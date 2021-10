Jorjáis, de la serie de "Vecinos", es uno de los personajes favoritos del público. Y es que, entre frase y frase suelta buenas verdades.

Luego de 11 temporadas al aire desde el 2005, la serie de televisión Vecinos sigue conquistando al público, y una de las razones es Jorjáis. Personaje que parece que siempre se está quejando o hablando sobre su pobreza, pero que en sus rollos lleva muchas verdades.

Jorjáis, el vagabundo de Vecinos que recita verdades

¿Quién es este personaje tan popular?

Por si no lo sabes, Jorjáis es el vagabundo más famoso de la televisión mexicana, y también tiene sus fans entre el resto del público latinoamericano. Su nombre real es Jorge Menéndez, y vive en la calle, pero conoce a todos los Vecinos del edificio donde transcurre la serie.

Es interpretado por el famoso comediante Manuel “el Flaco” Ibáñez. Y las primeras dos temporadas su personaje fue secundario, pero a partir de la tercera y hasta la fecha es parte del elenco principal.

7 frases de Jorjáis que llevan mucha razón en sus palabras

Una de las razones por las que este personaje se ha ganado la preferencia de la gente es su “choro mareador”. Jorjáis siempre está hablando sobre su condición de pobreza y que le tienen lástima, pero lo hace de una manera muy peculiar. Y aunque a veces parece que no dice nada, en realidad se la pasa lanzando netas.

1. “¡Claro! Como si el pobre no tuviera cosas importantes que decir, solamente hambre, sed, el desprecio”.

Puede ser una manera de decirle a los ricos que el hecho de que una persona sea pobre, no significa que no pueda hablar sobre temas importantes. Las penurias que pasa alguien de escasos recursos no son todo lo que ocupa su vida, ellos también pueden saber de otros temas.

2. “¿Ya me lo va a echar en cara? ¡Claro! El rico siempre humillando al pobre, como si un tamal llenara el vacío en la vida errante de un vagabundo”.

“El rico siempre humillando al pobre” es una de las frases famosas de Jorjáis en la serie Vecinos. Una forma un tanto dramática, pero muy cierta, de referirse a la discriminación hacia alguien por su condición económica.

3. “¿Una torta? ¿Me quieren comprar con una torta? Pero si tienen de quesito de puerco, ¿verdad?”

Frase de este peculiar personaje, perfecta cuando te quieren chantajear dándote una cosa insignificante a cambio de un favor o algo en especial. Puedes aceptar pero también ponerte un poco exigente, claro, con humor. Si a él le resulta pasar de ofendido a ganón, ¿por qué a ti no?

4. “No quiera limpiar su culpa conmigo regalándome migajas”.

El limosnero consentido de los televidentes nos da otra buena alternativa para esas veces en las que alguien quiere comprarte para sus propios fines. Aplica esta frase pero, ya sabes, échale estilo y una pizca de dramatismo como él.

5. “¿Y ustedes creen que una familia puede comer con un peso?”

Una pregunta-queja de Jorjáis, de la serie Vecinos, que lleva toda la razón del mundo en cada una de sus palabras. Y es que hay ricos o jefes que se aprovechan de los pobres o sus empleados para pagarles una miseria, ¿a poco no?

6. “Como si uno no tuviera suficiente con arrastrarse en la miseria, en el fango del dolor y del hambre”.

Si la vida te está haciendo pasar las de Caín y el panorama no parece mejorar, puedes recitar este enunciado de Jorjáis. Puede que no te sientas mejor, que tu situación no cambie, como la de él que lleva años de vagabundo, pero al menos te habrás desahogado.

7. “Yo en cambio, he vivido el dolor en carne propia, yo he cabalgado en las quijadas del hambre, por los desiertos de la hambruna”.

A veces el personaje puede sonar muy rebuscado y exagerado en su manera de hablar, como tratando de marear a la gente. Pero frases como esta pueden ser una manera poética de describir lo terrible que ha sido su vida en las calles, y lograr conmover a los demás. Checa un ejemplo en el minuto 4:53 este video: