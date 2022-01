¡Hora de reconectarnos con la ciudad! No importa si somos chilangos de nacimiento o de corazón, siempre encontraremos en nuestra capital un nuevo sitio que nos sorprenderá. Para recorrer este sinfín de posibilidades, TNT ha lanzado Twourist con Victoria Volkova, quien nos compartió más detalles sobre este proyecto televisivo en la CDMX. ¡Checa de qué se trata!

Para arrancar con los estrenos de este 2022, llega a la pantalla chica la nueva producción de TNT, Twourist, la cual tiene el objetivo de difundir experiencias gastronómicas, turísticas y de estilo de vida dentro de la capital. A lo largo de este recorrido,Victoria Volkova será la encargada de guiarnos por increíbles y multifacéticos espacios chilangos.

Me siento muy feliz y honrada de que TNT me haya elegido como host de Twourist. No pude caer en mejores manos, porque es un programa con el que me identifico tanto y que disfruté mucho en hacer. Además, me siento feliz de hacer historia, ya que es el primer programa de esta cadena en México que tiene a una mujer trans como host y me permitieron meter mucho de mi cuchara.