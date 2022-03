Este mes Grupo Firme dará 3 conciertos en la CDMX, y eso significa que hay que afinar gargantas para cantar sus canciones a todo pulmón.

El Grupo Firme es el más popular de la música regional mexicana actualmente, con llenos totales en sus conciertos, millones de reproducciones de su música, premios y una gran legión de fans. Y miles de elles acudirán el 24, 25 y 26 de marzo y 7 de mayo a verlos al Foro Sol de la CDMX. En esas cuatro noches sonarán sus éxitos y muchas canciones para dedicar y bailar, como estas que ya nos urge escuchar y corear.

Canciones de Grupo Firme que queremos cantar en sus conciertos

1. “Yo ya no vuelvo contigo”

Eduin Caz y sus muchachos tienen un repertorio ideal para la fiesta, pero sus canciones dedicables también nos encantan, ¿a poco no? Por ejemplo esta que cantan con Lenin Ramírez, y que te hará recordar a tu ex con frases como: “Dime cómo quiere que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo, la verdad sí me arrepiento de haberte conocido”.

Más de 30 conciertos a los que puedes lanzarte en marzo en la CDMX

2. “Ya supérame”

Cuando mucha gente escuchó este tema del Grupo Firme, cayó rendido ante ellos. Y es que es otro de esos que cala hondo porque habla sobre alguien que tiene une ex que no le ha superado. ¿A cuántos no les ha pasado eso, verdad? Pues ahora podrás cantarlo fuerte en el o los conciertos a los que te lances.

3. “El amor no fue pa’ mí”

Este es un cover a la rolita del grupo Calibre 50, y la neta los tijuanenses se lucieron. Desde los primeros acordes te van a querer dar ganas de bailar mientras el grupo la rompe en el escenario, así que ve preparando tus mejores pasos. Entre notas del acordeón y la letra tan llegadora no vas a poder parar.

4. “El tóxico”

Otra de sus colaboraciones muy celebradas es esta con Carín León, y es de las canciones consentidas de los fans. Se puede notar en sus más de 327 millones de vistas al video en YouTube y las casi 180 millones en Spotify. Y cómo no, con esa letra perfecta para quienes andan despechades.

5. “Cada vez te extraño más”

Otra de las colaboraciones del grupo es con Luis Alfonso Partida “El Yaki”. Es una rola original de la Banda El Recodo, y Eduin Caz no la conocía hasta que su amigo se la cantó. Acto seguido, le dijo que había que grabarla, y el resultado está cargado de mucho sentimiento, tanto que quizá sueltes una que otra lágrima en pleno concierto.

Más rolas de Grupo Firme que esperamos escuchar en sus conciertos

6. “Cada quien”

Grupo Firme se aventó una colaboración inesperada para muchos, pues es nada menos que con Maluma baby. Aunque no es probable que el colombiano esté en los conciertos del Foro Sol, nos urge que la canten porque es como un himno que grita que cada quien haga con su vida lo que quiera y que los demás no se metan.

7. “En tu perra vida”

Esta es otra de las canciones que Grupo Firme grabó al lado de Lenin Ramírez, y que no puede faltar en los conciertos del Foro Sol en la CDMX, ¿verdad? Y es que tienen que sonar fuertísimo frases como: “En tu perra vida me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas falsas, no te pongas a llorar, déjate de payasadas”. ¡Va a ser un momentazo!

8. “Se veía venir”

Una de las rolas “calmaditas” de la agrupación creada en Tijuana es esta, que dura menos de tres minutos pero duele toda la vida. Sí, es otra para quienes sufren por amor, o mejor dicho desamor porque esa persona ya no te quiere y lo mejor es dejarle ir. Hará que se te enchine piel en el Foro Sol.

9. “Ni el dinero ni nada”

“Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe, ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos, hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros”, canta Eduin Caz. Frases bien dedicables que esperamos escuchar y cantar en sus conciertos en la CDMX, mientras bailamos al compás de su música.

10. “Un tequila”

Sin duda, unir su talento al de colegas de diferentes géneros musicales es algo que le encanta al Grupo Firme. Y es que en este tema se juntaron con Río Roma y Torai, que ojalá estén de invitados en el Foro Sol. Aquí cantan sobre olvidar a tu ex entre tragos de tequila, y quizá no tengas esa bebida durante los conciertos pero sí puedes echarte una chela y aventarte la coreografía del video.

No cabe duda que parte del éxito de Grupo Firme está en estas canciones con letras tan llegadoras, dedicables y que sientes durísimo. Así que esperamos que las toquen en sus conciertos del 24, 25 y 26 de marzo y 7 de mayo, en el Foro Sol de la CDMX, para los que puedes checar si queda algún boleto en el Sistema Ticketmaster.

Checa también: ¡Dale pa’bajo! Lugares para perrear sabroso en la CDMX