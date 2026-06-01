Las series más esperadas de junio: dragones, Tierra Control y chefs estresados

Desde un exconvicto vengativo, pasando por unos dragones dispuestos a quemarlo todo y un Avatar que le faltan algunas cosas por aprender, junio promete ser un mes intenso. Aquí te contamos cuáles son los estrenos de series que no puedes perderte.

Cabo de miedo

Dicen que “la venganza se sirve mejor en plato frío” pero, en este caso, qué mejor que bajo la producción de Martin Scorsese ―quien dirigió la película del mismo nombre protagonizada por Robert De Niro― y Steven Spielberg. Esta nueva miniserie, basada en la novela The Executioners de 1957, es protagonizada por Javier Bardem (Dune: Parte 2), que interpreta a un ex convicto que busca vengarse de la pareja de abogados que lo encerraron, interpretados por Amy Adams (Encantada) y Patrick Wilson (El conjuro). Con este elenco de lujo, la tensión está garantizada. Una joya imperdible para quienes aman los thrillers psicológicos.

JUNIO 5, STREAMING

Foto: Cortesía de Apple TV

La Casa del Dragón – Temporada 3

Los fans de House of the Dragon ya tienen un nuevo motivo para emocionarse: Tras dos años de espera, regresa con la guerra Targaryen en su punto más crítico. Basada en Fuego y Sangre de George R. R. Martin, nos esperan ocho episodios semanales que seguirán las tensiones entre bandos, con traiciones y decisiones que sin duda marcarán la cuarta y última temporada, programada para estrenarse en 2028.

JUNIO 23, STREAMING

Avatar, la leyenda de Aang – Temporada 2

¡La aventura de Aang continúa! ¿Su siguiente misión? Es dominar la Tierra Control. Con la compañía de Appa, Katara y Sokka, terminan encontrándose con Toph, una de las maestras más poderosas de su época. La razón por la que es un personaje tan legendario es porque aprovechó su ceguera para afinar sus poderes, al grado que ahora puede capaz de manipular piedra, arena y hasta el metal con gran precisión. Tal y como promete el trailer, ver sus poderes en live action será emocionante. Su guía ayudará al equipo a subir de nivel en plena guerra contra la Nación del Fuego.

JUNIO 25, STREAMING

Foto: Netflix

La leyenda de Vox Machina – Temporada 4

Lo que empezó como un livestream de una partida de Dungeons & Dragons, hoy es una serie animada. que ha conquistado a fans por su mezcla de fantasía y humor. En estos nuevos episodios, veremos el regreso de los integrantes de Vox Machina, que se separaron tras derrotar al Cónclave de dragones. Sin embargo, una profecía de magia oscura los obliga a reunirse.

JUNIO 3, STREAMING

Foto: Cortesía de Amazon Prime

El oso – Temporada 5

La cocina más caótica de la televisión vuelve a encender las estufas. ¡Sí, chef! El elenco protagonizado por Jeremy Allen White (Shameless) y Ayo Edebiri (Cacería de brujas) está de regreso. En esta última temporada, Sydney, Richie y Natalie intentarán salvar el restaurante tras la salida de Carmy. Podemos esperar más escenas que se sienten como un ataque de pánico colectivo, donde el estrés laboral, los traumas familiares y la obsesión por la perfección chocan entre sí.

JUNIO 25, STREAMING

Foto: Disney +

De todas estas historias, ¿cuál eliges para arrancar el maratón?