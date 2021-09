La locura, suciedad y lo monstruoso de la CDMX es la fuente de inspiración para Diles que no me maten para crear un sonido hipnotizante

Diles que no me maten es una de las bandas mexicanas más importantes de la escena independiente. El quinteto se encuentra compuesto por Jonás Derbez (voz), Andrés Lupone (bajo), Jerónimo García (guitarra), Gerardo Ponce (guitarra) y Raúl Ponce (batería y percusiones).

Su primer lanzamiento fue el EP Cayó de su Gloria el Diablo (2019) una larga improvisación que es reminiscente al trabajo de 713avo Amor y Föllakzoid. El inicio de la gloria underground ocurrió con el lanzamiento de su primer disco Edificio (LÁTIGO,2020) que destacó gracias a la psicodelia industrial de “Manos de Piedra”, las capas meditabundas de “Pachuca” y la demencia echa reverb de “Edificio”.

Diles que no me maten tienen vive el 2021 como un año fundamental de su carrera, ya que estrenarán su segundo material discográfico La vida de alguien más y serán parte de la cuarta edición del festivalHipnosis.

El sencillo “La vida de alguien más” es una melodía de kraut con declamación poética aderezada con un saxofón de jazz, mientras que su nueva composición “Outro” es una balada meditabunda con texturas de Post-punk y New wave. Tuvimos la oportunidad de hablar con tres miembros de la banda Gerardo, Raúl y Jerónimo acerca de Los Simpsons, sus procesos de composición, la vida en la Ciudad de México y sus planes para lo que resta del año.

Chilango: Empecemos con las cuestiones importantes de la vida ¿Personaje favorito de Los Simpsons? ¿Capítulo favorito?

Gerardo: Yo creo que mi personaje favorito es Homero, se me hace el personaje más chido. Es el que más me hace reír por sus babosadas. Y el capítulo que más me gusta sería … mmm… no sé… ya ahorita ni siquiera los veo, solo veo pedacitos. Jerónimo: A mi me gusta el capítulo cuando son una boyband que son como los Beatles. Raúl: ¡Los Borbotones! Jerónimo: Mi personaje favorito es Moe. Raúl: Yo también diría que Homero y mi episodio favorito sería “22 historias cortas sobre Springfield”. Jerónimo: ¿Yo puedo cambiar el mío? Hace poco justo vi el capítulo donde Bart vende su alma. Nunca lo había visto, me gusto un buen.

Chilango: Aparte en ese episodio sale Alf.

Raúl: “¡Volvió en forma de fichas!”

La importancia del silencio

Chilango: ¿Cómo definirían el silencio?

Gerardo: Me encanta el silencio. En cuanto a la música es lo que más me gusta porque le da espacio de entender lo que estás escuchando. Es el momento de reflexión generalmente, ya sea al final o en pedazos como que eso es lo que le da el espacio.

Chilango: Hablando un poco de su sencillo “La vida de alguien más”. ¿Qué otra vida les hubiera gustado vivir?

Jerónimo: Yo no la cambiaría creo. Gerardo: Yo tampoco. Jerónimo: Sí ¡Que desmadre! Raúl: Tendría que ser alguien que haya vivido y viajado mucho. Gerardo: Eso estaría bien. Gerardo: Igual cambiaría de vida con alguien que tuviera una vida muy dinámica y desastrosa, pero que al final tenga una solución en los últimos años de su vida. Raúl: Alguien que no viva en la CDMX para poder venir a visitarla sin conocerla.

Chilango: Diles que no me maten utiliza mucho la improvisación en su proceso creativo. ¿Cómo deciden qué se graba y que se queda como solo un momento en un cuarto o concierto?

Raúl: Generalmente las improvisaciones que se quedan, son las que repetimos porque nos gustan mucho. A veces si platicamos cual fue y otras veces sale naturalmente cuando tocamos puede ser un jam, en un ensayo o tocando en vivo. Jerónimo: Creo que es muy intuitivo. Hay improvisaciones que aunque hayan sido ultra chidas y hayamos sentido muchas cosas, sabemos que no podemos recrear esas cosas tan fácilmente. Hay otras que es más fácil volverlas a hacer.

Su relación con Hugo Quezada

Chilango: ¿Cómo funcionó su relación con Hugo Quezada ‘Robota’ para la realización de La vida de alguien más? ¿Qué les ayudó a descubrir cómo músicos?¿Cómo fue su trabajo de producción para el nuevo disco?

Gerardo: Yo creo que fue muy semejante a Edificio en el sentido de trabajar con Hugo, ya que fue muy orgánico. En el estudio descubrimos muchos juguetes para crear nuevas cosas. Sustituir guitarras, sustituir cierto tipo de bajos o agregar bajos con sintes, uso de saxofón y clarinete, y otras cosas que no habíamos experimentado. Eso nos ayudó a ver otra forma de exploración Jerónimo: Ayer estaba escuchando La vida de alguien más y creo que cambia mucho cuando estamos con Hugo. Es como si fuera otro miembro de la banda que solo está grabando. El hecho de grabar es interactuar con una sexta persona. Esto lo cambia todo, es muy extraño, está muy chido.

Chilango: Utilizaron el famoso cuento de Rulfo para su nombre. ¿Existen otros textos literarios o cinematográficos que hayan sido pilares en su formación como personas y músicos?

Gerardo: Me llama mucho la Generación Beat, en especial Jack Kerouac. Me gusta su tratamiento con los textos y su integración con la música. Ese carnal tiene unos discos grabados donde él declama poemas y haikus, mientras que unos jazzistas replican el poema con su música. Los estridentistas también me llaman mucho por como hablan de la ciudad, y como hablan de tener tu propia voz, tu propio instinto en la creación. Para mí la literatura es muy importante en mi proceso creativo porque la relaciono mucho con la música y viceversa.

La CDMX nos ha formado

Chilango: Han hablado mucho de la ciudad. Creen que su geografía particular llena de smog y de que uno nunca sabe a qué hora va a llegar porque se para el metro ¿Los han cambiado como personas?

Gerardo: Más que cambiado, yo creo que nos ha formado. Habitamos esté tipo de lugares, nos forman y nos crean. Nos generan dinámicas, nuestro entorno ayuda a que se cree una forma de hablar con la música. Siento que cuando hemos creado rolas fuera de la ciudad, se sienten diferentes por el espacio en el que estamos. Lo mismo si estamos en la ciudad como dijo Jero del estudio de Hugo. Cambia si hay una persona extra, si estamos jammeando en mí casa o en la de Jero, o con una guitarra en otro lugar. Eso sí cambia, pero al final todo tiene que ver con el entorno. Raúl: La ciudad sí ha hecho y moldeado mucho la forma en la que tocamos, porque también es cómo uno percibe el sonido. En la ciudad siempre está atascado y hay muchísimas capas de sonido, lo que está más lejos o lo que está más cerca. Creo que luego es así cómo hacemos nuestra música

Chilango: ¿Cuál es su lugar favorito de la CDMX?

Gerardo: En esté momento para mí es el Centro Histórico. Jero: Para mí el Periférico es algo muy especial del DF. El segundo piso es chido porque puedes ver de los dos lados una mancha enorme. Raúl: A mí me tripea mucho Tlalpan. Yo creo que es una calle que me parece muy interesante. Es como Periférico, pero en vez de ver desde las alturas estás a nivel de piso. Me impresiona la cantidad de movimiento que hay ahí de mañana y noche. Todas las cosas que pueden pasar ahí. Es una calle larguísima que desemboca en el Centro, pero que justo es donde todo parece igual pero no lo es. La puedes recorrer en Metro muy rápido. Hay un chingo de coches, un chingo de movimiento, un chingo de cantinas, prostitución, hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Por eso me llama la atención.

El nuevo álbum

Chilango: ¿Cómo funciona en vivo un set de Diles que no me maten? ¿Cuál es su plan para la presentación del nuevo disco?

Gerardo: El plan es presentar el disco en el Hipnosis. A nosotros nos gusta meter sorpresas o improvisar bastante.

Chilango: Para finalizar ¿Por qué escogieron “Outro” como segundo sencillo?

Jerónimo: Es muy bonita, a mi me parte el corazón Gerardo: Es una rola muy emocional. Del segundo disco creo que es la rola más personal con respecto a la letra y música. Jerónimo: La neta está bien popera, es muy buen sencillo. Gerardo: Si es bien popera. En nuestra interpretación de lo popero ¿quién sabe para afuera? Entre nosotros se nos hace la rola más balada y cursi. Es la rola más cantable. Jerónimo: Y como queremos ser famosos y tener mucho dinero. [Risas] Vamos a sacar esa rola.

El festival Hipnosis: nuevos artistas para su edición 2021

