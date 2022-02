La CDMX no solo es hogar de los Chilangos, sino también de extranjeros como, Elsa y Elmar, quien nos cuenta sobre su amor por la capital y sus shows en el Metropólitan.

Elsa y Elmar nació en Colombia, pero hace cuatro años que vive en la CDMX. Aquí ha desarrollado su carrera musical, a la vez que se ha dado el chance de recorrer sus calles y lanzarse a muchos lugares. Y ahora Twourist, el nuevo programa del canal TNT, la invitó a explorar más de su nuevo hogar.

Twourist le permitió a Elsa y Elmar conocer más de la CDMX

Este programa, según explica la cantautora, mezcla reality show con recorrido de diferentes destinos de la CDMX, y presenta artistas que viven aquí.

No naciste en México pero que ya eres una chilanga adoptiva ¿cómo te cayó ésta invitación? ¿Twourist te permitió conocer algún rincón nuevo?

“Me encantó. No había ido justo donde grabamos mi episodio, que fue en las montañas, la verdad me recogieron tan temprano que no me acuerdo de cómo llegue allá. Era en el desierto, más arriba del desierto, lejísimos, lejísimos, se veía todas las nubes, se veía espectacular.

“Yo me conozco mucho la Ciudad de México. La verdad me la camino mucho, voy a todas partes, los mercados, todo me lo conozco, pero las afueras, poco. Entonces sí fue un chance para conocer naturaleza espectacular, y me acuerdo que había mil animales. Me divertí bastante”, cuenta Elsa y Elmar.

¿Podemos decir entonces que la Ciudad de México te sigue sorprendiendo?

“Siempre, me sorprende todos los días que salgo a dar un paseo”.

¿Crees que le pase es a tus compatriotas al ver el programa?

“Creo que sí. Yo creo que este programa va a mostrar otra faceta de la Ciudad de México más allá de lo que conocemos. Y a mis amigos yo les digo ‘tómense tres días para ir a lo clásico, vayan a la Plaza Garibaldi, al Zócalo. Pero entonces si quieren irse a Tepito a ver cosas cool yo los llevo, a un restaurante, a las calles que me interesan y que me parecen que son divertidas de Coyoacán, ¡vámonos! Y si quieren irse a probar unos tacos vegetarianos deliciosos, ¡vámonos! Como que me gusta llevarlos a lo desconocido”.

Por cierto, si hubiera segunda temporada, la invitaran de nuevo y pudiera sugerir algún lugar, Elsa elegiría el mercado de Sonora, La Merced, pues le fascinan. “También un puestito de tacos por aquí que se llama La Brisa, que es muy rico. El Parque Hundido, que no se va casi pero a mí me parece muy lindo. A Granaditas a buscar botas y a buscar cosas cool”.

Cortesía Warner Media

Entre lugares y comidas favoritas de la capital mexicana

Los 4 años que llevas aquí ¿cómo los describirías?

“Creo que cuatro años atravesados por casi dos de pandemia. La verdad se me han ido rápido, creo que ésta es una ciudad que va rápido. Entonces, entre trabajo, muchas cosas por hacer, por ver, entre mis amigos, la música, los conciertos, se ha ido rápido”.

Mencionas todos estos lugares, pero ¿hay alguno que es tu favorito?

“El Audiorama del parque Chapultepec, me fascina. Me parece un rinconcito de silencio y de naturaleza, y no tienes que ir lejos ni planear un viaje para irte y encerrarte ahí. Es como una burbujita de calma en la ciudad, que hay pocas; siempre hay ruido y muchas cosas pasando”.

¿Algún sitio histórico favorito en la ciudad?

“Coyoacán de algún modo me parece histórico, y la Casa Museo de Diego Rivera, no la de Frida sino la de Diego con el puente, me encanta”.

De toda la comida que existe en la Ciudad de México, ¿cuál es a la que no puedes resistirte y repites cada que puedes?

“Comer mariscos el fin de semana me encanta. Yo todos los fines, no amanezco cruda ni nada, pero sí tengo esa cultura ya de marisco el fin de semana”.

Cortesía Warner Media

La CDMX en la música de Elsa y Elmar

¿Qué tanto ha inspirado en tu carrera la CDMX, tanto a nivel musical como lírico?

“Demasiado. A la Ciudad de México le debo mi carrera musical, sin duda alguna. El hecho de saber que aquí hay humanos que están escuchando y esperando algo de lo que yo hago, instantáneamente, no se, me crea inspiración. Como que a uno lo inspira también el saber que es para compartir.

“Y a mí me inspira salir a caminar. En esta ciudad camino kilómetros diarios, me invento que tengo que ir desde buscar un botecito de miel de quién sabe a dónde, hasta caminatas basadas en alguna necesidad que tenga. En esos momentos cuando no estoy viendo el cel pero tampoco estoy distraída, en que puedo como acallar un poquito la mente, ahí han nacido muchas canciones”.

¿Y cuál seria el lugar soñado de esta ciudad para cantar?

“Fíjate que la Ciudad de México me a enseñado a confiar y no aferrarme a ciertas ideas. Me gustaría cantar en la noche, por ahí a las 7, en el Vive Latino, en la carpa grande o en el escenario grande, eso me gustaría”.

Por cierto, hablando sobre conciertos, Elsa y Elmar nunca olvidará la primera vez que vino y cantó en el Museo Franz Mayer. No llevaba nada, así que “me paré en el escenario básicamente a hacer el oso”, pero para su sorpresa al final la gente compró sus discos “y eso fue una fantasía”.

Cortesía Warner Media

Lo que sigue para Elsa y Elmar: Un disco y el Teatro Metropólitan

Siguiendo con el tema de las presentaciones en vivo, se viene una súper importante para ella: El 10 de junio tendrá su primer show sola en el Teatro Metropólitan.

“Me tiene ilusionadísima, impactada, es un rito de paso yo creo de los artistas que venimos de aquí, a la Ciudad de México a soñar. La verdad quiero gozarlo y quiero honrar esta ciudad, y justamente estamos pensando en el show. Me gusta dejarme sorprender por lo que me da este país y este público, y me está dando poder tocar en este teatro”.

Además de repasar tu carrera, ¿te escucharemos alguna canción mexicana?

“Sí, me gusta muchísimo. Hice un cover de ‘Adiós amor’ que me gusta mucho, hecha famosa por Christian Nodal pero no fue él. Esa me fascina cantarla. Y sí estoy trabajando mucho el género no sé si medio corrido, medio así”.

¿Qué más podemos esperar de Elsa y Elmar en 2022?

“El 28 de abril viene mi disco Ya no somos los mismos. Creo que pueden esperar música y conciertos, que si no en mucha cantidad porque prefiero hacer pocos, lo que hayan pueden esperar mi total entrega y mi total presencia. Yo creo que el Metropolitan es muy importante por eso”.

¿Será un disco variado? Porque, por ejemplo, hace poco sacaste “Atravesao”, una bachata que fue una sorpresa.

“Sí, sí va a ser un disco muy variado, que atraviesa muchos géneros y que cada género no lo maquilla, va a ser absolutamente explorado. Que no digan ‘es bachata alternativa’, es una bachataza, y así va a haber R&B, reggaeton, no hay lugar por dónde esconderme”.

¿Alguna vez habría un mariachi?

“Me encantaría. En éste disco no lo hay, pero sí, sí ya lo estoy pensando”.

Así que ya lo saben, en 2022 hay mucho de Elsa y Elmar: Episodio en Twourist de canal TNT, contenido del mismo en YouTube, nuevo disco, conciertos en México (con boletos ya en Ticketmaster), Colombia, y lo que se agregue.