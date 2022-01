Con lo rápido que pasa el tiempo, febrero ya está prácticamente aquí, y con este nuevo mes una larga lista de conciertos. Échale un ojo pues hay de todo.

El 2022 no afloja el paso con respecto a los conciertos, y en febrero hay bastantes de pop, ranchero, rock y música electrónica. Prepárate con tus vacunas, sigue los protocolos de salud, y a divertirte de manera segura, que mucha falta nos hace.

La conciertiza en febrero se va a poner bastante buena

3 de febrero

Haragán y Compañía – Auditorio Nacional

El mes arranca con el rock urbano de esta banda legendaria, que celebrará 32 años de carrera en uno de los escenarios más importantes de la capital y de México. Afina la garganta para cantar sus clásicos, como “Muñequita sintética”

Costo: $178 – $1,416 + cargos

4 de febrero



Allison – Auditorio Nacional

Esta banda de power rock se presentará con un concierto llamado Épico. Será un buen momento para recordar cuando ibas en la secu o la prepa y escuchabas rolitas como “Frágil”.

Costo: $178 – $1,770 + cargos

5 de febrero

Willie Colón – Auditorio Nacional

Costo: $ 359 – $2,269 + cargos

6 de febrero

Lemongrass– Auditorio Nacional

Costo: $297 – $1,416 + cargos

Rock clásico, regional mexicano y pop en los conciertos de febrero

8 de febrero

The Gilmour Project – Pepsi Center WTC

David Gilmour, legendario vocalista de Pink Floyd, vuelve a la CDMX para llenarnos de nostalgia. Y es que presentará una reinterpretación de The Dark Side of the Moon, lo cual garantiza desde ya un súper viaje musical.

Costo: $432 – $1,104 + cargos

9 de febrero

Los Ángeles Azules – Auditorio Nacional

Saca tus mejores pasos de baile para lanzarte a ver este famoso grupo de cumbias de Iztapalapa. Seguro sonarán “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” o “La cumbia del infinito”.

Costo: $120 – $2,640 + cargos

10 de febrero

Carlos Cuevas – Lunario

Costo: $920 – $1,495 + cargos

11 y 12 de febrero

Enrique Bunbury – Palacio de los Deportes

Enrique Bunbury volverá a México, donde sabe que tiene una gran legión de fans. Para ellos presentará su disco Curso de levitación intensivo y posible, además de clásicos de su carrera solista, y quizá algo de los Héroes del Silencio.

Costo: $660 – $2,400 + cargos

12 de febrero

Gloria Trevi – Auditorio Nacional

Isla Divina es la nueva gira de esta cantante. Si te laten sus canciones de pop, bailables y más, junto con sus vistosos looks, es tu oportunidad de ir a verla.

Costo: $330 – $5,700 + cargos

La cartelera de conciertos de este mes tiene regresos muy esperados

16 de febrero

Emmanuel y Mijares – Auditorio Nacional

Este par de ídolos del pop en español no se cansan de llenar el Auditorio Nacional. Ahora volverán a su escenario con la presentación número 60 del Two’r Amigos Tour, y sus clásicos que marcaron décadas como los 80 y 90.

Costo: $240 – $3,720 + cargos

17 y 18 de febrero

Alejandro Fernández – Auditorio Nacional

El Potrillo continuará con su tour Hecho en México luego de una pausa, y viene dispuesto a enchinarte la piel acompañado del mariachi. Espera escuchar las canciones del disco del mismo título, como “No lo beses”, y sus clásicos.

Costo: $420 – $3,600 + cargos

18 de febrero

Ángela Aguilar – Arena Ciudad de México

Costo: $377 – $2,259 + cargos

19 de febrero

Caifanes – Palacio de los Deportes

Considerada por muchos como la mejor banda de rock mexicano, Caifanes volverá al Domo de Cobre. Y sus fans ya mueren por escuchar en vivo “La célula que explota”, “Afuera” y “Los dioses ocultos”, y muchos clásicos más.

Costo: $480 – $1,920 + cargos

Ximena Sariñana – Teatro Metropólitan

Luego de haber lanzado el disco Amor Adolescente el año pasado, ahora Ximena se alista para presentarlo en vivo. Pero claro que no faltará repertorio de sus discos pasados, como ¿Dónde bailarán las niñas? y Mediocre.

Costo: $264 – $960 + cargos

Mago de Oz – Arena Ciudad de México

Costo: $449 – $1,732 + cargos

Nostalgia popera, baile con ritmos electrónicos y más en los conciertos de febrero

22 y 23 de febrero

Jonas Brothers – Arena Ciudad de México

El regreso del trío de hermanos es un hit desde la salida de boletos, tanto que agregaron segunda fecha. Si vas a ir, te espera un recorrido popero por su carrera en el Remember This Tour.

Costo: $628 – $4,309 + cargos

23 de febrero

Sebastián Yatra – Auditorio Nacional

El cantante colombiano vendrá con su Dharma Tour. Habrá canciones del disco del mismo nombre, como “Tacones rojos”, además de otras de pop y urbano que lo han convertido en un ídolo.

Costo: $348 – $1,920 + cargos

23 y 24 de febrero

Kings of Convenience – Teatro Ángela Peralta

Este dúo noruego volverá a la CDMX tras una ausencia de más de 10 años. En esta ocasión, presentarán su nuevo material Peace or love, además de sacar algunos de los temas que tanto gustan como “Toxic girl” y “Know how”.

Costo: $799 – $1,099 + cargos

25 de febrero

Río Roma – Auditorio Nacional

Los hermanos Raúl y José Luis están listos para cantar frente a sus fans. Si te late su pop romántico y dedicable, ve a verlos y corea con ellos “Mi persona favorita”.

Costo: $120 – $1,500 + cargos

90’s Pop Tour – Arena Ciudad de México

Este concierto de febrero será como una máquina del tiempo que te llevará a revivir clásicos poperos de grupos y cantantes que pegaron durísimo en esa década. Por ejemplo, estarán Kabah, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra y Magneto, entre otros.

Costo: $816 – $4.614 + cargos

25, 26 y 27 de febrero

EDC México 2022 – Autódromo Hermanos Rodríguez

La música electrónica volverá a sonar con todo en este festival. Los brasileños Cat Dealers, uno de los 192 actos que se presentarán, ya nos dijeron que se pondrá bien chido. También estarán DJ Snake, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, etc.

Costo: $1,656 – $2,136 (general) + cargos

Si quieres salir de la CDMX…

18, 19 y 20 de febrero

Carnaval de Bahidorá – Las Estacas, Morelos

Se trata de tres días de música, un circuito de arte muy chido, talleres, pláticas, y estar rodeado de la naturaleza. En el lineup estarán DJs como Harrison BDP y Koze, la Agrupación Cariño, los Kings of Convenience, James Blake, y más. Un concierto imperdible de febrero.

Costo: $1,890 (acceso general 2 días) + cargos

¿A cuál o cuáles de todos estos conciertos te vas a lanzar en febrero? Como te dijimos, la lista es larga y las opciones variadas.