“Up the irons!” El metal de Iron Maiden volverá a retumbar en la CDMX con el regreso de la legendaria banda en 2022 y esto debes saber.

Iron Maiden, los dioses del heavy metal, anunciaron que están listos para regresar a tierras aztecas con su Legacy of the Beast World Tour 2022. La cita con ellos será en el otoño, pero los boletos saldrán dentro de poco, así que esto es todo lo que tienes que saber para lanzarte a escuchar en vivo los clásicos de la Doncella de Hierro.

Todo lo que debes saber para ver a Iron Maiden en México

Así regresará la Doncella de Hierro

Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Nicko McBrain, Adrian Smith y Dave Murray saben que en México tienen una enorme cantidad de fieles fans. Por lo que volverán en 2022 con su Legacy of the Beast World Tour 2022, luego de tres fechas sold out en el 2019.

Pero si crees que verás el mismo espectáculo, ya presenciado por casi dos millones de fans en todo el mundo, te contamos que no. Para comenzar, sí harán un recorrido por lo mejor de sus 46 años de carrera, que incluye clásicos como “Run to the hills”, “2 minutes to midnight”, “The number of the beast”, “Fear of the dark” y “Hallowed by the named”, entre otros. Pero también tocará por primera vez en la CDMX rolas lanzadas este año.

Prometen un show aún más espectacular

De acuerdo con el manager de la banda, Rod Smallwood, “el nuevo show será aún más espectacular. (…) Haremos un par de cambios en la producción y el setlist para incluir algunas canciones de nuestro nuevo álbum Senjutsu. Además estamos haciendo que la versión 2022 de Legacy of the Beast sea aún más emocionante y espectacular que el aclamado show original”.

¿Algo más? Sí, el manager adelanta que también verás la avioneta Spitfire, Icarus, infierno lanzallamas, pirotecnia, entre otras cosas. “Pero sacudiremos un poco al soldado Eddie, quien tendrá una competencia seria en el nuevo mundo de Senjutsu que estamos agregando”.

Por su parte, el vocalista Bruce Dickinson dijo vía Ocesa, empresa que trae el show: “Estamos emocionados por nuestro regreso a la Ciudad de México. Estoy entusiasmado con las nuevas incorporaciones a la producción escénica, y no podemos esperar a que todos vean lo que tenemos planeado. ¡Toda la banda ha disfrutado mucho de la gira Legacy of the Beast y ahora no podemos esperar para volver y tocar en vivo, divertirnos y ver a todos de nuevo!”

¿Cuándo y dónde?

La sacudida de mata será a media semana, sí. Y es que la legendaria banda británica Iron Maiden se subirá al escenario del Foro Sol el miércoles 7 de septiembre de 2022, a las 8:30 p.m. Te esperan aproximadamente un par de horas del mejor heavy metal.

Así estará la boletiza para ver a Iron Maiden

Para que no faltes a esta nueva cita con la Doncella de Hierro, atento a la preventa Citibanamex que será los días 6 y 7 de diciembre, a partir de las 11:00 a.m. La venta general arrancará el 8 de diciembre, a la misma hora. ¿Dónde? En el Sistema Ticketmaster y taquillas del lugar. Pero si eres miembro del club de fans, habrá una preventa exclusiva para ti.

Acá te van los precios, para que vayas preparando la cartera, tarjeta, o petición de regalo adelantado:

General A: $1,680

General B: $ 800

Verde A: $2,080

Naranja A: $1,180

Verde B: $1,480

Naranja B: $980

Verde C: $600

Naranja C: $450

Luego de tocar en Rock in Rio, la banda británica volverá a México con este extravagante y visualmente espectacular show cargado de clásicos del metal. Además, tendrán invitados especiales que serán anunciados próximamente.

Entonces, ¿qué dices, listo para ver a Iron Maiden en su regreso a la CDMX con el Legacy of the Beast World Tour 2022?