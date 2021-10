Porque te invitaron a un Halloween de última hora, o decidiste ir a última hora los disfraces de emergencia para esta fecha no pueden faltar.

Por: Editorial M&E

Para darle un toque original a tu look y no quedes como el que no sabe ni de qué va disfrazado. Pensamos que quizá te gustaría ir como un personaje de una serie para que todos capten de qué te disfrazaste este Halloween. Fácil, barato y serás la sensación

Breaking Bad (Heisenberg y Jesse Pinkman)

Parece que verse como Heisenberg y Jesse Pinkman de Breaking Bad no es tan complicado, sólo tienes que tener a cual de estos dos chicos malos quieres parecerte y una vez que lo hayas decidido, consigue un atuendo que te haga ver como un matón.

Tus opciones:

Recomendamos que este disfraz sea en pareja para que tenga más sentido y sea aún más sencillo de entender. Aún así hay una opción de Walter White que se puede hacer individual.

Walter escapando

Desde los primeros minutos de Breaking Bad todos nos quedamos perplejos así que este disfraz será un éxito a donde sea que te pares, nomás ten en cuenta que podría hacer mucho frío y no hay mucho lugar para guardar el celular o la vergüenza.

Jesse y Heisenberg

Este sería complicado de manera individual pero si estás en pareja es muy sencillo de replicar con ropa que tienes en casa.

Jesse y Walter trabajando

Este también es muy sencillo. Los overoles se pueden conseguir en una tlapalería por menos de 500 pesos según el material y las máscaras aunque son más caras se puede usar un cubrebocas, al fin que no tenemos ahorita en casa… Puntos extras si ponen unas canicas o algo azul en una bolsita de plástico hermética.

BoJack Horseman

Para este disfraz no necesitas mucho, solo una playera con azul, un pantalón de mezclilla, un saco en color gris o neutro y una máscara de caballo que puedes conseguir en Walmart. Si quieres que Princess Carolyn te acompañe, ella sólo necesita un vestido color verde agua, un suéter amarillo y pintarse la carita de gatita. Aunque con mucha imaginación puedes omitir la máscara de caballo…

Bojack Horseman “famoso”

Sabemos que por ahí hay uno que otro que le encanta ser el clavado y explicar el contexto del disfraz. Para ti, tenemos este que la verdad está muy bueno.

Bojack en familia o con más [email protected]

Si conoces a varios fanáticos de la serie esta podría ser una opción muy sencilla y divertida como para rolear toda la noche en la fiesta según el personaje de la serie

El Juego de Calamar

Si aún eres flaco, el pants de la secundaria puede servir. Sólo ponle un numero y listo. Tu chica, por el contrario, sólo necesita un vestido naranja, un croptop amarillo y unas calcetas blancas, como los de la secundaria. Tal vez no seas el más original recuerda que este va a ser el disfraz más concurrido de la temporada. Pero si estás vestido de participante será muy divertido que se junten cada vez más y más en la fiesta.

En México un uniforme muy común en las escuelas es el de color verde así que puedes conseguir tu pants a un precio muy económico básicamente en cualquier lugar solo debes agregar el número.

Muñeca Mugunghwa

Un disfraz muy interactivo, divertido y fácil de hacer, aunque no se parezca mucho la ropa, la combinación de los colores hace muy fácil que la gente entienda de inmediato de quién se trata.

La última cena

Esta opción por si tienes ropa elegante y maquillaje para verte con los estragos de días de trauma podría ser rápida y tal vez, sólo tal vez, no tan usada como la del uniforme verde.

Ned Flanders

Los clásicos nunca pasan de modirijilla, para ser Ned Flanders sólo necesitas un suéter verde, una camisa rosa, un pantalón gris, gafas y el bigote que usaste para dar el grito el pasado 15 de septiembre. En el mundo de los Simpson hay todo un mundo de opciones que podrías experimentar pero queremos que te sientas como si no tuvieras nada puesto.

Disfraz de Ned Flanders 🙂 pic.twitter.com/dSCmtDl8 — Sara Puente (@sara_puente) November 1, 2012

Wandavision (Wanda)

Uno de los mejores capítulos de Wandavision (y es muy difícil decir esto porque todos son muy buenos) es el de Halloween. Wanda Maximoff y The Vision aparecen “disfrazados” haciendo una referencia a los trajes originales de cada uno. La Bruja Escarlata va a ser otro de los disfraces más usados esta temporada. Lo único que necesitas es un body rojo, una capa roja, unas medias de nylon color morado y hacer tu corona con cartulina roja. Acá te dejamos una idea muy original.

