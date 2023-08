Enrique Graue, actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está próximo a pasar la batuta para tener un nuevo rector o rectora que dirigirá a la máxima casa de estudios a partir de noviembre de 2023.

Entre los posibles candidatos “suenan” los nombres de tres mujeres. En Chilango te presentamos los perfiles de las personas que podrían dirigir la UNAM por los próximos cuatro años.



su mayoría han sido titulares de las facultades que componen la UNAM, con una gran trayectoria en sus respectivas áreas de estudio.

A continuación te dejamos los nombres de los posibles candidatos y candidatas para ser rector de la UNAM en el periodo del 2023 al 2027.

Germán Fajardo Dolci es director de la Facultad de Medicina y presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. El médico cirujano con especialidad en Otorrinolaringología tiene también una maestría en Alta Dirección. Es profesor de pregrado y posgrado con una trayectoria de más de 20 años.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y ha sido investigador en Ciencias Médicas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud.



De acuerdo con la semblanza en el página de la Academia Nacional de Medicina de México, Fajardo Dolci ha sido coordinador de la asignatura de Otorrinolaringología en la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social, y miembro del Subcomité Académico de igual disciplina de la Subdivisión de Especialidades Médicas.

Guadalupe Valencia García es coordinadora del área de Humanidades de la UNAM. Es doctora en Sociología por la UNAM, maestra en Sociología Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana.



Es investigadora titular C de tiempo completo en el Programa de Investigación de Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.



Valencia García pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II, así como a la Academia Mexicana de Ciencias, y desde el 2006 es presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo AC.

Imanol Ordorika Sacristán es director general de Evaluación Institucional de la UNAM. Es doctor en Ciencias Sociales en Educación en la Universidad de Stanford en 1999; tiene maestrías en Sociología y en Educación por la misma universidad.

Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 1987 es académico del Instituto de Investigaciones Económicas, donde también es investigador.

Ordorika Sacristán es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

Ha publicado libros como La academia en jaque, Power and Politics in Higher Education y La disputa por el campus: poder y política y autonomía en la UNAM.

Leonardo Lomelí Vanegas es secretario general de la UNAM, el segundo cargo más importante de la Universidad, después del rector.

Estudió dos licenciaturas en la UNAM: una, en Economía y, la otra, en Historia; en esta disciplina obtuvo los grados de maestro y doctor.

Ha sido profesor en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras. Se ha dedicado a la historia de la política económica en México y de la política social.

Dirigió la Facultad de Economía de la UNAM de 2010 a 2015.

Entre los cargos que ha ocupado están el de presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario y coordinador de la Comisión Técnica Consultiva de Economía de la Secretaría de Educación Pública.

Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria es el actual titular de la Secretaría Administrativa de la UNAM y ha sido director del Instituto de Ingeniería.

Tiene una licenciatura y maestría en la Facultad de Ingeniería; así como un doctorado en la Universidad de California, en Berkeley.

Luis Agustín Álvarez Icaza es hermano del senador Emilio Álvarez Icaza, quien ha sido crítico de las políticas del actual gobierno.

De acuerdo con la página del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Luis Agustín Álvarez Icaza es un ingeniero experto en el modelado, control y estimación de sistemas dinámicos no lineales, y el de control de tráfico vehicular y control de vibraciones en edificios.

“Dentro de mis hobbies, me gusta correr distancias medias, de alrededor de 10 km, más largas ya no me interesan. También me gusta andar en bicicleta. En aficiones, me gusta mucho leer, el cine y la danza. También disfruto pasar tiempo en el Centro de la Ciudad de México e ir a los museos”, se lee en una entrevista publicada en la página del Instituto de Ingeniería de la UNAM.