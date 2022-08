Si eres fan de BTS y del kpop esta fiesta es imperdible. The Most Beautiful Moment To Party es una celebración para #Armys y todx fan del kpop

Una fiestita con baile siempre cae bien sobre todo si eres fan del K-pop. Pues, pese a su popularidad en la CDMX, aún no hay muchos eventos que se enfoquen en el género. Eso cambiará con The Most Beautiful Moment to Party, fiesta inspirada en BTS; la legendaria banda de Corea del Sur, que cuenta con un fandom bastante amplio en México.

Organizada por DeluluLand con esta fiesta podrás tener una experiencia con las mejores canciones de tus artistas coreanxs favoritos. Especialmente de BTS, que recientemente anunció una pausa indefinida, así que es una excelente oportunidad para escuchar y bailar tus rolas favoritas. Además de conocer a otrxs k-popers y armys como tú.

Formada en Seúl hace 12 años, BTS debutó oficialmente en 2013; sus siete integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, coescriben y coproducen la mayor parte de su material. Que pese a haber sido creado con un estilo en el que protagonizaba el hip hop, ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros como el electro y el pop.

BTS es el grupo más exitoso en la historia de Corea del Sur y mantiene el récord del álbum más vendido: Map of the Soul. Otro de sus logros es ser la primera –y hasta el kmomento única– banda de habla no inglesa en ser reconocida como el artista global del año (2020). Para completar, la revista Time los incluyó en la portada de su edición internacional y los nombró “Líderes de la nueva generación. Además, sus integrantes son los receptores más jóvenes de la Orden al Mérito Cultural. Otorgada por el presidente de Corea del Sur por ayudar a expandir la cultura e idioma coreano en el mundo.

The Most Beautiful Moment to Party

Tu entrada incluye: acceso a la Fiesta, dos boletos para la rifa del álbum; Proof (Standard Edition), más un boleto conmemorativo, una tarjeta fotográfica de Fanmade Random; una pulsera neón, una totebag, más pins y stickers del evento. No lo pienses más: prepara el ofni, tus mejores pasos y lánzate a pasar un buen rato a ritmo de K-pop

Cuándo: 13 de agosto

Cuánto: $375 en preventa, puedes comprar tus boletos aquí

Dónde: C. Querétaro 246, Roma Norte, Cuauhtémoc

Ponte atentx a nuestras redes porque tenemos regalos para que puedas acudir a este evento con todo y tu kit.

Ahí dice gratis: Ciclo de Studio Ghibli en la Biblioteca Vasconcelos