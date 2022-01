Estas Rolas 90eras sonaban todo el tiempo, en todos lados. Sin plataformas de streaming fueron éxitos que hoy cantas enfiestado o escondido.

¡Ah, los 90! Tiempos en los que MTV aún pasaba videos musicales. Los sombreros con un girasol enorme… Los brillitos y los labiales de fantasía (azul, verde) eran dueños absolutos de la moda y el pop dominaba el mundo. A nivel mundial surgieron bandas como No Doubt, Backstreet Boys, The Verve, Savage Garden, Oasis y Sixpence None The Richer se consagraron como leyendas absolutas del género. Sus rolas 90eras aún quedan en nuestros corazones.

En esa época tuvimos grupos “alternativos” como Café Tacvba o Caifanes, pero, sobre todo pop, mucho pop del cual no había forma de escapar; en aquel entonces no había Spotify con listas cuidadosamente personalizadas. El pop te perseguía y sonaba en la casa, en el antro, el transporte, la calle, la tardeada y en secreto; como gusto culpable de quienes querían sentirse únicxs y detergentes, “bien malotes”.

Bueno, pues esa música de cuando tu mayor problema eran; el acné juvenil o decidir entre chicharrón y raspado afuera de la secu, ha vuelto a colarse de nuevo en los sonidos de la ciudad. Y, bueno, la verdad es que llega la hora en la qué no pueden faltar en la p*da, aparecen sí o sí; y resulta que todo el mundo se las sabe…

Aquí te dejamos una lista de las más famosas, berreables, bailables y que, guste o no, ya entran en la categoría “oldies”

“Estoy Aquí”- Shakira

Mucho antes de que la colombiana fuera rubia, cantara “La Bicicleta” y(cof, cof, cof) tuviera problemas con sus impuestos, la conocimos por esta canción, que hablabade desamor que seguro no sabías que era el amor para entender del des, pero esta canción te llegaba como ninguna otra.

“Amor de Papel”-Sentidos Opuestos

Del que se moja (¿mmm?) y se destruye…ok. Esta canción se hizo famosa porque gracias a los beats que la acompañan, querían metérnosla como electro synth pop. Sin olvidar ese video, donde sus atuendos eran de esos futuristas. Los cortes del video y la edición fue de esas que te dejaban todo turulato por tanto estrobo. Fondos de colores, muchos girasoles -la flor de moda- y una vez más el tema eran las veleidades del amor.

“Media Naranja”-Fey

Fey impuso moda, baile, peinado y hasta nos hizo creer que tenía 15 años. Esta canción fue uno de los muchísimos éxitos que tuvo, en el que hablaba, sí, del desamor… Pues el tipo en cuestión es un ángel y un diablo que la agarra a besos, aunque ya lo está perdiendo.

“Pepe”-Jeans

Este grupo con nombre de prenda también impuso estilo y este fue uno de sus primeros hits. En él, básicamente le decían a Pepe -quien no era galán y tampoco feo- que era un tonto. Porque no se daba cuenta de su enorme poder de atracción, ni de las ganas que le traían o la posibilidad de, ah, caray… Comenzar el día con una nueva teoría para amarse.

“Gira que Gira”-Lynda

Hoy está casi alejada de los escenarios y vibrando alto en Instagram; Lynda giraba y giraba cantando esta canción. Era pa’ que le echaras ganas, cuando se olvidaba la tarea, cuando no te daban permiso para ir a una fiesta y de cómo la escuela era una pesadilla. Aunque todo saliera mal, no debías dejar que un mal día, te agüitara, después de todo, el verano iba llegar y, en ese entonces, las vacaciones se sentían eternas…

“Explota Corazón”-Mercurio

Herederos de Magneto, cantaban de las ganas -disfrazadas de amor-. Sobre la eternidad de sus ojos; pidiéndole al corazón que explotara de amor; y las pulsaciones que aumentaban peligrosamente si tocaba la piel de su crush. Hay fragmentos en los que no sabemos si describen una condición cardíaca o la emoción del primer amor… Pero bueno, igual pegó.

“Enamorado Por Primera Vez” – Enrique Iglesias

Ah, el primer amor. Otra canción sobre la ex que se fue, pasiones robadas; “ciegos que ven” el error de su separación y Enrique de tóxico cantando que solo vivía para la mujer y ella era suya, solo suya. Sí, clásica rola noventera que culminó su éxito con su presentación en “Siempre en domingo”.

“Laura No Está” – Nek

Si no a todas, sí se la han dedicado a muchas Lauras. Al Igual que Enrique Iglesias, Nek logró colarse en la radio nacional con este éxito, en el que la protagonista se iba de su vida. Mientras él intentaba curarse las heridas con otra; el típico fuckboy que jugaba unas horas a quererte y luego lo perdías por siempre. Pues en vez de pagarse una terapia, se la pasaba añorando a Lau.

“Mírame a Los Ojos” – Onda Vaselina

Claro que OV7 iba a triunfar en el difícil mundo del pop; nos programaron toda la vida para que nos gustara. Lxs vimos crecer o sentimos que lo hicieron con nosotrxs. Esta canción fue una las más exitosas y también hablaba de celos, dudas y que los amigos eran unos metiches; pero todo se resolvía con una mirada de ojos y una agarrada… De mano.

“La Calle de Las Sirenas” – Kabah

Su video y su letra tienen una pachequez incomparable con el resto de la lista; había unicornios saltarines, hadas trabajando en la confección de vestidos, duendes y, obvio, sirenas y princesas en la luna. No sabemos que se metieron pero a todxs nos encantaba. Tiempo después hasta surgieron teorías sobre el contenido de la canción; en ellas se afirmaba que era una alegoría sobre el calentamiento global y sobre prostitución. No, tampoco sabemos que se metieron los conspiranoicos de las canciones de Kabah.

Aunque lo niegues sabemos que muy en el fondo a escondidas y con unas copas de más te sabes todas estas canciones.

