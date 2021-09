La escena musical tiene bajistas que merecen tu atención, por lo que aquí te presentamos a ocho que saben pegarle chido a las cuerdas.

Generalmente la atención en una banda se va a los vocalistas y guitarristas, ¿a poco no? Pero hay bajistas que con el poderoso sonido de su instrumento saben decir “aquí estoy”. Los hay desde nacionales hasta extranjeros, y algunos le compiten a sus compañeros por su innegable talento y carisma.

Músicos que tocan el bajo y merecen tu atención y admiración

Bajistas orgullosamente Hechos en México

Sabo Romo, de Caifanes

Otro músico mexicano que destaca en el mundo de los bajistas, y lo hace desde 1985, es Salvador Romo, mejor conocido como Sabo. Celebrado y muy querido, ha dejado su marca en una buena lista de clásicos del rock en tu idioma, como “Mátenme porque me muero”, “Nunca me voy a transformar en ti” y “La negra Tomasa”.

Quique Rangel, de Tacvba

Esta banda sateluca se ha sabido hacer de un nombre no sólo en el rock mexicano sino a nivel mundial. Una de las razones está en las notas del bajo y contrabajo de Quique, quien hace buena dupla con su hermano Joselo. Rolitas como “Aprovéchate de mí”, “Puntos cardinales” y “María” son la prueba.

Alonso Arreola

Quizá no sea tan famoso como los anteriores, pero Alonso debe estar en esta lista. En su currículum tiene presencia en bandas como La Barranca y Monocordio, y proyectos en solitario. También ha trabajado con cantantes como Alejandro Sanz y Jaime López, demostrando su versatilidad.

Abraham Laboriel

Si miras su lista de grabaciones como músico de estudio, rebasa las cuatro mil. Y es que es de los bajistas de confianza de grandes nombres como Elton John, Aretha Franklin, Luis Miguel, y Quincy Jones. Además, de tener composiciones propias. Por cierto, es padre de Abe, baterista de Paul McCartney.

Bajistas internacionales que también rifan

Peter Hook

Este bajista ha dejado huella con su estilo melódico de tocar por partida doble, como integrante nada menos que de Joy Division y New Order. Como testimonio están canciones donde brilla con su instrumento, como “Transmission”, “Age of consent”, y “No love lost”.

Flea, de Red Hot Chili Peppers

Un gran ejemplo de un bajista que no puede ser opacado, es Flea, y eso que tiene de compañero a John Frusciante. Entre su alocada personalidad y su habilidad en el bajo, es un infaltable en las listas de los mejores. “By the way”, “Stone cold brush” y “Aeroplane”, con algunas rolas que demuestran su talento.

Sting

Si bien sus letras y voz son de resaltar, también su manera de tocar el bajo es de admirar. Ejemplos hay muchos en su historia con The Police haciendo buena mancuerna con Andy Summers, y luego en su faceta de solista. Dale play a “Spirits in the material world”, “Wrapped around your finger”, y “Roxanne”.

Paul McCartney

Entre las leyendas e íconos del rock a nivel mundial está Macca, primero como parte de The Beatles, luego como solista y con su banda Wings. Y con su bajo logró maravillas hoy inmortales como: “Come together”, “Taxman”, “I want you (She’s so heavy)”, “Silly love songs”, entre muchas otras.

La lista podría seguir con nombres como Lemmy (Motörhead), Kim Gordon (Sonic Youth) John Paul Jones (Led Zeppelin), Duff McKagan (Guns N’ Roses) Robert Trujillo (Metallica), Micky Huidobro (Molotov), Chá! (Fobia), y muchos más. Y es que el mundo de la música está lleno de bajistas que se destacan en el escenario con su manera de tocar las cuerdas.