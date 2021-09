La lucha libre no solo se compone de llaves, vuelos y moquetazos, sino que funciona como un catalizador de emociones para sus aficionados. Por esté motivo uno de los aspectos más importantes del espectáculo es la entrada de los luchadores; donde gracias a la música podemos conocer sus personalidades y brindarles una banda sonora que les permita ser recordados de manera duradera.

En Chilango queremos presentarles cinco canciones que son parte primordial de la carrera de grandes estrellas de la lucha libre mexicana.

El Perro Aguayo

El luchador no enmascarado más importante de la historia de la lucha libre mexicana fue Don Pedro Aguayo Damián mejor conocido como El Perro Aguayo.

El Can de Nochistlán era un luchador rudo con un estilo salvaje; pero su constante esfuerzo arriba del ring siempre lo tuvo como uno de los consentidos del público. El oriundo Zacatecas siempre estuvo orgulloso de su raíces; y es recordado por salir al encordado con “La Marcha de Zacatecas” de Genaro Codina. Cuya festividad y elegancia quedaban perfectos con la personalidad de El Perro Aguayo.

La composición lo acompañó en sus mayores éxitos deportivos como desenmascarar a Konnan el Bárbaro, Máscara Año 2000 y Stuka u obtener el Campeonato de Peso Semipesado de la WWF

Místico

Uno de los mayores ídolos de la lucha libre mexicana en el siglo XXI es Místico. El Príncipe de Plata y Oro no solo destacó por su estilo aéreo y su aclamada llave “La Mística”, sino que también permeó la cultura pop saliendo en un video de la banda española La Quinta Estación y actuando en la serie Los Simuladores o en la telenovela Muchachitas como tú.

El personaje de Místico tiene una amplía conexión religiosa debido a que fue apadrinado por la leyenda Fray Tormenta. Por esté motivo, El Seminarista de los Ojos Blancos eligió “Ameno” de E.R.A. para darle un dote ominoso y espiritual a su entrada.

Tras luchar con otros nombres Sin Cara (WWE), Myztezis (AAA) y Carístico (CMLL), el mes pasado volvió a personificar la máscara con la obtuvo su fama y mayores victorias como desenmascarar a Black Warrior, Skayde y Oriental.

La Parka

La Parka es uno de los luchadores más queridos por la afición infantil y cuya batalla por el nombre generó uno de los mejores arcos narrativos que existió durante 13 años.

La Parka tomó la batuta de personaje en AAA tras la salida de L.A. Park de la caravana tres veces estelar, después de realizar un gran trabajo como Karis La Momia y La Parka Jr. La Huesuda fue una de las figuras más importantes de los últimos años ganando diversos campeonatos como Campeonato Nacional Crucero y desenmascarando a Cibernético y Muerte Cibernética.

Lo interesante es que esté galardonado luchador suele ser más recordado por sus hipnótica coreografía de “Thriller” de Michael Jackson para poner al respetable a bailar. La Parka murió de manera trágica debido a las secuelas de un tope fallido contra Rush, ya que el impacto lo dejó inconsciente con una grave lesión cervical.

Dr. Wagner Jr.

Una de las frases más famosas del pancracio nacional es: “¡En mi casa y ante mi gente, se me respeta!”. Su autor es el luchador lagunero Dr. Wagner Jr. y estás palabras las decía para hacer explotar al público de la Arena México donde consolidó su carrera en las filas del CMLL.

El Galeno del Mal tuvo grandes rivalidades contra Canek, Atlantis, L.A. Park y recientemente con Blue Demon Jr., pero la pérdida de su incógnita se dió en La lucha de la Dècada durante Triplemanía XXV tras ser derrotado por Psycho Clown.

Uno de los momentos cumbres en cada función era la entrada de Dr. Wagner Jr. al cuadrilátero con “Bad Medicine” de Bon Jovi. Una canción que es fiel al sentimiento de adoración máxima de los wagnermaniacos : “Your love is like bad medicine / Bad medicine is what I need / […] There ain’t no doctor that can cure my disease”.

Blue Panther

Uno de los luchadores con mejor mejor capacidad de llaveo y contrallaveo es Blue Panther, el ídolo lagunero es reconocido por una técnica pulcra que incluso permite que sus rivales parezcan mejores de los que realmente son.

El Maestro Lagunero debutó en 1979, teniendo su años dorados durante la década de los noventa donde se convirtió en uno de los rudos estelares del CMLL y AAA, y donde mantuvo una fuerte enemistad contra Love Machine. Su noche más amarga fue durante el 75 aniversario del CMLL, cuando perdió su tapa ante otro grande gladiador como Villano V.

El clásico “La puerta negra” de Los Tigres del Norte es el tema que escuchaba Blue Panther mientras salía del pasillo que conduce a la gloria del ring. El Rudo Rivera le pedía al público que cantará a coro la famosa melodía norteña creando una fuerte relación entre Panther y el público.

¿Cuál es tu luchador favorito de los anteriormente mencionados? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿Qué canción crees que hizo falta en el conteo?. En Chilango siempre queremos oír tu opinión.