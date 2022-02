Este San Valentín pon el ambiente correcto con estas #PlaylistChilango con canciones para romancear y echar pasión.

Febrero es romántico, pero también es considerado el mes más travieso del año, y no importa si tienes o no pareja, el punto es romancear y darle vuelo a la hilacha, pero para disfrutar mejor el momento es necesaria una buena elección de canciones.

Amor y sexo como inspiración musical

El amor, así como el sexo, son temas de inspiración a los que músicos recurren con frecuencia, y no es para menos, ambos son ejes importantes en la vida de los humanos.

Pop, rock, electrónica y hasta urbano, en cualquier género se puede encontrar canciones para romancear, que incitan a querer estar con el ser amado, fundirse en uno mismo y perderse en el cuerpo del otro.

Una noche de pasión, sin una buena playlist no esta completa. Y como queremos que este San Valentín pases un momento único, acompañadx o solitx, armamos una playlist calientita.

via GIPHY

Siddartha le entra al mariachi con 00:00 y espera hacerle justicia en vivo

Playlist: Canciones para darle vuelo a la hilacha

En nuestra lista podrás encontrar artistas que no pueden faltar como The Weeknd, Disclosure, Cigarrettes After Sex y Ariana Grande, pero también te sorprenderás con unas cuantas joyitas que no conocías.

También hay canciones como Slip de Elliot Moss, y antes de que digas que 50 Sombras de Grey la estropeó, hay que reconocer que su ritmo te pone el mood.

Love Is a Bitch de Two Feet, y bueno en realidad casi cualquier canción de este cantante es buena pa’echar patadas.

Sí, también hay reguetón y del viejito para sacar las posturas prohibidas, la canción de Tego Calderon es todo un clásico.

Eso sí, recuerda si vas a hacer el delicioso en compañía… sin globo no hay fiesta. Protégete, así te cuidas tú y a tu amorcitx.

Haz que esta noche y todas sean más divertidas, poniendo esta playlist. ¿Qué canciones para romancear agregarías tú?