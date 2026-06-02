¿Antojo de un buen plot twist?: Estas películas llegan en junio

El mes viene cargado de estrenos bien random, pero de esos que se antojan perfecto para arrancar el verano. Desde orgías entre vecinos, humor superfunable y señores que todavía arriesgan la cadera por diversión, si andas buscando qué ver próximamente, acá van algunas películas que merecen estar en tu radar durante junio.

The Invite

A veces convivir con los vecinos implica algo más que saludar en el elevador: puedes invitarlos a cenar… y arrepentirte. Olivia Wilde (Don’t Worry Darling) dirige y protagoniza esta historia en la que una pareja con problemas comparte mesa con sus vecinos aparentemente perfectos pero que, entre copas, revelan sus celos y frustraciones. Con Seth Rogen (Supercool), Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) y Edward Norton (El club de la pelea), esta comedia pasó por el Sundance Film Festival CDMX 2026 y ahora retrata los problemas de pareja en el resto de los cines.

JUNIO 25, EN SALAS

Cortesía Cinépolis Distribución

México 86

En 1986, luego que Colombia no pudo cumplir con las exigencias de la FIFA, México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar dos Copas del Mundo. ¿Qué se movió tras bambalinas? La nueva película que protagonizan Diego Luna y Karla Souza retrata las negociaciones e intereses que hicieron esto posible, con una pizca de humor y el surrealismo que solo pasa en México.

JUNIO 5, STREAMING

Cortesía Netflix

Scary Movie 6

Si hay algo que no faltará este mes, es una buena dosis de carcajadas acompañadas con una pizca de nostalgia. Tras 18 años de ausencia, los hermanos Wayan regresan para cancelar la cultura de la cancelación. Prepárate porque el elenco original nos regalará parodias de clásicos del terror como Scream y Friday the 13th.

JUNIO 4, EN SALAS

Cortesía Paramount Pictures

Jackass: La última y nos vamos

Muchos juramos que ya se habían retirado, pero estos locos no tienen llenadera. Johnny Knoxville encabeza el regreso de Jackass con el elenco original para demostrar que el dolor no tiene fecha de caducidad. Entre cuerpos bañados en miel y osos hambrientos, vuelven a arriesgarlo todo para mantenernos al borde del asiento.

JUNIO 25, EN SALAS

Cortesía Paramount Pictures

Alpha

La nueva película de Julia Ducournau (Titane y Raw), estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2025, retrata cómo el miedo se extendió durante la crisis del VIH en la década de 1980. Ahí seguimos a Alpha, una adolescente cuya vida cambia tras volver de la escuela con un tatuaje en el brazo, algo que provoca sospechas, prejuicios y distancia de su entorno.

JUNIO 4, STREAMING