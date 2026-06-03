Más humana que heroína: descubriendo a Supergirl en el Universo DC

Hay quienes nacen para salvar el mundo… y luego está Supergirl. La protagonista de la nueva entrega del Universo DC es una heroína mucho más caótica, incómoda y humana de lo que estamos acostumbrados a ver en pantalla. Lejos de la perfección moral o del clásico viaje del héroe, esta versión de Kara Zor-El carga con heridas emocionales, impulsos contradictorios y una rabia que muchas veces pesa más que la justicia.

Ante su próximo estreno, en Chilango platicamos con el director Craig Gillespie, quien adelantó algunos detalles sobre la estética y el alma de esta historia, que promete marcar una nueva etapa para DC.

Milly Alcock —conocida por House of the Dragon— interpreta a Kara Zor-El, una joven que intenta descifrar qué hacer con su vida mientras arrastra un pasado oscuro, decisiones que todavía le pesan y unos poderes que nunca pidió tener. Acompañada de Krypto, su lomito espacial, recorrerá la galaxia hasta que una tragedia despierte en ella una sed de venganza que pondrá a prueba todo lo que cree sobre sí misma.

Para Gillespie, lo más interesante del personaje es precisamente esa brutal honestidad emocional.

“Aunque no siempre estemos de acuerdo con sus decisiones, las entendemos”, explicó el director, quien anteriormente estuvo detrás de películas como I, Tonya y Cruella.

Fotos: Cortesía Warner Bros. Pictures

Todo menos una versión femenina de Superman

Aunque Kara y Superman son primos, ambos crecieron en circunstancias completamente distintas. Mientras Clark Kent encontró una familia amorosa en la Tierra, Kara es una sobreviviente de guerra que presenció la muerte de todos sus seres queridos. Esa diferencia define por completo la película.

“Su historia no parte desde la vocación heroica, sino desde el trauma. No pidió ese destino ni siente que le pertenezca”, resumió Gillespie.

La película también rompe con el molde desde lo visual. En lugar de apostar por una estética limpia y luminosa, el equipo creativo buscó un universo más crudo, texturizado y desordenado, en el que los colores y el movimiento de cámara reflejan constantemente el estado emocional de Kara.

Fotos: Cortesía Warner Bros. Pictures

El renacer de Kara Zor-El

Creada en 1959 por Otto Binder y Al Plastino, Supergirl ha pasado décadas siendo vista como una contraparte femenina de Superman. Sin embargo, esta nueva adaptación busca romper definitivamente con esa idea.

James Gunn, productor y codirector del nuevo Universo DC, toma inspiración del cómic Supergirl: Woman of Tomorrow para construir una heroína atravesada por el dolor, la pérdida y la dificultad de encontrar su lugar en el universo.

Con un elenco que incluye a Matthias Schoenaerts (La chica danesa), Eve Ridley (Peppa Pig, The Witcher T4)y Jason Momoa (Aquaman), esta película marca una nueva dirección en el Universo DC: personajes menos perfectos y mucho más humanos.

Supergirl llega a salas de cine el 25 de junio para demostrar que salvar al mundo no siempre significa tener la vida resuelta. ¿Te vas a lanzar a verla?