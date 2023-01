Si tenías pensado abrir tu negocio, llegó la oportunidad porque el Gobierno de la CDMX dará créditos desde 10 mil pesos.

Si tenías pensado abrir tu propio negocio o crecer el que ya tienes pero la falta de lana te está retrasando tus planes, llegó la oportunidad porque el Gobierno de la CDMX dará créditos desde 10 mil pesos. Nada más pon atención a los pasos a seguir. Aquí te explicamos cómo.

Abusadx porque el Gobierno de la CDMX dará créditos a la banda emprendedora

Si te interesa recibir esta lanita, tendrás que solicitar uno de los créditos a través del Fondo de Desarrollo Social de la Capital (Fondeso), para ello, primero se tiene que llenar un pre-registro en línea, el cual podrás realizar ingresando al sistema de créditos a través de tu cuenta Llave CDMX.

Sí no cuentas con la cuenta Llave CDMX no te preocupes, porque también podrás tramitarla desde la página oficial de Fondeso. No te estreses, aquí te explicamos paso a paso, tú relax.

Paso a paso para obtener un crédito para tu changarro

Para solicitarlo, el primer paso es realizar un pre-registro en línea en la página web del Fondo para el Desarrollo Social; pero ¡OJO! Primero lee y conoce los tipos de financiamientos que Fondeso te puede ofrecer dependiendo el tipo de negocio que tengas, así como los requisitos.

El solicitante deberá realizar el pre-registro en línea y seleccionar la opción “Llenar solicitud” Da clic en aceptar el aviso de privacidad Da clic en la opción “No tengo cuenta Llave” o “Tengo cuenta Llave” Carga la opción del solicitante o negocio Valida la información dando clic en la opción “OK” para confirmar Corrobora los datos y selecciona “Registrar” Verifica la contraseña para iniciar el pre-registro que te será enviada por correo electrónico Inicia sesión con el usuario registrado de Llave CDMX y con la contraseña recibida por correo electrónico Ingresa los datos solicitantes Sube tu INE, CURP y comprobante de domicilio en formato pdf o imagen Selecciona la opción “Terminar pre-registro” para obtener el folio. Te será enviado a tu correo

Al finalizar los pasos anteriores, pasas a la siguiente etapa, en la cual tendrás que acudir a tomar un curso o taller en materia empresarial impartido y coordinado por Fondeso. El curso podrás acreditarlo de manera presencial o en línea.

¡El trámite es gratuito!

Tras cumplir con estos requisitos, debes acudir al módulo Fondeso correspondiente a la alcaldía donde se ubique tu negocio y presentar:

Folio pre-registrado

Documentos y requisitos completos correspondientes al negocio

Finalmente, el personal de la Fondeso validará y verificará la información y la documentación entregada, y de aceptarse la solicitud te notificarán a través del correo registrado.

Recuerda, el trámite es completamente gratuito y debe ser directo con Fondeso. Si te quedaron dudas o quieres más información, comunícate al número telefónico 554875-5182, ahí podrán ayudarte.

