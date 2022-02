Una fiesta para los amantes de la música electrónica y el funk. Derrick McKenzie, el baterista de Jamiroquai llega a la CDMX con un DJ set.

Más allá de Jay Kay y Jamiroquai, Derrick McKenzie es un DJ bien establecido con una larga carrera tras las tornamesas. Su estilo principal combina el tech, soulful y deep soulful house, que mezcla con toques de funk, soul y disco.

Ahora, llega a la CDMX con un set que ahondará por todas sus influencias; su objetivo principal no es otro que brindar una fiesta única.

Nacido en Inglaterra en 1964, empezó a tocar con tan solo seis años golpeando furiosamente el suelo de su cocina con dos ganchos, al ritmo de la radio. Con diez años, Derrick se inspiró en un amigo que estaba en una banda de reggae; no tenía edad para entrar a los clubes, pero, igual se animó a salir para tocar en distintos lugares con una batería prestada. Luego convenció a su madre para alquilar una.

A los catorce años, ya estaba en una banda de reggae y dos años después, por fin pudo comprar su primera batería gracias a que juntó dinero su padre. A finales de los 80, ya tocaba jazz funk con Tranzeyance y después en Candyland.

Derrick y Jamiroquai

En 1993, un amigo le consiguió una prueba para una banda llamada Jamiroquai, la cual ya estaba despegando en el acid jazz y el funk londinense con bandas como Brand New Heavies, Incognito, Galliano y Corduroy.

Aunque el nombre no le sonaba para nada, se lanzó y el resto es historia: Dereck ha sido parte fundamental de las producciones más importantes de la banda, desde que se uniera en 1994 para la grabación de The Return of the Space Cowboy.

A partir de ese momento, Derrick ha escrito y tocado en nueve álbumes de la banda y ha completado seis giras mundiales, convirtiéndose en un baterista y compositor galardonado, con una colección de reconocimientos que incluyen un premio Ivor Novello, un Grammy y la aprobación de MTV, BMI, MOBO y los Billboard Music Awards.

Además de sus peculiares mezclas, traerá un DJ set muy especial que estará conformado por temas de la banda, por lo que será una gran oportunidad para escuchar sus versiones más personales de clásicos de la banda como “Virtual Insanity”, “Canned Heat” y “Supersonic”.

Los boletos para el DJ set de Derrick McKenzie ya están disponibles a través de WeGow, y el costo es de $300 pesos para el acceso al evento, y de mil pesos para un meet & greet con el percusionista y baterista de uno de los grupos que definieron el sonido de los 90’s

Dónde: Álvaro Obregón 154 Primer piso, Roma Norte

Cuándo: Jueves 17 de marzo

Cuánto: $300-1000

