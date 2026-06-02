Scary movie 6
Cortesía Paramount Pictures
Lucia Corona Por Lucia Corona
2 junio, 2026
Películas
Lucia Corona
Por Lucia Corona
2 junio, 2026
Películas

¿Antojo de un buen plot twist?: Estas películas llegan en junio

Junio promete de todo menos ocio: entre sed de venganza y nuevas aventuras, te contamos los estrenos de películas que te dejarán con al borde del asiento.

El mes viene cargado de estrenos bien random, pero de esos que se antojan perfecto para arrancar el verano. Desde orgías entre vecinos, humor superfunable y señores que todavía arriesgan la cadera por diversión, si andas buscando qué ver próximamente, acá van algunas películas que merecen estar en tu radar durante junio.

The Invite

A veces convivir con los vecinos implica algo más que saludar en el elevador: puedes invitarlos a cenar… y arrepentirte. Olivia Wilde (Don’t Worry Darling) dirige y protagoniza esta historia en la que una pareja con problemas comparte mesa con sus vecinos aparentemente perfectos pero que, entre copas, revelan sus celos y frustraciones. Con Seth Rogen (Supercool), Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) y Edward Norton (El club de la pelea), esta comedia pasó por el Sundance Film Festival CDMX 2026 y ahora retrata los problemas de pareja en el resto de los cines.

JUNIO 25, EN SALAS

The invite estreno junio 26
Cortesía Cinépolis Distribución

México 86

En 1986, luego que Colombia no pudo cumplir con las exigencias de la FIFA, México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar dos Copas del Mundo. ¿Qué se movió tras bambalinas? La nueva película que protagonizan Diego Luna y Karla Souza retrata las negociaciones e intereses que hicieron esto posible, con una pizca de humor y el surrealismo que solo pasa en México. 

También te puede interesar
example
Revisitando películas: Escape a la victoria con Sylvester Stallone y Pelé

JUNIO 5, STREAMING

mexico 86 estrenos junio
Cortesía Netflix

Scary Movie 6

Si hay algo que no faltará este mes, es una buena dosis de carcajadas acompañadas con una pizca de nostalgia. Tras 18 años de ausencia, los hermanos Wayan regresan para cancelar la cultura de la cancelación. Prepárate porque el elenco original nos regalará parodias de clásicos del terror como Scream y Friday the 13th.

JUNIO 4, EN SALAS

scary movie 6
Cortesía Paramount Pictures

Jackass: La última y nos vamos

Muchos juramos que ya se habían retirado, pero estos locos no tienen llenadera. Johnny Knoxville encabeza el regreso de Jackass con el elenco original para demostrar que el dolor no tiene fecha de caducidad. Entre cuerpos bañados en miel y osos hambrientos, vuelven a arriesgarlo todo para mantenernos al borde del asiento.

JUNIO 25, EN SALAS

También te puede interesars
example
Amos del universo: El poder de Grayskull regresa
Cortesía Paramount Pictures

Alpha

La nueva película de Julia Ducournau (Titane y Raw), estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2025, retrata cómo el miedo se extendió durante la crisis del VIH en la década de 1980. Ahí seguimos a Alpha, una adolescente cuya vida cambia tras volver de la escuela con un tatuaje en el brazo, algo que provoca sospechas, prejuicios y distancia de su entorno. 

JUNIO 4, STREAMING

Alpha estreno junio
Cortesía MUBI

Chilango Menú Footer Chilango recomienda
<strong>Cetram Huipulco cambia rumbo al Mundial 2026:</strong> así quedaron los accesos, andenes e iluminación
Transporte
Cetram Huipulco cambia rumbo al Mundial 2026: así quedaron los accesos, andenes e iluminación
¿<strong>Cuánto cuesta</strong> comer en<strong><em> Los Pacientes,</em></strong> la taquería de<strong> El Malilla</strong>?
Tacos
¿Cuánto cuesta comer en Los Pacientes, la taquería de El Malilla?
<strong>Semana Santa 2026</strong>: <strong>8</strong> <strong>marisquerías</strong> <strong>en CDMX</strong>; del <strong>ceviche</strong> clásico al <strong>aguachile</strong> negro
Comida y tragos
Semana Santa 20268 marisquerías en CDMX; del ceviche clásico al aguachile negro
Cetram Huipulco cambia rumbo al Mundial 2026: así quedaron los accesos, andenes e iluminación
Transporte
Cetram Huipulco cambia rumbo al Mundial 2026: así quedaron los accesos, andenes e iluminación
Tacos
¿Cuánto cuesta comer en Los Pacientes, la taquería de El Malilla?
Comida y tragos
Semana Santa 20268 marisquerías en CDMX; del ceviche clásico al aguachile negro
Tacos
Taco “navideño” todo el año en CDMX: el secreto mejor guardado de la Obrera
Qué hacer
¿Qué se puede hacer gratis en la Utopía Mixiuhca de CDMX? Go Karts, parque acuático, bicis y más
Chilango Menú Footer

Noticias

Qué hacer

Comida y tragos

Cine y TV

Manual de supervivencia

Viajes

Especiales

Chilango Diario

agenda
  • Icon facebook
  • Icon twitter
  • Icon instagram
  • Icon tiktok
  • Icon youtube
ACERCA DE NOSOTROS

Te decimos qué hacer en la Ciudad de México: comida, antros, bares, música, cine, cartelera teatral y todas las noticias importantes

©2026 Derechos Reservados
Chilango es una marca registrado de Capital Digital.