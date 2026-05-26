Las 7 selecciones que tendrán sus campamentos base en México durante el Mundial 2026

Antes de que ocurra cada encuentro mundialista, los equipos deben estar más que listos para salir a la cancha a dar todo. Por ello, tienen que elegir a conciencia dónde estarán sus campamentos base en alguno de los países anfitriones (en este Mundial 2026, en Canadá, Estados Unidos o México) tanto para aclimatarse como para entrenar en óptimas condiciones.

La elección no sale de la nada, sino que previamente reciben una lista de bases operativas, aprobadas dentro de un catálogo por la FIFA, para que las selecciones nacionales anuncien cuál toman.

Es así como de los 13 centros de entrenamiento postulados de nuestro país, sólo siete fueron escogidos, contando el de la Selección Nacional. Más que verlo como algo extraño (considerando que aquí jugarán 11 selecciones extranjeras durante la fase de grupos), hay que entender que la decisión recae principalmente en temas de logística como la proximidad a los estadios, el clima y la infraestructura.

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Los que eligieron tierras mexas para sus campamentos base

Las selecciones de Corea del Sur, Colombia, Túnez, Sudáfrica, Irán y Uruguay fueron las que optaron por quedarse en México. Por supuesto, la escuadra mexicana también tiene su base aquí. Sin embargo, aunque la CDMX, Guadalajara y Monterrey albergarán los partidos, algunas escuadras se establecerán en otras partes del país.

Corea del Sur y Colombia eligieron Guadalajara: los Guerreros Taeguk estarán en Verde Valle, la casa de entrenamiento de las Chivas, para acostumbrarse a la altitud; mientras que los Cafeteros permanecerán en el campo rival, es decir, en la Academia AGA del Atlas. Por su parte, Túnez seguirá preparándose en Monterrey, específicamente en El Barrial, destinado a Rayados.

En cambio, el paradisíaco clima de Playa del Carmen cobijará a los Charrúas en el complejo de Fairmont Mayakoba, aún cuando dos de sus tres partidos están agendados en Estados Unidos. Y los Bafana Bafana tendrán su sede en la Universidad del Futbol de Pachuca, donde entrenan los Tuzos.

Sólo una plantilla se quedará en la CDMX, y esa es México, que realizará sus actividades en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), al sur de la capital.

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Irán, el séptimo y último equipo en elegir México

La Federación Iraní de Futbol anunció durante el fin de semana que trasladaría su base de Tucson, Arizona, a Tijuana, Baja California (en el Centro Xoloitzcuintle). De acuerdo con información de AP, la decisión se tomó por inquietudes de seguridad y la inestabilidad generada por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente de la Federación, Mehdi Taj, explicó que luego de las solicitudes presentadas y las reuniones mantenidas con la FIFA, el organismo aprobó el cambio. De esta forma se solucionarían problemas de visado y transporte (es más fácil moverse de Irán a México y viceversa), así como la reducción en tiempos de traslado hacia los estadios.

La FIFA confirmó esta información por medio de un comunicado en el que declaró finalizada la selección de bases operativas para la Copa Mundial de las 48 selecciones clasificadas que jugarán en esta edición. De ellas, 39 se instalarán en Estados Unidos y dos en Canadá.

Nuevas sedes, pero sin visibilidad

A pesar de que las bases operativas elegidas transforman otros lugares de la república en sedes mundialistas, el fanatismo no podrá ir muy lejos. Por un lado, las normas de la FIFA exigen a los campamentos base un perímetro de seguridad que evite vistazos o acercamientos de personas ajenas al equipo a los entrenamientos. Por otro lado, todas las selecciones y sus representantes deben contar con seguridad y hasta un carril exclusivo para su traslado, de manera que no sufran contratiempos al moverse hacia los partidos y de regreso.