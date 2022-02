Estas son algunas frases infalibles para conquistar a tu crush que van a dejarlx pensando en ti, mucha suerte. Feliz día del amor, chilangos

Hoy es un día en el que muchas personas encuentran en el 14 de febrero una fecha para confesar su amor. A veces es complicado encontrar las palabras correctas. Es por eso que nos pusimos a recopilar algunas frases infalibles para conquistar a tu crush de canciones que se van a quedar en la mente de tu crush; quién sabe en una de esas es lo que hacía falta para que triunfes este día del amor.

Sabemos que es difícil encontrar las palabras correctas para decirle a esa persona lo que sientes. Sí, están los haters corazón de concreto que no se dejan tan fácil. También los que piensan que hoy es un pretexto bobo para gastar dinero. Pero hey, después de tanto confinamiento y cosas tan raras que nos han pasado en los últimos años, Amar es lo que todos necesitamos; tener a alguien en quién confiar, eso es el sueño de muchos. Y para muchos Cupido es un aliado que sólo hoy 14 de febrero nos puede ayudar a agarrar el valor confesar y darlo todo para que ese amor suceda.

Frases infalibles que te ayudarán a conseguir el amor

Monocordio – “Siempre te Busqué”

La historia de un amor de esos que son eternos. Desde el principio de los tiempos y en todas las formas posibles. Con esta canción si no hay boda, de plano no es ahí.

Frases infalibles para conquistar a tu crush

El día que te conocí

sentí una gran explosión

en mil pedazos volé

dentro de mi habitación



Nos amaremos después

la vida nos matará

seremos polvo otra vez

la tierra nos beberá



Muy lejos de este lugar

tal vez te vuelva a encontrar

nada será como es

tal vez seamos polvo estelar

Shakira – “Que Me Quedes Tú”

Cuando quieres que todo se vaya ALV si no estás con tu amor. ¿De qué sirve el mundo si no te tengo a ti?

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Que se consuman las palabras en los labios

Que contaminen todo el agua del planeta

O que renuncien los filántropos y sabios

Y que se muera hoy hasta el ultimo poeta



Pero que me quedes tú y me quede tu abrazo

Y el beso que inventas cada día

Y que me quede aquí después del ocaso

Para siempre tu melancolía



Porque ya, ya lo sé, sí

Que dependo de ti

Si me quedas tú

Me queda la vida

Foudeqush – “Makin’ Money”

Amor sensualón, más personal y pegadito. Si tu crush es más tumbadón y ya se vieron haciendo mucho dinero y viajando por el mundo, esta es la buena.

Frases infalibles para conquistar a tu crush

El cielo en tonos grises

Y tus ojos de cristal

Tú ya no quieres estar triste

Baby, yo soy tu prozac



Ya deja todo el drama

Quédate conmigo otro rato en la cama

No digas nada

Aguántame por más tiempo la mirada



Solo soy una chica enamorada

Tú eres el delito entero

Y yo seré la condenada

Prehistöricos – Todos Tus Átomos

Amor científico, que tu crush se quede de a seis cuando le digas que no sólo la conoces como persona sino que hasta de sus átomos le sabes cosas.

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Todos los átomos

Todos los átomos que hay en tu cuerpo

Dicen estar enamorados

Mejor los tomamos en serio

Antes que vayamos muriendo de pena



Dejemos de leer el destino

Dejemos de leer el destino



Silvana Estrada – “Ser de Ti”

Si la regaste un poquito, pero es momento de enmendar ese error. Si eres capaz de bajarle la luna a alguien para que sepa lo mucho que significa para a ti, Silvana te recomienda decir:

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Sálvame del ruido y del silencio

Que no me queda nada si te vas

Yo sé que estar conmigo nunca es fácil

Que mi voz es el derrumbe de tu mar

Y entiende, por favor, yo te lo pido

Que sin tus manos, este cuerpo está de más



Así que vuelve

Cuando tú quieras, vuelve

Que yo esta guerra

Ya la perdí

Y si es preciso

Te doy la luna y vuelve

Para que entiendas

Que soy de ti

Dënver – “Lo Que Quieras”

¿Te rifarías a irte al infierno para acompañar a la persona que amas? ¿O hacer bombas nucleares para matar a todos por el simple deseo de tu amor? Bueno aplica la de:

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Y si quieres matar a todos

Aprendo a hacer bombas nucleares

Si quieres ganarte el cielo

Yo me arreglo con San Pedro

Si quieres un mundo nuevo

Yo ya te lo tengo hecho

O si has querido alas

Pues revisa de inmediato tu espalda Lo que quieras…

Lo que quieras…

Juanes – “Para Tu Amor”

Cuando quieres tanto a alguien que te quedas sin palabras… A Juanes le pasó y agradece la existencia de esa persona. Si tu amor no tiene fin:

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Para tu amor no hay despedidas

Para tu amor yo solo tengo eternidad

Y para tu amor que me ilumina

Tengo una luna, un arco iris y un clavel

Y tengo también

Un corazón que se muere por dar amor

Y que no conoce el fin

Un corazón que late por vos



Por eso yo te quiero tanto que no sé como explicar

Lo que siento

Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor

Y no hay dudas

Yo te quiero con el alma y con el corazón

Te venero

Hoy y siempre gracias yo te doy a ti mi amor

Por existir

Boy Pablo y Cuco – La Novela

¿Un amor de novela? Aquí hay algo para ti. Olvídate de toda la historia azotada y de los enemigos. Acá está el final de tu novela, del felices para siempre en adelante.

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Qué interesante

Cómo el mundo gira así

Cuando estoy aquí

Pasando el tiempo junto a ti

Qué interesante

Que me escogiste a mí

Para la vida compartir

Sin ti no podría existir

Las nubes suspendidas sobre el pasto se pintaron grises

Ciclos pasajeros y memorias que nunca rinden

Pero el perfume de tu piel jamás que se me olvide

Cuidaré nuestra historia, la novela de los dos felices

Fothermuckers – 2022

Si tu amor es realista, esta es más que perfecta. Ir al cine, caminar por el parque. Un amor sincero, agradecido y en el que se aceptan las diferencias del otro. Ahh y un vino en caja… La perfección

Frases infalibles para conquistar a tu crush

Cuando digo A tú siempre dices B

Que gusto ser tan distintos



Ir al cine juntos

No encontrar que ver

Hacer treinta planes

Fracasar siempre

Y después de todo terminar pasándola tan bien



Sé que quizás no nos conozcamos bien

Pero necesito decir

Tengo tantas cosas que agradecer



Pero me paralizo si pienso que

No mejor olvídalo no me hagas caso por favor

Axolotes Mexicanos – “Cara de Idiota”

Tal vez has quedado como idiota varias veces cuando estás con tu amor. Pero si no lo puedes evitar, Los Axolotes Mexicanos recomiendan confesarlo.

Frases infalibles para conquistar a tu crush

No lo puedo evitar porque soy transparente

En el fondo me da igual lo quе piense la gentе

Mis amigos se ríen de mí y yo les digo que se callen

Pero cuando les pasa a ellos soy igual de insoportable



Con esa cara de idiota

Que pongo cuando me tocas

Cara de idiota

Es lo que soy

Cara de idiota

Que pones cuando me provocas

Ahí está un poco de inspiración y consejos, mucha suerte, chilangos

