El próximo mes habrá Festival EDC México, y uno de los actos que se presentará será Cat Dealers. Esto hablamos antes de su presentación.

Brasil tendrá un representante en el EDC México (Electric Daisy Carnival) este año: Cat Dealers. Se trata de un dúo de hermanos, Pedrão y Lugui, y juntos son uno de los exponentes más importantes de música electrónica de su país. Aunque sus beats ya han sonado en algunos conciertos en el país, esta será su primera vez en un escenario tan grande y se dicen emocionados.

Esto traerán los Cat Dealers al EDC México

¿Será su primera vez en México?

Pedrão: “Ya estuvimos antes un par de veces, para giras pequeñas, pero esto va a ser nuestro primer gran evento; ni siquiera es grande, es enorme. Pero hemos estado ahí, no sólo para conciertos, también como turistas. Nos encanta, así que es increíble volver”.

¿Qué podemos esperar del DJ set de Cat Dealers en el EDC?

Lugui: “Solemos hacer los preparativos para el show dos o tres semanas antes con la música que tenemos en ese momento. Pero con seguridad estamos planeando tocar nuevas canciones”.

El músico agrega que la pandemia les ha pegado duro en el sentido de que no han podido probar su música en vivo, pero ahora están con los ánimos a tope. “Es difícil trabajar en canciones de dance sin ver a la gente reaccionar a ella en la pista de baile. Así que ahorita estamos realmente inspirados con el regreso de los shows y estamos haciendo mucha nueva música que seguro estarán en el show de EDC”.

Además dice para sus fans, no faltará “Your body”, track que funcionó muy bien en México. “No lo habíamos tocado en un festival grande, es un momento que me emociona mucho”.

Hace poco lanzaron un remix de “R U Mine?” de Arctic Monkeys, ¿podemos esperar tracks como ese en el festival?

Lugui: “El problema más grande en un set para festival es lo corto que es, porque hay muchos artistas tocando esa noche, normalmente tienes una hora de set. Entonces, para nosotros siempre es muy difícil elegir quién entra a jugar, somos como el entrenador de fútbol.

“Es difícil porque tenemos muchas canciones a las que estamos emocionalmente ligados, pero también tenemos muchas nuevas. Pero seguramente tocaremos algunos clásicos, nuevas versiones de viejas canciones, mashups”.

Los Cat Dealers, de Brasil para el mundo

Han crecido mucho en estos años y son de los DJs brasileños más importantes a nivel mundial, ¿se lo imaginaban?

Pedrão: “De hecho lo imaginamos, sí soñamos mucho con eso. Pero es increíble, súper cool. Nuestro objetivo principal siempre fue ser artistas internacionales, no solamente a nivel nacional. Nos encanta tocar para los brasileños, pero nuestras referencias más grandes son artistas internacionales. Era el sueño desde el principio, y es increíble, es loco que vamos a tocar en México.

“Nos encanta ser unos de los representantes de Brasil en el mundo. Creo que en los próximos dos años el mundo va a comenzar a escuchar a otros artistas brasileños que aún no han salido del país pero que son enormes aquí y son maravillosos. Será como una oleada de música brasileña en el mundo”.

Así mismo, está seguro de que muchos fans de la música electrónica se irán a fiestear a su país. Su hermano agrega: De por sí ya es súper bonito, si no vives en Brasil entonces ven. Y el tipo de cambio es bueno para ustedes, es más barato”.

¿Qué tantos ritmos brasileños dirían que podemos encontrar en su música?

Pedrão: “Tocamos muchas cosas brasileñas en nuestro país. Tenemos un track llamado ‘Ai Ai Ai’ con Vanessa Da Mata, una de las cantantes más grandes de Brasil, y es un hit. Lo hemos tocado aquí, y de hecho también en China donde la gente de allá lo pedía”.

Como apunta Lugui, aunque no puedas entender la letra, el título es fácil de cantar, además del ritmo pegajoso para bailar. “Tenemos una gran riqueza musical en Brasil, así que siempre es bueno tomar inspiración de ahí”.

Cat Dealers listos para tocar en México… pero también para las quesadillas

Ya que no será su primera vez en México, ¿qué va a ser lo primero que pidan para comer?

Pedrão: “La comida que más nos gustó en México fue las quesadillas”.

Lugui recuerda que la última vez que estuvieron en Tulum comió demasiadas, “me encantan. Pero nos gusta toda la comida mexicana, los tacos, mucho del picante”.

¿Algún lugar de la Ciudad de México al que quieran regresar?

Pedrão: “Hemos estado ahí. Para mí, creo que el lugar al que más quería ir es las Pirámides de Teotihuacán. Me encanta la historia, así que me gustaría ir a verlas. He estado ahí antes, y estoy seguro que regresaré”. Lugar en el que, por cierto, les encantaría tocar aunque no saben si les darían los permisos.

¿Siguen a algunos DJs mexicanos con los que les gustaría colaborar?

Lugui: “Sí. Hemos estado siguiendo a algunos DJs. De hecho, uno de nuestros DJs y productores favoritos, y que ha sido inspiración para nosotros, es Deorro. Es mexico-americano y está muy metido en la cultura mexicana, tiene muchas vibras mexicanas”.

Pedrão: “Somos grandes fans de Mariana BO, una gran artista mexicana. Tenemos una colaboración con el dúo de DJs mexicanos Artelax, se llama ‘So sexy’. Creo que cada vez hay más músicos de electrónica en México, es mi punto de vista”.

Además de la emoción por subirse al escenario del EDC, Lugui dice que ya espera reencontrarse con su público mexicano. Y es que además de que ya vieron su reacción en visitas pasadas, notaron su presencia en su último tour en Estados Unidos. Y también lo ven en las plataformas de streaming, donde Pedrão dice que son de sus más grande escuchas. “Va a ser increíble estar en el festival con ellos”.

Si quieres lanzarte a bailar con los Cat Dealers en el EDC México (Electric Daisy Carnival), este festival será los días 25, 26 y 27 de febrero, y ellos están en el primer día del cartel. La cita es en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y puedes checar los boletos en el Sistema Ticketmaster.