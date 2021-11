El Cuarteto de Nos, es quizá la banda uruguaya de rock con mayor trayectoria en las últimas décadas. Está estrenando nuevo material con el sencillo “Fiesta en lo del Dr. Hermes” y tuvimos oportunidad de platicar con Roberto Musso el cantante y compositor principal de la banda.

Chilango: Su última presentación en México, fue de hecho el último concierto masivo que ha habido en la ciudad hasta la fecha. Nos pueden contar un poco de esa experiencia.

Cuarteto de Nos: Sí, de hecho esa ha sido también la última presentación que nosotros hicimos hasta este año. Al otro día nos regresamos a Uruguay y no hemos vuelto a presentarnos en vivo aún, pronto podremos hacerlo acá en Montevideo. Pero sobre ese concierto, para mí el “Vive Latino” siempre ha sido una especie de termómetro para medir la popularidad de la banda; pues cada vez que vamos la cantidad de gente es cada vez mayor y tenemos un mejor horario. De hecho en ese último show recién estábamos estrenando las canciones de nuestro último disco Jueves y fue un gran concierto con casi 30 mil personas que estaban en ese escenario y que estaban coreando las nuevas canciones. Recuerdo que en ese momento pensamos “Bueno si este fue nuestro último show en vivo pues nos quedamos contentos, jaja”.

El público chilango

Chilango: ¿Cuál piensas que es una característica única del público chilango?

Cuarteto de Nos: Es un público muy efusivo, muy demostrativo, acá en Uruguay son menos emotivos. Recuerdo que apenas en los primeros acordes de las canciones comienzan a cantarlas de principio a fin. Nuestros shows que hemos dado en el Plaza Condesa por ejemplo, han sido muy emotivos, increíbles. Es un público además muy especializado en ver shows. El público mexicano tiene una capacidad de comparar lo que ve con grandes shows, de modo que cuando salimos allá; pues tratamos de darlo todo para no salir mal parados en esa comparación.

Detrás del Dr. Hermes

Chilango: Su nuevo sencillo cuenta con un peculiar enfoque con una clara denuncia sobre temas que me parece son lamentablemente comunes, no solo en Latinoamérica; sino en realidad a todo el mundo, como lo son el nepotismo, la corrupción, chantajes, etc. Cuéntame ¿Cuál fue la motivación detrás de “Fiesta en lo del Dr. Hermes”?

Cuarteto de Nos: Tal cual como lo describís. Yo tenía ganas de escribir una canción sobre estos temas y efectivamente también de experimentar con algo poco convencional en el estilo lírico y musical que termina con ese contrapunto entre los dos coros; echándose culpas. Creo que la voz funge como una especie de juglar que va narrando lo que ocurre en esta fiesta un tanto enigmática. Cuyo anfitrión también es un tanto misterioso, este Dr. Hermes que nadie sabe a bien quién es y cuyo nombre no es casualidad pues a un nivel metafórico pues también resulta interesante pues es quien llevaba las almas al submundo. Entonces pues yo estaba tratando de retratar un poco los entretelones del poder; el nepotismo como lo decías, el dar favor por favor, para poder seguir dominando.

Tomar una postura cuando no necesariamente tendría ser el caso

Y por otro lado pues también se ve como en el video a la gente que se encuentra afuera, una mayoría que está observando. En un momento hay este quiebre que arranca donde cada bando empieza a denunciar al otro. Los de adentro diciendo que los de afuera solo quieren entrar por envidia y por un pedazo del pastel y los de afuera denunciando a quienes acaparan el poder. Lo que me motivó es el momento híper politizado y polarizado en el que estamos viviendo ahora; donde cada vez se habla más sobre dos bandos. Me interesaba acá, tratar de que no hubiera una resolución en la canción. No hay ganadores ni perdedores, ni buenos y malos estereotipados. Dejamos un poco al final que el espectador tome lo que vea de ahí y quería evidenciar como parece que se nos fuerza cada vez más a tomar una postura cuando no necesariamente tendría ser el caso.

No me gusta ninguna de las dos opciones

Chilango: Claro parece que cada vez es más difícil ver los grises y criticar desde un punto medio…

Cuarteto de Nos: Efectivamente parece que se perdió ese abanico, pareciera que ya no podemos decir que si hay dos opciones igual no me gusta ninguna de las dos. Creo que nuestros fans agradecen mucho este tipo de tratamiento que tenemos de estos temas.

Procesos musicales en pandemia

Chilango: ¿Cómo se vio afectado su proceso y qué soluciones creativas se plantearon para concebir este nuevo material en medio de esta pandemia que no acaba?

Cuarteto de Nos: A nivel creativo y compositivo fue una época muy poco inspiradora, pues a mi no me gusta escribir sobre una realidad muy real, por decirlo de alguna forma, de temas tan inmediatos. Me interesa la óptica presente pero creo que esta canción (Fiesta en lo del Dr. Hermes) bien se se pudo escribir hace cinco años e igual podría escribirse después y ser relevante. Creo que muchas canciones resaltan muchos aspectos de la humanidad pero sin necesariamente hablar de la situación presente. A nivel logístico, logramos grabar acá en Montevideo y que los productores pudieran venir, Eduardo Cabra “Visitante” vino un par de semanas y Héctor Castillo quien es el otro productor también.

Lugares favoritos en la CDMX

Chilango: Por último y regresando a la Ciudad de México, ¿me podrías contar cuáles son tus tres lugares favoritos?

Cuarteto de Nos: Bueno, mira esto es muy personal, pero te voy a decir que yo tengo un especial afecto y cariño por el Zócalo, me parece la plaza más bonita que he visto en Latinoamérica, esta vale por dos porque yo siempre recomiendo que se vaya de día y también de noche. Por otro lado también me gusta mucho el área de la Condesa, toda esa zona que es donde a veces nos quedamos cuando vamos a tocar por allá. Aprovecho igual para decir que extrañamos muchísimo a México y espero que nos podamos ver por allá pronto el próximo año.

