bajo la lluvia”.

Hay amores que nos desgarran tanto que uno llora y grita tanto que hasta parecen maullidos.

“Arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo amor”

¿No sabes de dónde es esta frase que duele? Pues viene de la canción “Olvídame tú”, de Miguel Bosé.

Todos sabemos el coro, pero te recomendamos ponerle más atención a la letra completa. Verás cómo Bosé entiende más de tu desamor de lo que pensabas.

“Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando”

Natalia Lafourcade le escribe mucho al amor y al desamor. Por eso no podía faltar en esta lista de frases matadoras de canciones. Aunque tiene tela de dónde cortar, elegimos “Lo que construimos”.

Pues muchas veces, aunque terminamos con alguien, pareciera que es imposible deshacernos de ellos. Todo nos lo recuerda: desde objetos, actividades y hasta lugares. Entonces es cargar con su recuerdo todo el tiempo y eso a veces es mucho más doloroso que el acto de ponerle fin a algo.

Con esta selección de frases matadoras de canciones dan ganas de armar un karaoke virtual con la raza para desahogar las penas o simplemente para cotorrear chido un buen rato.

