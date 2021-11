Con el Corona Capital a nada de volver a suceder, quisimos recordar cuáles han sido los mejores momentos en la historia del festival.

Hablar del Corona Capital hoy en día es referirse a uno de los festivales internacionales más importantes, título que se ha ganado por las alineaciones que ha presentado año con año desde el 2010, y que han creado momentos inolvidables para los amantes de la música.

Bandas legendarias y momentos épicos en el Corona Capital

1. Los Pixies con su alineación completa

En la primera edición del Corona Capital, allá en el 2010, pudimos ver por primera vez a esta bandota. Era la noche del 16 de octubre, cuando Black Francis, Joey Santiago, David Lovering, y su diosa bajista vocalista Kim Deal se subieron al escenario y encendieron los ánimos del público. Y es que, se trataba de la alineación completa.

Si se acuerdan, hasta los integrantes de Interpol terminaron su set rápido para, como dijo el buen Paul Banks, irse a ver a los legendarios Pixies. Fue una presentación que, probablemente, no se vuelva a repetir.

2. Portishead vino a México vía el Corona Capital

En 2011, el tío Ocesa se lució de nuevo, pues ahora trajó a la banda de Beth Gibbons a chilangolandia. Sublime concierto el que se aventó con su banda. Sublime. Lo malo de esa presentación fue que se quedó como la única que dieron en México, al menos hasta ahora. Así que quien los vio, qué suertudo.

3. New Order y su tributo a Ian Curtis

En la tercera edición del festival se dio un momento más para el recuerdo, pues la banda británica New Order se presentó con un set cargado de éxitos. Pero el momento más emotivo y hasta de lagrimita y nostalgia se dio cuando rindieron un homenaje a Ian Curtis y Joy Division. “Love will tear us apart” hizo que el frío y todo valiera la pena y se olvidara.

4. La brincadera que se armó con The Hives

Ese mismo año, 2012, hubo fans que se sacudieron el frío a brincos con la locura de este grupo sueco. Y es que en un momento el vocalista, Pelle Almqvist, le pidió a todos que se sentaran en el pasto. Acto seguido, y durante su gran rola “Tick tick boom”, les pidió que comenzaran a saltar. La energía que se podía sentir en el Autódromo Hermanos Rodríguez era única. Y cuando hablaba en español, los gritos no se hacían esperar.

5. The Wallflowers armó el coro con “One headlight”

El festival se trajo también a la banda de Jakob Dylan, el hijo de Bob Dylan. Para entonces ya era muy famosa su rola “One headlight”, pero quizá el frontman no se imaginó el súper coro que le esperaba en tierras mexicanas. Era uno de los momentos más esperados por mucha gente desde que se anunció el cartel, y no decepcionó para nada.

6. El palomazo de Arctic Monkeys y Miles Kane

Durante la cuarta edición del Corona Capital, en 2013, vivimos otro momento dorado cuando los Arctic Monkeys invitaron a su amigo y colega Miles Kane al escenario para tocar con ellos. Y entonces, ¡qué se echan la súper rola “505”! Hasta se nos pone la piel chinita de acordarnos.

Más presentaciones del Corona Capital que se volvieron icónicas

7. La edición del lodo

Inolvidable resultó la quinta edición del festival pues, aparte de la música tan chida que hizo retumbar el autódromo, fue cuando llovió muchísimo, y el suelo acabó enlodadísimo. Parecía que estábamos en Glastonbury, pero no… era nuestro Corona Capital en la CDMX.

Con todo y ese detallito, el público pudo disfrutar de bandas tan chidas como Massive Attack, MGMT, y cantantes como Sam Smith y Damon Albarn (de Blur).

8. Jack White cantando bajo la lluvia

Pero ese mismo año, quien se llevó las palmas fue el heroico Jack White, pues cantó bajo la lluvia. Era la primera vez que se presentaba como solista en nuestro país, con su entonces recién lanzado álbum Lazaretto, y vaya que logró crear un momento memorable.

Durante su set, obviamente no se olvidó de rolitas de sus bandas The White Stripes y The raconteours, con lo que terminó por sacarse un 10.

9. The Libertines dio un show memorable en el Corona Capital

En la edición del 2015 había una mezcla de emoción y curiosidad por ver a la banda británica The Libertines, comandada por la dupla Carl Barat y Pete Doherty. Pero, entre el público corría la pregunta de si el segundo saldría al escenario.

Afortunadamente, Pete sí salió, aunque se le veía un poquito happy, ya saben, pero vaya presentación que dio.

10. Los dioses de Kraftwerk deslumbraron

Desde Alemania hasta chilangolandia llegó la legendaria banda de música electrónica Kraftwerk, con una presentación digna de quedarse entre las mejores del Corona Capital en 2016, y en toda la historia del festival. Y es que se trajeron un show que requería que el público se pusiera lentes 3D para poder disfrutar de la experiencia completa de música y tecnología.

11. Foo Fighters se mega rifó en el Corona Capital

Dave Grohl y su banda dieron una de esas presentaciones que será difícil de olvidar, llena de su total entrega y coros masivos por parte del público con rolitas como “Best of you” y “My hero”, y covers a AC/CD, los Ramones y más. Sin duda, crearon uno de los mejores momentos del festival en su edición de 2017.

12. Robbie Williams demostró por qué es un showman

En el cartel del 2018 estuvo una de las máximas estrellas del pop británico: Robbie Williams, quien se llevó la noche. Desde que salió y dijo “Hola” en español, el público ya estaba rendido a sus pies. Como dice una de sus rolitas: “Let me entertain you”, y eso fue justo lo que vino a hacer.

En más de una hora, demostró por qué es un showman de pies a cabeza. Homenajeó a George Michael, besó a una fan, abrazó a otra en el escenario, y dejó a los mexicanos extasiados

Con tantas bandas y cantantes que hemos visto en el Corona Capital, la lista podría ser mucho más larga, pero que sirvan estos 12 momentos inolvidables para calentar motores antes de la edición de 2021. No dudamos que, luego de pasar más de un año sin conciertos en vivo, el festival regresará con todo y saldrán varios este fin de semana. Ya vimos el cartel, y promete.