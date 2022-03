¡Gooya, gooya! Ser parte de la máxima casa de estudios tiene más beneficios de los que conocías. Acá te contamos de los descuentos de la UNAM para ex estudiantes.

Primero tienes que saber que estos beneficios los puedes obtener tramitando la credencial de egresados, la cual puedes solicitar en la tienda UNAM de Ciudad Universitaria.

Para obtener tu credencial sólo debes proporcionar lo siguiente:

Número de cuenta

Identificación oficial

Cubrir el costo de la credencial de 100 pesos

Ahora que si ya la tienes, pero no la has aprovechado, acá te dejamos a lista de descuentos de la UNAM para ex estudiantes.

Descuento de 25% en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en los cursos de chino, coreano, griego moderno, hebreo, náhuatl, portugués, rumano, ruso, sueco, vasco, árabe y catalán.

También hay descuentos en el curso TOEFL de inglés, CELI de italiano y CAPLE de portugués, entre otros.

Si te urge cambiar de lentes, hay ópticas que dan descuentos de 20% en anteojos graduados, lentes solares y de contacto.

En cuanto a restaurantes, con tu credencial de egresado puedes tener un descuento de 5% en Hooters si pagas con tarjeta y de 10% si lo haces en efectivo.

Si te lanzas al IHOP por un desayuno, te pueden aplicar una promo de 10% de descuento, pero ojo porque solo aplica de lunes a viernes.

Para irte de paseo, la lista de hoteles que ofrecen beneficios a miembros de la comunidad UNAM es muy extensa.

Si visitas algunos de los museos de la CDMX o de la UNAM solo pagas la mitad de la entrada presentando esta credencial.

También hay descuentos en Librerías, como El Sótano que te da una tarjeta de cliente frecuente si presentas tu credencial.

O en Porrúa donde los ex estudiantes tienen un descuento de 10% en sus compras.

La lista completa de los beneficios puedes encontrarla aquí.