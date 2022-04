El verano pinta cada vez mejor, y ahora hay una nueva razón: Rosalía vendrá con su Motomami World Tour a dar varios conciertos en México.

Rosalía, con su voz suave que acompaña de ritmos flamencos, pop y urbanos, ya se prepara para su primera gira mundial, Motomami World Tour, y tiene tres citas en México. País donde la española tiene muchxs fans, y si eres unx de ellxs checa esto porque no querrás perderte sus shows.

Se viene el Motomami World Tour de Rosalía a México

Primera gira mundial de la española

El pasado mes de marzo, la cantante española lanzó su tercer disco de estudio, Motomami, con el que le ha ido de maravilla. Pero faltaba anunciar la que será su primera gira mundial, y ya por fin ya sabemos que recorrerá España y otros países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Y, como era de esperarse, Rosalía sí traerá su Motomami World Tour a México. De los 46 conciertos que tiene programados en 15 países durante el 2022, tres sucederán en nuestro país.

Ahí, la cantante promete mostrar en el escenario su muy particular visión de la música luego de tres años de proceso creativo del disco recién salido. Por lo que podemos esperar que suenen rolas como “Saoko”, “La fama” (la bachata que canta con The Weeknd) y “Chicken teriyaki”, entre otras. Pero no se olvidará de las canciones que comenzaron a darle éxito mundial, como “Malamente” y “Pienso en tu mirá”.

Fechas del Motomami World Tour de Rosalía en México

El recorrido de la española de 29 años con su nuevo álbum Motomami comenzará en julio en Almería, España, y terminará en diciembre en París, Francia. En medio de eso, hará sus paradas en nuestro país, en estas fechas:

14: Auditorio Nacional de la Ciudad de México

17 de agosto: Auditorio Telmex de Jalisco

19 de agosto: Auditorio Citibanamex de Monterrey

Boletos para ver a Rosalía en concierto

Si eres chilangue o piensas venir a ver a Rosalía a la CDMX, los boletos saldrán a la venta de la siguiente manera:

Venta Privilegios: martes 19 de abril, a partir de las 9:00 a.m.

Preventa Citibanamex: miércoles 20 y jueves 21 de abril, desde las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 22 de abril, desde las 11:00 a.m.

Será vía el Sistema Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional, y los precios van de los $580 a los $2.580 más cargos. Si te lanzas a Jalisco te costarán entre $480 y $2,580 más cargos. Mientras que en Monterrey andarán entre $680 y $2,680 más cargos.

La cantante española que mezcla flamenco, pop y reggaeton a su estilo, rompiendo barreras de todo tipo prepara un show de altura. Además de sus canciones, también impresionará a sus fans con sus atuendos, coreografías y escenografía. Así que, ¿irás a ver a Rosalía con su Motomami World Tour en México?