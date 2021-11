Twenty One Pilots volverá a México tras una larga ausencia para presentarse en el Corona Capital y de eso hablamos con su baterista Josh.

La última vez que Twenty One Pilots vino a México fue en 2019, luego llegó la pandemia y todo se detuvo. Afortunadamente este año son los headliners del Corona Capital el domingo 21 de noviembre, presentación que los tiene muy emocionados pues le tienen un cariño muy grande a este país y sus fans, como nos dijo Josh Dun.

Twenty One Pilots están de vuelta a los escenarios

Están de regreso a las giras, ¿cómo ha sido volver a ver fans frente a ustedes? Tyler ya había comentado que extrañaba la interacción con ellos.

“Honestamente, no sabía cuánto lo extrañaba cuando estábamos de gira. Creo que estar de vuelta nos lo ha mostrado a los dos, y también la capacidad de estar en un lugar lleno de gente que esta emocionada de estar rodeada de música en vivo, es energizante e increíble. Así que sí, ha sido muy, muy divertido. Honestamente creo que es la parte más divertida. Podríamos juntarnos y tocar todo lo que queramos entre nosotros, pero no tendría mucho sentido sin la gente”.

Pero, confiesa el baterista de Twenty One Pilots, antes de comenzar el Takeover Tour él y Tyler (vocalista y multi-instrumentalista) llegaron a pensar que no lo lograrían. Y es que veían en las noticias cómo otras bandas tenían que cancelar. “Y aquí estamos, y todo va bien. Se ha ido muy rápido, pero ha sido muy divertido”, agrega.

Guía definitiva para lanzarte al Corona Capital 2021

Vendrán con un disco más ligero para estos tiempos

En mayo de este año, el dúo lanzó el disco Scaled and icy, mismo que tuvieron que hacer separados. En sus rolas se aprecia un sonido más ligero sin perder su esencia, que ha ayudado a sus fans a sobrellevar mejor y hasta olvidar por un rato la pandemia. ¿Cómo ha sido tocarlo en vivo?

“Creo que eso era un poco la intención, al menos mientras hacíamos este disco. ¿Sabes?, cuando estás rodeado de mucha oscuridad y desconoces cuándo la vida podría volver a la normalidad, se siente contradictorio escribir música que se siente así”, explica el músico.

Además, nos cuenta que para él “la música ha sido un escape de lo que está pasando en la vida”, y que desde chico tiene su soundtrack de vida. Por lo que ahora con este disco pensaron “cómo queremos que sea el soundtrack de la pandemia”.

Con las 11 rolas que incluyeron, como “Shy away” y “Saturday”, esperan que “sea algo que le dé gozo y un poco de alegría a la gente, y que se sienta animada. Al menos una parte del disco es así, pero seguimos estando el Tyler y Josh que ustedes conocen. Es un poco más luminoso, pero sigue siendo muy Twenty One Pilots”.

México, un país especial para Twenty One Pilots

En dicho disco, el dúo incluye una canción que puso eufóricos a sus fans mexicanos: “Bounce man”, y es que en la letra cantan sobre venir aquí. ¿Esa mención fue a propósito o tienen una conexión tan fuerte con este país?, le preguntamos a Josh.

“¡Sí, amamos México! Hasta la fecha creo que el público más ruidoso ante el que hemos tocado es el de la Ciudad de México. Podrías apagar nuestras bocinas y el público mexicano bien puede encargarse de todo y cantar y terminar todas las letras”, responde con una sonrisa.

Agrega: “Sí, siempre es especial. Cada vez que vamos para allá la energía es diferente, y creo que el amor y admiración que ustedes tienen por la música en tu país nos da muchos ánimos y nos ha inspirado. Así que, sí, si tuviera que volar a algún lugar, sin duda iría a México”.

Emocionados por tocar en el Corona Capital

Es canción también hizo que entre los fans de la banda se pidieran entre ellos escribir comentarios en español para que tanto los Twenty One Pilots como su management vieran que México y Latinoamérica los espera. El reencuentro se dará el domingo 21 de noviembre en el festival Corona Capital.

¿Cómo se sienten de regresar, emocionados, nerviosos?

“Sí, ambas cosas. Algunas personas, incluso a veces nuestros amigos y familia, nos preguntan si aún nos ponemos nerviosos antes de subirnos al escenario. La respuesta varía, pero al final es sí”.

Y aquí recuerda que cuando volvieron a dar conciertos, él y Tyler se preguntaban si aún se acordaban de cómo estar en un escenario, pues llevaban mucho tiempo sin tocar debido a la pandemia. Incluso, en las primeras semanas no les caía el veinte de que ya habían vuelto a girar.

“Ir a tocar a un festival, y regresar a tu país después de un largo rato, creo que me voy a sentir muy emocionado y que voy a sentir mucha energía”, asegura el baterista, “Estamos muy emocionados de volver a tu país y tocar música con ustedes, creo que va a ser muy divertido”.

Tacos y nuevos lugares en la CDMX

Además de venir a dar un concierto, los músicos podrán volver a degustar la gastronomía mexicana y, quizá, lanzarse a uno que otro lugar.

Ya que lleguen, y como les gusta tanto México, ¿qué va a ser lo primero que ordenes del menú?

“Los tacos hechos en tu país. No se parecen a nada. Así que creo que serán unos tacos de pollo”, responde sin dudarlo.

Y si tienen tiempo, ¿algún lugar en especial al que quieran ir?

“No sé”, responde y se queda pensando, “He disfrutado mucho cada lugar de México al que he ido. Soy de las personas que si encuentro un restaurante o algún lugar en específico que me agrada siempre regreso. Y mi esposa es de ‘busquemos lugares nuevos, exploremos, escuché algo muy cool sobre este lugar’, así que me saca de la rutina. Así que si tienen alguna recomendación de lugares, díganme y quizá la llevaré, y será un nuevo lugar para los dos”.

Josh está casado con la actriz Debby Ryan.

Así que ya lo saben, rólenle a Josh sus recomendaciones sobre lugares chidos en la CDMX. Después no se pierdan la presentación de Twenty One Pilots en el festival Corona Capital, la noche de este 21 de noviembre.

Y si esperan verlos en un concierto solos durante 2022, esto dice el baterista: “Me encantaría. Tengo que checar con mi papá y el papá de Tyler, y si ellos dicen que está bien, porque generalmente vemos todo con ellos, me encantaría regresar”.