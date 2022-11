Aquí te van todos los tips y consejos que debes tener en cuenta para pasarla increíble en un festival de música.

Si ya tienes boletos para los próximos festivales de música en el país, esta lista de tips te ayudará a sacarle el mejor provecho a la experiencia. Estas recomendaciones serán tu mejor aliadx para el EDC, el Corona Capital, el Vive Latino, el Pa’l Norte, Flow Fest o cualquier otro evento que se le parezca.

7 tips indispensables para triunfar en un festival de música

1. Aguas con el dinero y el celular

Siempre lleva efectivo y de preferencia guarda tu cartera en las bolsas delanteras del pantalón/jeans para prevenir robos. En el caso de tu celular también te sugerimos que lo conserves en este mismo espacio.

No olvides cargarlo y, de ser posible, lleva una batería externa por si las moscas.

2. Usa una bolsa o mochila pequeña que no estorbe

Recuerda que vas a estar rodeadx por muchas personas. En ella solo carga cosas esenciales como: lentes de sol, bloqueador, gel antibacterial y algo de papel de baño. Te aconsejamos traer unas toallitas húmedas para mantenerte frescx después de bailar y saltar.

No olvides verificar con qué cosas sí puedes entrar y con cuáles no. Igualmente, revisa si habrá lockers en donde puedas guardar tus pertenencias para estar más cómodx.

3. Puntos de reunión

Si vas en grupo es buena idea establecer un lugar para reencontrarse en caso de que te separes o te pierdas. En ocasiones la señal dentro de los recintos es pésima así que más vale no arriesgarse.

4. Ubica los escenarios del festival

Probablemente tendrás que estar moviéndote de un lado a otro para disfrutar de tus bandas favoritas en los distintos escenarios del festival. Revisa los horarios de lxs artistas que quieres ver e identifica a dónde debes dirigirte para escucharlxs desde un buen spot.

5. Mantente hidratadx

Claro que puedes tomarte unos drinks, pero también es importantísimo que estés consumiendo suficiente agua a lo largo del día para estar al 100. Igual date tus breaks de descanso para no colapsar en pleno festival.

6. Llega con tiempoal festival

Si llevas carro deberás llegar con anticipación para encontrar un buen lugar. De preferencia estaciónate cerca de la salida para evitar problemas al término del evento. Ojo, ten paciencia, porque seguramente te tocará hacer fila.

7. Ofni perrón y cómodo

El look rifado no puede faltar para las fotos de tu feed de insta. Estarás paradx durante muchísimas horas así que elije unos tenis cómodos que no te impidan pasarla bien en cualquier festival. Asimismo, recuerda consultar el pronóstico del clima para no sudar la gota gorda, morir de frío o empaparte de agua.

Si sigues estas recomendaciones solo tendrás que preocuparte por disfrutar de tus artistas favoritxs. Con estos consejos nada impedirá que goces al máximo de la experiencia de asistir a un festival. ¡Comparte con tus amix estos tips y diviértanse como nunca!