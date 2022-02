El EDC México se acerca, y volverá a recibir al DJ australiano Timmy Trumpet, quien ahora dará un show solo y con varias sorpresas que nos adelanta.

El DJ Timmy Trumpet lleva dos años y medio sin salir de Australia, pero dice en entrevista que está feliz de que su primer concierto sea en el EDC México. Viene con un set que te hará bailar, pero también asombrarte pues lo acompañará la mexicana Mariana Bo y habrá algo de mariachis.

Honrado de presentarse en el EDC México

“Es uno de los festivales más grandes del mundo, así que es todo un honor ser invitado. Si no estuviera tocando, probablemente sólo me hubiera lanzado para fiestear con ustedes, amo México. México sabe como fiestear”, es lo primero que nos dice Timothy Jude Smith, nombre completo de este DJ australiano, mientras se encuentra en Europa de camino a nuestro país.

Además, asegura que está más que listo para subirse al escenario tras dos años de no poder hacerlo por la pandemia. “Estoy tan emocionado, y he estado preparando algo de música para ustedes. Sé de la importancia de la trompeta en México, es parte de su herencia con el mariachi, así que pueden esperar mucha trompeta. Y no voy a revelar mucho más, pero esperen lo inesperado. Soy un poco un lunático en el escenario, y no puedo esperar a salir a mi hábitat natural”.

Timmy Trumpet y Mariana Bo ¡juntos en el escenario!

En estos dos años el DJ ha sacado nueva música, como el remix al hit ochentero “Mad world”. Así que puedes esperar mucho de eso pero, ¿habrá sorpresas?

“No puedo revelar mucho del show, pero te diré esto sólo porque salió hace poco, tengo una colaboración con una DJ mexicana muy talentosa, Mariana Bo. Y será la primera vez que presentemos este track en vivo juntos”, dice con emoción.

Ese junte salió a partir de que él, a sabiendas de que ella toca el violín, le preguntó si conocía al compositor Antonio Vivaldi. Ella respondió que sí, hizo una grabación y Timmy Trumpet la remixeó. “Dijo que tenía que practicar mucho para esta presentación porque es muy rápida. Pero estoy muy emocionado de tocar con Mariana, es increíblemente talentosa”, agrega.

Además, planea subir el video de esta presentación a YouTube pues sabe que será un momento para el recuerdo. “Queremos rendirle respeto a Vivaldi, el artista original, y esto es un remix tipo techno a una pieza hermosa de arte. Y tener a Mariana tocando el violín, no podía pedir más. Creo que va a ser legendario”.

Esperen un set shockeante del DJ australiano

La vez anterior que se presentó en el EDC México lo hizo al lado de W&W, y dice que aún recuerda cómo se movía el público al compás de sus beats. “Nunca había visto a tanta gente moverse junta”, asegura, y cuenta que uno de sus videos más vistos de TikTok es justo de ese show.

Ahora que se presentará solo, prepara algo muy especial para el público mexicano: “Sets shockeantes. Me encanta dejar en shock a la gente. Me gusta romper con las expectativas de la gente, y entregar algo que es muy intenso y shockeante”.

Parte de eso será pues su reciente material Mad World tiene tracks de géneros musicales diferentes y, por supuesto, no falta su sello que es la trompeta. “No creo en reglas o barreras, quiero adaptarme continuamente y crear algo que jamás haya sido escuchado. Afortunadamente el público mexicano parece disfrutar eso, no les gusta escuchar el mismo beat, por eso me encanta México, reacciona bien a cosas que no ha escuchado, especialmente lo high energy, psytrance… pueden esperar mucho de eso”.

Además, Timmy Trumpet cuenta que ya le echó un ojo al lineup del EDC México 2022, y espera poder ver y hasta echarse un palomazo con Dimitri Vegas & Like Mike, con quienes tiene un par de grabaciones. Pero también quiere ver a Zedd, de quien se confiesa fan.

¿Más colaboraciones mexicanas para Timmy Trumpet?

Por supuesto que también se dará tiempo para conocer más DJs mexicanos, y en una de esas armar colaboraciones. “Estoy abierto a todo y opuesto a nada, así que lo que sea que me tope, especialmente que tenga el toque mexicano. La trompeta funciona tan bien, así que me gusta tocar sobre algo que no haya escuchado antes. Músicos locales mexicanos si quieren mandarme algo háganlo en Twitter”, pide.

¿Y tocaría algo de mariachi con su trompeta?, le preguntamos. Su respuesta es entusiasta y dice que sí, y de hecho ya tocó con uno en el EDC Las Vegas. “No puedo arruinar ninguna sorpresa de las que se vienen”, agrega. ¿Es acaso eso una pista? Al insistir, dice: “Habrá algunos clásicos, no quiero arruinar ninguna sorpresa. Habrá algunos remixes de mariachi, no se preocupen”.

A Timmy Trumpet le urge llegar a uno de sus lugares favoritos: México

El DJ australiano dice en repetidas ocasiones que México es uno de sus lugares favoritos en el mundo. Y sobre la CDMX, confiesa que le parece “muy bonita, exquisita, verde, y la energía es increíble. Grandes personas, gran cultura. Siento que estoy como en casa allá, quizá en otra vida era de México porque amo la trompeta, amo a los mexicanos, y no puedo esperar a regresar”.

Además, cuenta que al terminar un show aquí o donde esté, “me gusta ir a lugares de comida local callejera por la cruda que se viene. Y me encanta la historia, no hay mucha historia moderna en Australia, así que siempre me impresiono cuando salgo de las costas australianas y me emociona llegar a allá”.

Además, le urge comer algo en especial, y así lo revela: “Tenemos un lugar de tacos en Australia, pero nada que ver con lo que tienen ustedes allá, así que estoy emocionado por comer los tacos tradicionales. Me encanta la comida picante”.

¿Algo en especial de beber? ¡Por supuesto! “Cuando la gente me pregunta de dónde saco mi energía, es que nunca he hecho ningún show sin un shot de tequila. Es con lo que empiezo antes de cada show, incluso los más importantes. Mi mamá me dice que estoy loco por emborracharme antes de trabajar. Pero hay algo especial sobre el tequila que me permite improvisar, como en el jazz”.

El DJ australiano Timmy Trumpet se presentará la noche del domingo 27 de febrero, en el escenario KineticFIELD del EDC México. La cita es en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con algunos boletos disponibles en Ticketmaster.