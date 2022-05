Si ya escuchaste el disco Motomami, de Rosalía, tiene una sola mujer productora, Tayhana. Así que hablamos sobre esto y lo que se viene.

Quizá el nombre de Tayhana todavía no te diga mucho, o recién la descubriste en el álbum Motomami de la Rosalía. Pero esta DJ y productora argentina comienza a armarla chido desde su nuevo hogar en la CDMX, así que préstale atención.

Tayhana, de tocar en Argentina a armarla chido en la CDMX

Hace siete años Tayhana se mudó de Santa Cruz, Argentina a la CDMX. En su patria estudió cine, trabajó como asistente de producción y hacía música en el club de baile Hiedrah con sus amistades. Pero la invitaron a tocar a la Cumbre Latina a México en 2016, y eso cambió su rumbo.

“Aproveché y dije ‘bueno me voy a quedar en México unos meses a probar un poco suerte, y también a trabajar así como suelo de DJ’. Y en verdad es lo único que hice desde que llegué, fue muy rápido todo, empecé a tocar casi todos los fines de semana. Y también a intentar proponer desde mi lado algo distinto a lo que se venía escuchando acá, otros sonidos más de Sudamérica, más desde la cumbia o algo de ese baile punk, y también llevaba la música más club”, recuerda.

Luego de llamar la atención de lxs mexicanxs, comenzó a producir a la par que seguir aprendiendo y experimentando. Incluso ha llegado a comprar discos en Tepito o tianguis, “veo qué compilados hay y ahí sampleo o los pongo dentro de mis sets. Me gusta más que nada lo popular, lo más barrio”.

Y cuenta que sí notó una diferencia en su chamba, pues en su país “es de tener muchas rivalidades, las escenas no se mezclan mucho” y acá “sentí que había más flujo, así como de buena onda, y mucho más amistoso el ambiente”. Llegándole con esto a más gente y pudiendo ya vivir sólo de hacer música. A la fecha tiene EPs como MUAS at the end of the world y el disco Tierra del fuego.

Tayhana se convierte en productora de la Rosalía

Entre las oportunidades que le ha dado México a Tayhana, vía NAAFI (colectivo de DJS, club nocturno y sello disquero nacional), está la de saltar a las grandes ligas con Rosalía. Ella produjo “CUUUUuuuuuute”, del disco Motomami, algo que se logró por mensajes en Instagram.

“Dije ‘no, no creo que les pueda gustar nada de lo que tengo en mis cosas’, porque como que lo veía muy distinto. Sin embargo, me puse a exportar todas mis canciones, mis drafts más originales y los mandé”.

Continúa con su relato: “Como a la semana me contactaron y dijeron que le encantaba todo lo que había mandado. Quería trabajar con algo de eso, y empezamos a hablar por teléfono, por chat, a ver qué posibilidades había y cómo podíamos llegar a hacer algún track juntas. En realidad ya tenía hecho el beat, se lo mandé y quedamos en súper en buenos términos”.

Aún así, no se quiso emocionar por si la rola no quedaba en el disco. A finales del 2021 le confirmaron que sí entraba. “Días antes de que saliera, me escribió ella diciendo que estaba re contenta, que se estrenaba y quería mandarme el álbum para que lo escuche”, recuerda, “Fue una locura creer lo bien que había sonado, no había escuchado la letra ni nada de esos detalles más de vocales, y me encantó. Lo toco mucho en las fiestas, obviamente a la gente le encanta”.

Por cierto, Tayhana y Rosalía todavía no se conocen en persona. Había un plan de reunirse en Los Ángeles, mas la pandemia lo impidió. Pero sí “está desde su parte que tenemos que juntarnos y hacer música. Creo que tuvimos y tenemos muy buena química”.

Las consecuencias de esa colaboración

Al ser la única mujer productora del álbum, ha notado que incluso Rosalía la menciona cuando habla de su disco. Oportunidad que quiere aprovechar para apoyar que haya más talento femenino en la producción musical. “Es una oportunidad también a un espacio más para mujeres”, dice.

En su caso, pronto comenzaron a llegarle más oportunidades tanto para publicidad como invitaciones a festivales. Hará toda la gira del Primavera Sound en Latinoamérica y también se presentará en el de Barcelona.

“Mucha gente se acercó diciéndome justo de que no me conocían, pero que a través de la canción de Rosalía, quizás en lo que ella mencionaba, llegaban a mí. Que de repente se encontraban con algo que les fascinó y ahora son fans nuevos, y que están súper contentos de haberme conocido”, nos cuenta Tayhana.

Siguiente paso para Tayhana: el Primavera Sound

Pero, como ya decíamos, primero va el festival Primavera Sound en junio y noviembre. Evento que se sumará a las presentaciones que ya ha hecho en China, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Qué va a tocar? Como la invitación le llegó recientemente, aún está planeando su set. “Va a seguir siendo muy latino y como en ese plano electrónico que a mí me gusta tocar. Me gusta mucho llevarlo al latin house, al changa tuki como de Venezuela, la cumbia y cosas que sampleo”. Y, dice, no faltarán mezclas nuevas.

Si Rosalía anda en Barcelona en esas fechas, ¿la va a invitar? “Por supuesto, sí”, responde sin dudarlo, “Claro en cualquier momento puedo ir a verla. Me gustaría mucho escuchar mi canción en vivo, no tocándola conmigo”.

Los demás proyectos de Tayhana

Antes de partir a esa gira, estará el 20 de mayo en el Pride de Zipolite, y también tiene una presentación en un sitio queer de la CDMX llamado Sic Club. Fuera de eso no quiso tomar más fechas porque “quiero enfocarme en producir, hacer bastante cositas mías y poder tocarlas pero ahí en los festivales”.

Sobre lo que se viene, Tayhana seguirá con sus ritmos latinos, a los que podrían colarse las quebraditas que suele escuchar y ya ha puesto en sus sets, y lo regional, norteño. Y aquí recuerda que en su casa ponían a Bronco, por lo que le encantaría hacerles un remix.

Pero también tiene en mente otros proyectos underground y, si pudiera elegir, le haría música a Jennifer Lopez y Shakira. Además sueña con presentar sus sets en lugares más grandes de México y otros países.

Por el lado personal, la DJ y productora nos contó que ya está acoplada a su vida en la CDMX. Tuvo que incorporar el slang chilango a su hablar, ya se obsesionó con las enchiladas suizas, y actualmente son las quesadillas de hongos y las gorditas de nata. “Siempre pensé que iba a vivir en ciudades más cerca de la naturaleza, más chicas, pero desde que vivo acá la verdad todo es tan llamativo y como muy acelerado. Todo es muy interesante”, comenta.

Si te latió la propuesta de Tayhana, checa su música en las plataformas de streaming.