Estamos a unos días del Vive Latino y como queremos que vayas muy bien preparade te armamos una guía de supervivencia muy chida.

El festival Vive Latino que se ha convertido en tradición para los chilangos, vuelve a celebrarse este 2022. El Palacio de los Deportes abre sus puertas para dar la bienvenida a las miles de personas que aman la música en español y quieren liberarse del estrés que trajo consigo la pandemia de COVID-19.

Los que ya han ido varias veces al Vive Latino, saben que este festival no está hecho para amateurs. El evento es una mezcla de buena música, un mar de gente y muchos excesos. Más cuando el cartel que traen está tan bueno. Este año se estarán presentando talentos como Banda MS, Los Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad, Residente y Santa Fe Klan. Imagínate nada más el nivel de desmadre.

Pero como en Chilango sabemos que siempre hay una primera vez para todos, decidimos hacer una guía de supervivencia para los que van por primera vez. Si tu no formas parte de ese clan pero eres un poco distraído, no está demás repasar esta lista.

¡Todo el Poder femenino en el Vive Latino!

Básicos para lanzarte al Vive Latino

Playera y calcetines extra en tu mochila

Un cambio de playera y calcetines nunca sobran en este tipo de eventos. Por si te tiran la chela encima, sudas mucho o te caen miados de alguno de los compatriotas chilangos. Para todas esas situaciones, tu mochila con un cambio de ropa estará ahí para tirarte un paro.

Cangurera para evitar robos

El robo de celulares y carteras en estos eventos son inevitables de controlar. Hay mucha gente en un mismo espacio haciendo slam o rockeando duro. Para minimizar el riesgo de que algo le pase a tus objetos personales, lo mejor es llevarlos en una cangurera. Te la puedes amarrar al pecho y listo. Cómodo, sencillo y tus objetos siempre a la vista.

Por el contrario, si tu celular decides guardarlo en alguna de tus bolsas de pantalón es muy probable que seas presa fácil de los carteristas.

Una batería externa de celular va a salvar tu vida

Tomar fotos y videos de nuestros artistas favoritos es fácil. Lo complicado es encontrar quién te preste un cargador de celular a la salida para poder pedir tu taxi de regreso a casa. Para evitarte sorpresas, lo mejor es que una noche antes cargues al cien tu batería externa de celular y te asegures que no la vas a olvidar. Cuando estés con 1% viendo a Santa Fe Klan no lo vas agradecer.

Disfruta del Vive Latino al máximo

Tu comodidad es primero

Cuando uno piensa en festivales, lo primero que llega a la mente son looks extravagantes, props gigantescos y maquillajes fuera de serie. Pero, ¿a qué costo? Traer plataformas te a a cansar, pintarte la cara te va a dar comezón o llevarte un short ajustado va hacer que te mueras de frío. Ese tipo de looks se ven muy bien en el video promocional del festival, pero hasta ahí. Para armar tu look del Vive Latino lo primero que debes pensar es en tu comodidad. Empezando por tus tennis o botas más cómodas.

Punto de encuentro para emergencias

Este es un básico del buen explorador de conciertos. Antes de que tú y tus amigos se pongan una buena borrachera, establezcan un punto de encuentro. Piensen en algo muy visible, único (no vayan a elegir un bote de basura igual a los otros cien botes de basura) y de preferencia cerca de la entrada al festival. Así será más fácil encontrarse al final del evento si alguno se pierde.

Hidrátate y ponte bloqueador solar

Ya, sí soy bien señora. Pero aunque creas que lo que digo es una tontería, es quizá una de los consejos más sabios que puedes tomar. Ponerte bloqueador va a evitar que te insoles y tu piel sufra quemaduras. Hidratarte va a prevenir que te insoles y te ayudará a llevar una peda amena. Además de ayudarte con la cruz que vas a cargar al otro día.