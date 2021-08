Aphex Twin está celebrando su cumpleaños 50 y no podemos perder la oportunidad de celebrarlo con algunos momentos de su carrera musical.

Richard D. James mejor conocido como Aphex Twin está celebrando cinco décadas de vida y no podemos perder la oportunidad de celebrarlo con algunos momentos de su carrera musical.

Aphex Twin es un productor de IDM, experimental, techno y más allá de eso, mucha música inclasificable. Su trabajo ha sido acompañado de muchos trabajos visuales y colaboraciones con grandes artistas que llevan los conceptos del sonido a la imagen a un plano en en el que Richard ha creado un multiverso de sí mismo como obra de arte.

“Me encantaría ser esquizofrénico”

Su música es complicada de interpretar. Sin embargo, gracias a las palabras, textos, y archivos en la carrera de Aphex podemos entender que hasta cierto punto así es como debería de ser la música realmente según él. Richard, ha dicho que le encantaría ser esquizofrénico. Su música es un ataque neuronal, una golpiza de estímulos que podrían llevar del llanto a la algarabía abruptamente de manera casi cuántica y precisa.

Canciones Imperdibles de la semana (13-20 agosto)

Richard D. James, Aphex Twin, user48736353001 Soit – P.P., Rutchkfard Games, The Tuss, Caustic Window, Phonic Boy On Dope, Ricardo Jamiro, Smojphace, The Dice Man, The Tuss… Entre otros nombres podrían parecer alias, pero son más bien personalidades que adopta en pro de su creatividad artística un sujeto que ha hecho música desde los 12 años

Aphex Twin – Donkey Rhubarb

Nada como una deformación de lo que podría ser una canción de cuna con ositos de peluche vivientes con el rostro clásico de Aphex Twin. En 1995 se publicó un EP muy importante en la carrera de Aphex Twin llamado Donkey Rhubarb del que se desprende la canción del mismo nombre. En este EP aparece también el gran Phillip Glass en “Icct Hedral”. Dulces sueñitos…

Aphex Twin – Come To Daddy

Como se podrán dar cuenta la cercanía con lxs niñxs es el fuerte de Richard. Uno de sus mejores cómplices para reinterpretar los hermosos e imaginativos sueños de Aphex Twin es sin duda Chris Cunningham. Este lindo video relata la historia de una mamá protegiendo a sus hijxs de una temible y peligrosa abuela con un perro de ataque. Muy cursi, pero vale la pena ver esta historia tan inspiradora de maternidad.

Chris Cunningham & Aphex Twin – Rubber Johnny

Un hermoso documental de estos dos artistas sobre un ser que podría ser extraño que podría ser de otro planeta o del infierno (quien sabe) y su perrito. Es de esos videos de los que no se puede hablar mucho. Sólo disfrútalo en familia y seres queridos.

Aphex Twin – On

Bueno no todo es taaaaan inspirador en la carrera de Aphex Twin. Pero el arte no es escasa, eso jamás. En 1993 en manos de Jarvis Cocker, sacó este video de animación cuadro por cuadro que es alucinante. Ese ritmo de imágenes es algo que al día de hoy Aphex Twin utiliza como un recurso para sus visuales en vivo.

Aphex Twin – Avril 14th

La experimentación de Aphex lo ha llevado por lugares en los que seguramente todos hemos estado en sueños. Cuando las neuronas son capaces de transportarnos a los lugares más terribles o hermosos. Dónde se combina nuestro deseo con la repulsión. drukQs fue un disco con maquetas, trabajos inconclusos y experimentaciones que terminaban abruptamente. “Avril 14th” dura poco más de dos minutos. Sin embargo es una de las canciones más perfectas jamas creadas. Como si tuviera que estar inconclusa, tan poderosa que crea imágenes en el cerebro de la infancia, de algún lugar al atardecer, o algo tremendamente nostálgico y triste… Y luego, todo debe seguir su curso.

¡Feliz Cumpleaños, Richard! Gracias por todas esas experiencias tan raras y sensoriales