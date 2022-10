En noviembre la CDMX recibirá conciertos de importantes bandas y artistas, incluido el Corona Capital 2022.

Los conciertos en la CDMX no paran en noviembre de 2022, mes que viene cargado de grandes nombres del rock, pop y reggaeton. ¡Toma nota y lánzate!

Hay tantos conciertos en noviembre en la CDMX que te va a costar trabajo elegir a cuáles lanzarte, y a tu cartera aguantar. Échale un ojo a la súper guía que te preparamos, y aparta las noches que más te interesen.

Así arrancan los conciertos de noviembre de 2022 en la CDMX

2 de noviembre

Beach House – Pepsi Center WTC

La vocalista y tecladista Victoria Legrand y el guitarrista, tecladista y corista Alex Scally abren la tanda de conciertos de este mes en la capital. Si el dream pop es lo tuyo, ya tienes plan esa noche.

Costo: $540 – $1,560

Blue Pills – Auditorio BB

Costo: $1,080

3 de noviembre

Alex Fernández – Teatro Metropólitan

Costo: $180 – $1,680

Miguel Mateos, Míkel Erentxun y Elefante – Arena CDMX

Dos leyendas del rock en español se juntaron con este grupo mexicano para ofrecer un concierto que estará llena de nostalgia.

Costo: $314 – $1,506

Kany García – Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $2,400

Alex Fernández / Foto: Sony Music

3, 4 y 5 de noviembre

Ricardo Arjona – Auditorio Nacional

El cantautor guatemalteco Arjona cantará en vivo temas de sus discos más recientes Blanco (2020) y Negro (2021), además de sus hits.

Costo: $800 – $4,950

4 de noviembre

Gran Sur – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $600

Conciertos llenos de nostalgia y con presentaciones únicas

Yuri – Arena CDMX

La veracruzana promete ofrecer uno de los conciertos ´más vistosos de noviembre de 2022 en la Arena CDMX. Sus fans podrán disfrutar de su vestuario, escenografía y, claro, sus clásicos del pop en español. Será un viaje a los 80, 90 y el presente.

Costo: $440 – $3,201

Alan Navarro – Teatro Metropólitan

Costo: $420 – $1,740

Ismael Serrano – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $540 – $1,020

Nanpa Básico – Pepsi Center WTC

Costo: $456 – $1,656

5 de noviembre

Hipnosis – Parque Bicentenario

Este festival tendrá a The Mars Volta con su única presentación del 2022 en Latinoamérica. Otro gran atractivo será Primus, banda que tocará el disco A Farewell To Kings de Rush.

Costo: $350 – $3,500

Cypress Hill – Velódromo Olímpico

Costo: $1,084 – $1,774

Matute – Arena CDMX

Costo: $753 – $3,765

Pablo Alborán – Teatro Metropólitan

El cantautor español volverá a la CDMX con uno de los conciertos de noviembre más anticipados de lxs fans para lxs fans del pop. Traerá su Gira de Teatros, que es en formato acústico.

Costo: $540 – $3,240

Cultura Profética – Pepsi Center WTC

Costo: $504 – $2,400

El David – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $540

5 y 6 de noviembre



Caifanes – Palacio de los Deportes

Este icónico grupo mexa volverá a pisar uno de los escenarios que lo ha visto triunfar. Se esperan dos noches de canciones que todx mexicanx se sabe como “Viento”, “La célula que explota” y “Mátenme por que me muero”.

Costo: $480 – $1,920

6 de noviembre

Wiplash – Teatro Metropólitan

Costo: $216 – $1,044

The Cardigans – Pepsi Center WTC

La banda sueca que tuvo gran éxito a finales de los 90 vendrá a la capital mexa para hacernos volver a esa época. ¿Listx para cantar “Lovefool”?

Costo: $1,056

Destripando la Historia – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,740

Caifanes / Foto: Facebook

Leyendas, DJs y más en los conciertos de noviembre de 2022 en CDMX

8 de noviembre

Air Supply – Pepsi Center WTC

Otro de los conciertos que te hará desempolvar los recuerdos será el de esta banda de rock-pop ya clásica. En su set no faltarán clásicos románticos como “All out of love”.

Costo: $900 – $3,000

9 de noviembre

Timmy Trumpet – Quarry Studios

Costo: $1,140 – $2,340

10 de noviembre

Steve Aoki – Quarry Studios

Costo: $1,140 – $2,340

10 y 11 de noviembre

Morat – Auditorio Nacional

El grupo colombiano viene por otro sold out en el recinto de Reforma, ahora con temas de su cuarto disco, como “Llamada perdida”.

Costo: $360 – $1,560

10, 11 y 12 de noviembre

Zoé – Palacio de los Deportes

Para cerrar el año, el grupo mexa prepara un listado de éxitos y rolas recientes que sí o sí harán corear a sus fans. Ve repasando desde “Love”, “Vía láctea” hasta “Arrullo de estrellas” y “Velur”.

Costo: $480 – $1,920

11 de noviembre

Banda El Recodo y Julio Preciado – Arena CDMX

Si lo grupero es tu máximo, este junte de grandes del género será uno de los conciertos de noviembre en la CDMX para no perderse.

Costo: $502 – $3,765

León Leiden – Teatro Metropólitan

Costo: $432 – $1,056

Purple Disco Machine – Quarry Studios

Costo: $1,620 – $2,700

12 de noviembre

Maná – Foro Sol

Fher, Sergio, Alex y Juan están de regreso en su tierra, y le traen a sus compatriotas la apropiadamente titulada Gira México, Lindo y Querido.

Costo: $420 – $3,120

Jesse y Joy – Auditorio Nacional

Actualmente esta dupla de hermanxs anda son su Clichés Tour, que ahora hará parada en la capital mexicana. ¿Jalas a cantar sus éxitos y nuevas canciones?

Costo: $180 – $2,640

Santa Fe Klan – Arena CDMX

Costo: $502 – $2,008

Los Amigos Invisibles – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,440

Afrojack – Quarry Studios

Costo: $1,140 – $2,340

Daniel Quién – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660

13 de noviembre

Paquita la del Barrio y La Única e Internacional Sonora Santanera – Auditorio Nacional

Canciones llegadoras, altamente dedicables y para bailar es lo que te espera en La Última Parada Tour.

Costo: $228 – $3,000

Francisca Valenzuela – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $480

15 de noviembre

Danny Ocean – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,560

Tom Odell – Auditorio BB

Costo: $1,056

Festival de Fado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Mariza

Costo: $360 – $720

Rap con C. Tangana y pop con Danna Paola en los conciertos de noviembre

15 y 16 de noviembre

C. Tangana – Palacio de los Deportes

El rapero madrileño ya la rompió en el festival Vive Latino 2022, pero no fue suficiente. Así que regresa para lanzarle más rimas a su público chilango en su Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour.

Costo: $576 – $2,256

Francisco Céspedes y Orquesta – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,200 – $2,640

16 y 28 de noviembre

Danna Paola – Auditorio Nacional

En una nueva etapa de su carrera, la popstar mexicana viene dispuesta a mostrarse tal cual es. Un ejemplo es su canción “XT4S1S”, que además le da título a su nueva gira que la tendrá por primera vez en el Coloso de Reforma.

Costo: $600 – $3,960

Foto: Danna Paola / Universal Music

17 de noviembre

Hello Seahorse! – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,860

200’s Pop Tour – Arena CDMX

Costo: $377 – $6,210

17 y 18 de noviembre

Ha-Ash – Auditorio Nacional

Costo: $300 – $1,800

18, 19 y 20 de noviembre

Corona Capital – Autódromo Hermanos Rodríguez

Este festival trae un cartel de lujo con Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Liam Gallagher. Además de los Yeah Yeah Yeahs, Paramore, The 1975, Inhaler y muchxs más.

Costo: $1,814 – $3,240 (individual general), $3,728 – $6,901 (abono general 3 días)

18 de noviembre

Aczino – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $600 – $1,020

Sole Giménez – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $540 – $1,020

Virlán García – Teatro Metropólitan

Costo: $360 – $1,680

Festival Somos Latinos – Centro de Convenciones Tlatelolco

Concierto de música salsa con Jerry Rivera, Rey Ruiz, y más.

Costo: $840 – $3,000

¡Más conciertos de noviembre en la CDMX!

19 de noviembre

Agrupación Cariño – Teatro Metropólitan

Esta banda mexicana celebrará sus 15 años en un concierto que promete ser toda una fiesta. Lánzate a partir el pastel musical con ellos.

Costo: $360 – $2,160

Napoleón – Auditorio Nacional

Costo: $300 – $2,640

Fernando Delgadillo – El Cantoral

Costo: $492 – $947

20 de noviembre

Alberto Pedraza – Teatro Metropólitan

Costo: $240 – $960

23 de noviembre

Eros Ramazzotti – Arena CDMX

La estrella de la música italiana por fin vuelve a nuestro país. En esta ocasión trae su nuevo disco Latido infinito y el tour que le acompaña. Habrá clásicos como “Si bastasen un par de canciones” y temas nuevos como “Soy”.

Costo: $565 – $8,345

24 de noviembre

Caloncho – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,080

Bohemia Edén Muñoz, etc – El Cantoral

Costo: $480 – $960

Nicki Nicole – Auditorio BB

Costo: $828 – $1,656

Karen Souza – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,080 – $2,160

Eros Ramazzotti / Foto; Universal Music

Los conciertos para cerrar noviembre de 2022 en la CDMX se vienen fuertes

24 y 25 de noviembre

Harry Styles – Foro Sol

Luego de romperla en 2018 con su primer show como solista en el Palacio de los Deportes a reventar, Harry viene de regreso. En esta ocasión trae su Love on Tour y su disco Harry’s House a un lugar más grande.

Costo: $524 – $4,394

25 de noviembre

90’s Pop Tour – Arena CDMX

Costo: $565 – $4,380

Harry Styles. / Foto: Sony Music

25 y 26 de noviembre

Julieta Venegas – Teatro Metropólitan

En su regreso a la capital mexicana para un par de noches, la cantautora traerá un repetorio que mezclará clásicos y temas nuevos. Su invitada será Girl Ultra.

Costo: $360 – $1,620

26 y 27 de noviembre

Flow Fest

El perreo más masivo ya viene con un lineup de primer nivel. Habrá presentaciones de J Balvin, Anuel AA, María Becerra, Nicky Jam, Don Omar, Arcángel, Cazzu, Nicki Nicole, entre muchxs otrxs.

Costo: $1,152 – $4,056 (abono general)

26 de noviembre

Patrick Miller – Sala de Armas

Costo: $240 – $720

29 y 30 de noviembre

Daddy Yankee – Foro Sol

Tras una carrera de más de dos décadas, el Rey del Reggaeton se despide con La Última Vuelta Tour. Serán noches de perreo con clásicos como “La gasolina”, “Lo que pasó, pasó” y “Despacito”, y rolas nuevas como “Rumbatón”.

Costo: $665 – $3,380

Daddy Yankee / Foto: Universal Music

30 de noviembre

Antidoping – Teatro Metropólitan

Si te late el reggae, lánzate a ver a esta banda que celebrará en vivo su tres décadas de carrera.

Costo: $300 – $1,080

Lasso – Lunario

Costo: $460 – $690

Pablo Milanés – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $420 – $1,800

Bad Gyal – Auditorio BB

La cantante española vendrá a la capital mexa para presentar su fusión de reggaeton, trap y dancehall.

Costo: $600 – $900

Sofi Tukker – Pepsi Center WTC

Costo: $624 – $1,620

Melendi – Auditorio Nacional

Costo: $360 – $2,760

¿Cómo viste la lista de conciertos de noviembre de 2022 en la CDMX? Sin duda, la oferta que habrá está variada y hay para todos los gustos para ir cerrando el año con buena música en vivo.