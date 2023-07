Conoce la historia del día cuando Tony Bennett le dedicó su concierto a la cantante Jenni Rivera, tras su fallecimiento.

Con la muerte de Tony Bennett a sus 96 años, recordamos la vez en la que dedicó su concierto a la cantante mexicana Jenni Rivera.

Tony Bennett, legendaria voz estadounidense, falleció el viernes 21 de julio a sus 96 años en Nueva York. Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en el 2016, sin embargo, se mantuvo grabando hasta el 2021. Su muerte deja un enorme hueco y pena en la industria musical; además de un sinfín de recuerdos.

¿Cuándo dedicó Tony Bennett un concierto a Jenni Rivera?

El intérprete de temas como “For Once in My Life” o “I’ve Got You Under My Skin” dedicó uno de sus conciertos a Jenni Rivera a su paso por nuestro país. Ella tenía 43 años y 13 de carrera musical: un referente de la cultura nacional que falleció en un accidente de avión el 9 de diciembre de 2012; un día después Tony Bennett daría un concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX con motivo de su disco Viva Duets.

El intérprete, Tony Bennett, de 85 años de edad, en su conferencia de prensa en CDMX / Foto: Cuartoscuro.

Enterado de los sucesos y en medio de su conferencia de prensa en nuestra ciudad, el cantante no dudó en manifestar sus condolencias a la familia y seres queridos de Rivera a la vez de anunciar que dedicaría el concierto de esa noche a la Diva de la Banda.

¿Cuáles fueron las palabras que le dedicó a Jenni Rivera?

“Me siento genial de hacer este último show en México, porque me encanta México y, de hecho, el show de hoy lo vamos a dedicar a la hermosa gran artista que murió el día de ayer en un accidente de avión, así como a su familia, entonces esto es algo que vamos a anunciar hoy en la noche antes de que empiece el concierto”, comentó el artista en su momento.

