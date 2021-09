Kemonito trabajó con Capulina y con Jodorowsky. Es tiktoker, ídolo del rock y un hombre muy orgulloso de ser mexicano. #Entrevista

Kemonito es uno de los íconos más importantes de la Lucha Libre Mexicana. Aún así él mismo no se considera como parte del universo de la lucha sino como una mascota que acepta, es muy reconocida.

Tiene más de 40 años de carrera y a pesar de “no ser” un luchador esas décadas de trabajo le han traído incontables golpes, lesiones y operaciones como factura por ser uno de los ídolos de los fanáticos del pancracio.

En el marco de las actividades previas al Festival MonkeyBee, sus organizadores hicieron una actividad para rendir homenaje al Kemonito, a su paso por la historia de la lucha pero sobre todo a la extraña conexión que en México, tiene el rock con la lucha libre.

Nos lanzamos como patada al Kemonito por la espalda a entrevistarlo y esto fue lo que nos dijo

Chilango: ¿Qué tal Kemonito, cómo estás? Para empezar quisiéramos saber qué significa para ti ser una parte tan importante en la cultura de la lucha libre mexicana. ¿Sabías que te has convertido también en un ícono del rock?

Kemonito: “Muy bien, gracias, disfrutando de la convivencia con la gente… Mira, no soy un ícono de la lucha, participo dentro de la lucha libre, en realidad la lucha la hacen mis compañeros, los luchadores. Yo soy mascota, que soy reconocido por lo que hago, eso sí… Ahora mucha gente me ha conocido por parte de las redes sociales. Se disparó un boom de memes y videos, me empezaron a conocer en muchas otras partes. Ahora en la música también me han conocido. No sólo en el rock, también en la música grupera por ejemplo, ellos me han llamado mucho para asistir a sus conciertos, ‘tocadas’, como les llaman, la verdad es que yo no he podido porque tengo otros compromisos, pero eso, yo no me considero un luchador lo que pasa es que yo creo que porque hago bien mi trabajo me busca la gente y yo comparto con todos. Así sea lucha, rock, todo”.

Chilango: Kemonito, tú como persona (fuera del Kemonito) has tenido participación en el mundo del cine, ¿Cuál es tu mejor recuerdo en esa etapa de tu carrera?

Kemonito: “Bueno como mascota casi no he grabado nada, más que con Capulina. Muy aparte, en mis inicios, creo que todavía ni entraba al mundo de la lucha libre, hice varias películas. Hice una película que es muy conocida… bueno para algunos que se llama Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, esa fue la más emblemática…”

Su experiencia en Santa Sangre

Chilango: ¡Cuéntanos más! Qué recuerdas de haber trabajado con Jodorowsky, ¿recuerdas algo que te haya dicho?

Kemonito: “No pues es una gente muy especial, eh… hay que hablar con él, entenderlo, para saber bien qué quiere. Muchos dicen que está loco, otros que sus ideas son muy raras, creo que sólo hay que comprender lo que hace y cómo lo hace… No recuerdo tal cual algo específico que me haya dicho, cuando hicimos la película y me ponía nervioso se ponía a platicar, me decía que me soltara, que agarrara confianza, todo era cuestión de dejarse llevar y así salían con él las cosas”.

Lidiar con el dolor

Chilango: Hablando de Jodorowsky, él hace mucho trabajo que habla sobre sanar, sobre dolor y sobre violencia. Como Kemonito hemos visto que has tenido que lidiar con el dolor de golpes tremendos. Nos gustaría saber cuál es tu método para sanar y para lidiar con esos golpes.

Kemonito: “Método para aliviar no te creas que hay, todos los compañeros y nosotros tenemos que batallar día con día, cuando subimos a un ring. Hay que lidiar con esos dolores, con esos golpes. No da mucho tiempo pero hay que ir tratándose, es que hay que ir al doctor, tomar terapia, medicamentos, en fin. Hay muchas veces que más bien son operaciones, no hay de otra y te digo porque muchos de mis compañeros están muy lastimados. Yo ahorita ando muy mal de las rodillas pero me estoy recuperando. Tengo operada la nariz, tengo dedos volteados, la planta del pie abierta, fisura en las costillas y otros golpecillos, pero tenemos que lidiar con eso, los dolores poco a poco disminuyen o se quitan… Al final hay que seguir adelante…”

Fuente: Martín Gorostiola

La actualidad de la Lucha Libre

Chilango: Cómo consideras la actualidad de la lucha libre en México, ¿Hay una vida digna, se puede vivir bien, qué mejorarías?

Kemonito: “Mira te podría decir que es de las cosas donde uno puede vivir bien o regularmente bien. Ahorita con la pandemia, pues todos estamos igual andamos batallando para ver dónde hay trabajo, y que haya lana, pero creo que todo está igual… En el mundo de la lucha libre yo no cambiaría nada, todo me gusta mucho. Creo que más bien hablaría sobre los estilos. Hay muchos estilos, hay algunos que a mí no me gustan como la americana o la de la AAA. Me parecen aceptables, ni siquiera cambiaría esos. Para la gente hay gustos diferentes”.

Chilango: ¿Te gusta la lucha japonesa?

Kemonito: “Me gusta mucho, porque esos son entrones y aguerridos y como aguantan también eh…”

Orgulloso de ser mexicano

Chilango: Y tú, ¿Cómo te sientes al ser parte de una cultura tan bonita como la lucha libre mexicana, y más allá de eso, como mexicano?

Kemonito: “Para mí representa algo que debo dejar muy en alto. Que lo mexicano llegue hasta otro país, a cualquier lugar. Pero siempre siempre, lo que he dicho: Bien, no con eso de que soy mexicano y me pongo borracho no no no. A mí me gusta festejar, pero bien. Yo quiero hacer que mi fiesta y cultura llegue a otros lados pero por lo bueno no por escandaloso. Hay que ser mexicanos honestos. Hay que pachanguear no digo que no, pero todo con medida. Eso es lo que yo les sugiero a todos”.

Que viva la lucha

Chilango: Ese mensaje lo has llevado ahora a las redes. Gracias a ti hay muchos jóvenes que están entrando al mundo de la lucha libre muchas de esas personas han llegado gracias a ti, a los memes a TikTok… Algunos hasta pensaban que la lucha estaba por extinguirse…

Kemonito: “No, lo que pasa es que hay tiempos buenos y tiempos malos. La lucha sigue igual que pasa con todas las cosas. A los que entran a la lucha, o quieren entrar a la lucha, les digo: Si de verdad quieren entrar a este mundo, tomenlo como algo bueno, échenle ganas y van a salir adelante. Es muy difícil la lucha libre. Pero si le echan ganas y la quieren van a salir adelante y si no tampoco pasa nada, cambien de opinión y busquen otra cosa, pero eso sí es muy importante el deporte este o el que sea”.

“Sigan adelante no se detengan, pongan atención a lo que dicen los adultos y escuchen a las autoridades. En estos tiempos hay que andar con cuidado, no hay que dejarse engañar por cosas que no. Sé que muchos no creen pero hay que cuidarse…Pórtense bien”.

Fuente: Martín Gorostiola

