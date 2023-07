Tras una longeva carrera, Tony Bennett colaboró con Amy Winehouse y Lady Gaga, además de interpretarse a sí mismo en cine y TV.

Tony Bennet, uno de los cantantes más reconocidos del siglo pasado, murió este viernes 21 de julio a los 91 años de edad. La noticia fue dada a conocer a los medios por su portavoz Sylvia Weiner.

Anthony Dominick Benedetto, nombre completo del artista, fue conocido por generaciones más jóvenes tras compartir escenario con Amy Winehouse y grabar dos álbumes de duetos con Lady Gaga.

El cantante de “I Left My Heart in San Francisco” debutó en 1946 en el Shangri-La y fue el reconocido Bob Hope quien le sugirió que su nombre artístico fuera Tony Bennett. Ya después lo conocimos con temas como “Because of You” y “Rags to Riches”.

Bennett llegó a ganar 20 premios Grammy —principalmente en categorías vocales, de jazz y pop— dos Emmy y hasta fundó la Escuela de Artes Frank Sinatra en Astoria, Queens, NY, su lugar natal. Además de su carrera musical, participó en la película El Óscar (1966) y se interpretó a sí mismo en El show de Bill Cosby, Blue Bloods, El tour de los Muppets y hasta Los Simpson.

¿De qué murió Tony Bennett?

Tony Bennett fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, aunque la noticia se dio a conocer hasta 2021. En esa época su estado ya le impedía seguir trabajando. Al cantante le sobreviven su esposa Susan Benedetto; sus hijos Danny y Dae ,producto de su matrimonio con Patricia Beech; sus hijas Johanna y Antonia, de su matrimonio con Sandra Grant, y 9 nietos.

En febrero de 2021, Tony Bennett rompió el Récord Mundial Guinness a la persona con más edad en lanzar un álbum de material nuevo, a los 95 años y 60 días. Tras su fallecimiento, su legado será eterno.

