Los Beastie Boys no pueden faltar en la playlist del que se dice fan del hip-hop y rock. ¿Qué rolas son básicas? Aquí te van 10 bien chidas.

¿Qué piensas cuando te decimos Beastie Boys? Probablemente que son de los mejores representantes del hip-hop, porque lo son (al César lo que es del César), que crearon canciones que hoy son clásicas, y que están buenos para animar cualquier party. Pensando en esto último, se nos ocurrió pasarte el setlist ideal para cualquier reunión.

Los Beastie Boys siempre con sus rimas y beats pegajosos

1. “(You gotta) Fight for your right to party”

Por supuesto tenemos que comenzar con esta canción. Habrá salido en 1987, pero posee tanta frescura y rebeldía en sus rasgueos de guitarra y rimas, que ya se volvió atemporal. Adam Yauch y Tom Cushman la escribieron para burlarse de las rolitas de fiesta, y acabó convirtiéndose en una de esas… eso sí, de las más chidas.

2. “Brass monkey”

Para seguir con ese mood fiestero, sí o sí debe sonar este track de uno de los mejores discos hables del género que hables: Licensed to Ill. Y es que está inspirada en una bebida alcohólica del mismo nombre, pero menciona otras, así que va perfecto.

Podrá sonar simple una rolita sobre este tema, pero parte de la genialidad del trío neoyorkino estaba en hacer funcionar lo que sea.

3. “Body movin’”

Ahora vámonos hasta 1988, cuando los Beastie Boys lanzaron otro álbum clásico de clásicos: Hello Nasty. Ahí venía esta canción, que fue segundo single y pegó durísimo en aquel entonces con el flow de este grupo y hasta un sampleo de “Oye cómo va”. Sí, ¿te sabías ese dato? La creatividad de estos MCs lograba mezclas como esta, con resultados de 10.

4. “Hey ladies”

Con una serie de sampleos que va desde los Commodores hasta Kool and the Gang, pasando por James Brown y hasta Deep Purple, esta rola está en la lista de clásicos básicos del trío. Líricamente es un juego de palabras y rimas que van desde frases divertidas hasta de ligue. Sí, aquí también hay rolitas dedicables, e ideales si no te gusta lo romanticón y meloso.

5. “Girls”

También del celebrado disco Licensed to Ill, está una de sus rolitas más divertidas y geniales. Ad-Rock la compuso con el productor Rick Rubin sobre su deseo por mujeres. Para una fiesta donde quieres echar ligue de manera divertida, esta te puede funcionar. Claro, no toda la letra es para tomársela en serio, pues ellos aclararon que algunas frases son sólo para echar relajo.

Imposible no querer subir el volumen con estos clásicos del hip-hop

6. “So wat’cha want”

Otro track que merece ser escuchado a todo volumen y vibrar con sus beats es este. Salido del disco Check your head, de 1992, es sin lugar a dudad de los mejores del catálogo de los Beastie Boys.

En la letra le dicen a su sello disquero que se van a arriesgar en otro lado, y que la armarán en grande. Sabedores de su talento, dejaron su marca en el hip-hop, rap y hasta el rock.

7. “Ch-Check it out”

Años después, en el 2004, lanzaron este single del álbum To the 5 boroughs, en referencia a los barrios de Nueva York. Y, sí, la rompieron una vez más. Es que, cómo resistirse a su flow y cómo evitar que se te pegara el coro. Puede que algunas partes no te hagan sentido, pero es parte de su magia. Como dicen en una parte: “Quieres rapear pero no estás haciendo hip-hop”, algo que claramente ellos sí. Así que, ch-checa esta rola y agrégala a tu playlist.

8. “Sabotage”

Otra prueba de la genialidad de estos MCs está en su disco Ill Communication. Desde el primer riff que escuchas hasta los scratcheos, es una invitación al slam y al disfrute… y si pones el video donde parodian series setenteras de policías, aún mejor. La letra, de Ad-Rock, es a manera de broma hacia el productor del grupo, Mario Caldato Jr., otra que acabó convirtiéndose en otro clásico del hip-hop.

9. “Intergalactic”

Hablando de las ideas que hacían único a este grupo, esta canción es un buen ejemplo pues incorpora música clásica a su hip-hop; como una pieza de Rachmaninoff. Pero también hace uso del vocoder para lograr la tan pegajosa voz robótica.

El resultado fue un GRAMMY, un premio MTV al video hecho en Japón como parodia de series y pelis japonesas (como las que tienen monstruos gigantes), además de dejar cátedra de cómo se rapea.

10. “Make some noise”

Esta rolita viene en el disco Hot sauce comittee part two, que salió unos siete años después del anterior, To the 5 boroughs; el que lanzaron entre estos, The mix-up, fue instrumental.

Con sus rapeos a la old-school, Mike D, Ad-Rock y MCA volvieron a demostrar que el paso de los años no afectaba en nada su talento para rimar como nadie. “Sí, aquí vamos de nuevo para darte lo mejor, nada menos”, decían, y así fue. Además de que nos dejaron un video plagado de estrellas de Hollywood.

Hablar sobre los Beastie Boys puede que te ponga nostálgico por los good old times, porque quizá te acordaste de su presentación en el Beat Soundfest en 2008. O, quizá porque extrañas épocas como la secu o la prepa. Cualquiera que sea tu caso, dales play, garantizado que te levantan el ánimo. Y, quién sabe, quizá luego te sigas con otras como “Three MC’s and one DJ”, “Lee Majors come again” o “Pass the mic”.