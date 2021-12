Ozzy Osbourne es uno de los personajes más locos pero admirados del heavy metal, y ha hecho cada cosa que te hace levantar las dos cejas.

Desde que el mundo conoció a Ozzy Osbourne como el vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath hasta ahora que es solista, el británico ha reunido muchos fans con sus rolas. Pero también ha llamado la atención con su peculiar forma de ser.

Ozzy Osbourne ha sorprendido al mundo con su comportamiento

1. Él mismo se ha hecho algunos tatuajes

El también llamado Príncipe de las Tinieblas, con toda la fama que se carga, puede hacer lo que quiera, como tatuarse él solito en su casa o crear sus diseños. Así, ha juntado una buena colección de tinta en diferentes partes de su cuerpo, como un esqueleto de vampiro en su pecho, un dragón chino o las letras OZZY en sus nudillos.

2. ¿Una rasuradita de cejas?

Sí, leíste bien, John Michael Osborne, su nombre real, tenía la costumbre de entrar a las habitaciones de sus invitados en casa, ¡para cortarles las cejas! Lo hacía a medianoche, y vaya que los sorprendía.

3. Casi se nos muere

El 8 de diciembre de 2003, el cantante tuvo un accidente terrible con su motoneta. Estuvo tan aparatoso que aparte de romperse la clavícula y ocho costillas, ¡dejó de respirar! Fue gracias a la pericia de uno de sus guardaespaldas que lo resucitó, que el mundo no perdió a un ícono de la música.

4. La paloma y el murciélago

Cuando fue a firmar su contrato solista en CBS Records, planeó soltar unas palomas en son de paz… pero andaba tan pasado que le arrancó la cabeza a una de una mordida.

En cuanto al murciélago, un fan lo arrojó al escenario mientras daba un concierto en 1982 y él lo mordió, dice, pensando que era de goma. Otra versión dice que hasta tratamiento contra la rabia tomó.

5. Ozzy Osbourne no era popular con las mujeres

Ser el vocalista de una banda no te asegura ser popular entre las mujeres. Algo que él y la banda Black Sabbath experimentaron al principio, cuando sólo tenían fans hombres. Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiaron y les llovieron las fans femeninas, algo que les dio mucho gusto.

Más peculiaridades de Ozzy Osbourne

6. Ozzy padece dislexia

Ozzy Osbourne, el mismísimo Padrino del Heavy Metal, impresionará a las masas con su sola presencia, pero también sufre de dislexia. Algo que, claramente, no le ha impedido convertirse en una leyenda pues le han dicho que la gente que padece esto es muy creativa. Entre lo malo, está que no puede leer durante mucho tiempo, pues pierde la concentración. Qué bueno que las rolas no tienen tantos párrafos.

7. No le hablen de su reality show The Osbournes

Las cámaras de MTV entraron a su casa en Los Ángeles, agrabar su vida familiar entre 2002 y 2005. Experiencia que él dice que odio con todo su ser, y no quiere volver a saber de ni un episodio, tanto que ni los ha visto. Y es que vimos unos dramones tremendos, aunque también momentos tiernos (sí) con su esposa e hijos. Por cierto, Ozzy confesó después que toda la grabación andaba pacheco.

8. ¡Todo para que no lo detuvieran en la aduana!

Una vez, el cantante británico se echó toda la cocaína que llevaba en un calcetín, cuatro gramos, junto con unas azafatas. ¿El propósito? Que al aterrizar no lo fueran a detener en la aduana.

9. Ozzy Osbourne, ¿plomero?

Cuando tenía 15 años, el intérprete de “Crazy train” y “Mama I’m coming home” quería dedicarse a la plomería; además de ese oficio, ejerció otros cuando se salió de la escuela. Sí, aunque parezca difícil de creer, en realidad no lo es tanto pues recordemos que viene de la clase trabajadora. Así que él no se imaginaba un gran futuro.

10. ¿Nervios? Siempre

El cantante nacido el 3 de diciembre de 1948 tendrá toda medio siglo de experienciaen el mundo de la música, se habrá subido a los escenarios más famosos, pero ¡aún se pone nervioso! Esto lo ha dicho en entrevistas, y lo plasmó también en su autobiografía I am Ozzy, comparando el miedo escénico con el golpe de una bomba atómica. Aunque dice que ta que ve a sus fans, es feliz. ¿Quién se lo hubiera imaginado?

Madman, loquillo, peculiar, como le quieran llamar, no hay duda que Ozzy Osbourne es único. Ahora, ya en sus 70s, ¿con qué nos sorprenderá?