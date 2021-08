La edición 2021 del festival de psicodelia y garage, Hipnosis se llevará a cabo el 6 de noviembre en el Stone Rex Park en Huixquilucan.

El festival Hipnosis se ha vuelto uno de los consentidos del público chilango ya que en sus últimas ediciones se han presentado artistas como Unkown Mortal Orchestra, King Gizzard And The Lizard Wizard, DIIV, Black Rebel Motorcycle Club y Stereolab.

El día de hoy el festival Hipnosis presenta el segundo bloque de artistas confirmados y en Chilango te los presentamos para que conozcas su música.

Monolord

Monolord es una banda sueca de doom metal, sludge y stoner rock proveniente de Gotemburgo. El trío está compuesto por Thomas V Jäger (vocalista), Esben Willems (batería) y Mika Häkki (bajo). Monolord busca crear con su música un sonido masivo y dinámico con ultra bajas frecuencias que tienen la virtud de convertirse en el cuarto miembro del grupo debido a su fuerza. En el Hipnosis los suecos van a presentar I’m Staying Home (Relapse Records, 2021) un b-side de las sesiones de grabación de su anterior álbum No Comfort (Relapse Records, 2019). Con la adición de Monolord las atmósferas lentas y oscuras no faltarán para headbangear con calma viendo el suelo.

Deradoorian

Deradoorian es el proyecto solista de Angel Deradoorian que fue parte de Dirty Projectors (2007-2012). La música de Deradoorian tiene pulsiones de drone, ambient y art pop, mientras que el timbre dulce de su voz le permite transmitir estados de tranquilidad. La cantante de california viene a presentar su último disco Find The Sun (ANTI-Records, 2020), un material que funciona como una foto instantánea de su estado mental y espiritual en el momento de composición. El resultado fue jams guiados por músicos con mentes conectadas y en búsqueda de la creación de canciones crudas y vulnerables donde destacan “Saturnine Night”, “It Was Me” y “Corsican Nights”. Durante el Hipnosis Deradoorian será el momento perfecto para dejarse llevar por lo oculto y eliminar el ego.

Mengers

Mengers es una banda chilanga influenciada por el garage, el punk y la psicodelia. El trío se encuentra compuesto por Carlos Calderón (guitarra), Pablo Calderón (batería) y Mauricio Suárez (bajo); su música es la furia contenido estallando tras un prolongado letargo y en sus palabras ellos buscan generar: “FUZZ en toda tu carita hermosa”. Este 2021 Mengers acaba de estrenar su disco Golly (Devil In The Woods) que fue producido por el legendario Hugo Quezada Monroy ‘Robota’ y fue masterizado por Harris Newman. El álbum destaca por composiciones como la frenética “Papando Bytes”, el garage con olor a basura de “Santa Fé” y la psicodelia embutida de “Pantitlán”. Los asistentes del Hipnosis tendrán la fortuna de llenarse de lodo con uno de los proyectos mexicanos con mayor potencia.

Tonstartssbandht

Tonstartssbandht es el proyecto compuesto por los hermanos White Andy (guitarra y voz) y Edwin (batería y voz). La música del dúo viaja entre campos sinusoidales de psicodelia, noise y blues. El último registro que tenemos de Tonstartssbandht es el EP Sorcerer (Mexican Summer, 2017) donde resalta “Breathe” una canción que canaliza la emoción de tormento a través de un ritmo sincopado y una letra reflexiva: “It’s this existence knows and always has / Too bad what passes as a heart these days / How can we hide this light and look away?”. La banda suele componer de manera remota ya que viven en ciudades diferentes, esto les permitió trabajar sin dificultades en la pandemia y estrenarán nuevo material en otoño del presente año. Tonstartssbandht permitirá a los asistentes del Hipnosis relajarse en el pasto y flotar con el misticismo de sus armonías.

Puedes conseguir tus boletos del festival Hipnosis en el siguiente link