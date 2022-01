Entre Caifanes y Jaguares, el buen Saúl Hernández le ha dado a los fans del rock mexicano algunas de su mejores rolas. Y es que no sólo las interpreta y está al frente con su guitarra, también es el compositor de muchas de ellas. Aquí te van 10 que son una buena prueba de lo que decimos.

Muchas de estas señoras rolas las creó y salieron el siglo pasado. Sí, suena a algo muy lejano, pero sin embargo no han perdido vigencia, y en gran parte es por las letras. En ellas encontramos sentimientos universales como el amor y el desamor, la vida, temas sociales, pero con el talento del músico y compositor para presentarlos de diversas maneras.

Se trata del segundo sencillo de su disco debut, Caifanes, lanzado en el año de 1988. En un par de versos, pre-coro y coro expresar los deseos de alguien por querer quedarse con esa persona especial.

Este himno al amor que sigue más allá de la muerte es perfectamente identificable desde los primeros segundos. Y si alguien tiene duda, basta que Saúl Hernández lance su grito o que prestemos atención a la parte musical. También es del primer álbum.

Fragmento chido de la letra: “Cuando me muera y me tengan que enterrar quiero que sea con una de tus fotografías, para que no me dé miedo estar abajo, para que no se me olvide cómo es tu cara, para imaginar que estoy contigo y sentirme un poquito vivo”.