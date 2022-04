Si el disco Scaled and Icy de Twenty One Pilots está entre tus favoritos, prepárate que ahora viene la Cinema Experience.

Luego de que Twenty One Pilots la rompiera en el Corona Capital el año pasado, habrá un nuevo chance de verlos, sólo que ahora en el cine. Sí, porque la banda estadounidense estrenará Cinema Experience, una versión corregida y aumentada de su show virtual de 2021.

Pronto podrás ver al dúo Twenty One Pilots en el cine

¿Qué es lo que se proyectará en cines?

El año pasado, Tyler Joseph y John Dun lanzaron su sexto álbum de estudio, Scaled and Icy. Como parte de la promoción, aún en la época fuerte de la pandemia, y aunque inicialmente no querían hacer una presentación virtual porque no es lo mismo que una presencial, la hicieron.

Con el título de Livestream Experience, el dúo se aventó un show al que pudieron acceder sus fans de todo el mundo, el pasado 21 de mayo. Pero fue bajo sus términos, y no presentaron el típico concierto de rola tras rola en un escenario. Este para idearon alguna mezcla con elementos teatrales, concierto de rock y streaming.

Pero, para llevarla al cine la renombraron como Cinema Experience. Y, según un comunicado, será “una versión psicodélica reinventada del teatro en vivo y la actuación a gran escala” de Twenty One Pilots. Además tendrá 20 minutos extra de material inédito, y estará remasterizada para la pantalla grande con sonido surround 5.1. Sin duda, van a sonar más potentes rolas del disco como “Shy away”, “Choker” y “Saturday”.

Twenty One Pilots, felices de regresar a México y tocar en el Corona Capital

¿Cuándo y dónde ver Twenty One Pilots Cinema Experience?

La Cinema Experience de Twenty One Pilots tendrá funciones únicamente el jueves 19 de mayo, y en algunas salas también el domingo 22 de mayo.

Para les chilangues habrá proyecciones en los siguientes horarios: 7:00 p.m, 7:30 p.m., 8:00 p.m., 8:30 p.m. y 9:30 p.m., dependiendo del complejo de cines de tu elección.

Será en salas de Cinéplis, por ejemplo si vives en el Norte: Galerías Atizapán, Satélite, Multiplaza Arboledas, Torres Lindavista, Town Center El Rosario y Vía Vallejo. Para les del norte la opción es Tlatelolco. Si te queda mejor la zona oriente: Las Antenas, Portal Churubusco, Plaza Aeropuerto y Plaza Central.

Mientras que en el oriente las salas son: Patio Santa Fe, Interlomas, Parque Toreo y VIP Samara. Y en el Sur puedes lanzarte a: Miramontes, Perisur o Universidad.

Los boletos ya están a la venta en taquillas del cine y vía online. ¿Te lanzarás a vivir la Cinema Experience de Twenty One Pilots en la pantalla grande?