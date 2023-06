Aunque se había rumorado, el video de 'Copa vacía' no incluyó un beso entre Shakira y Manuel Turizo. ¿Qué te pareció la nueva rola?

Shakira y Manuel Turizo por fin estrenaron “Copa vacía”, su esperada colaboración. La canción se dio a conocer con un videoclip en el que la cantante aparece caracterizada como La sirenita, tal y como había adelantado en sus redes sociales; sin embargo, el rumorado beso entre los artistas no aparece en ningún momento del video.

Jordi Martin, paparazzo que sigue muy de cerca los pasos de Shakira, había revelado desde hace meses que la cantante y Manuel Turizo habían filmado un apasionado beso para el clip de “Copa vacía”. Con la caracterización de la colombiana muy al estilo de Ariel, personaje de Disney, muchos ansiaban el famoso beso.

Dónde está el beso de Shakira y Turizo en copa vacía!? Me había emocionado con ese rumor — Yorugua🇺🇾🍷🧜🏻‍♀️ (@malia_lac) June 30, 2023

Yo solo espero un BESO de Shakira y Manuel Turizo 🥰❤🔥 pic.twitter.com/cYfcPiA5HG — John Blanco (@okokjohn13) June 29, 2023

Aunque no hubo beso, la colaboración de Shakira y Manuel Turizo sí sigue en la línea de romántica, con un dejo de desamor pero sin la intensidad de sus lanzamientos más recientes de la colombiana.

Con la frase “estás más frío que el mes de enero”, la cantante hace referencia a “Día de enero”, canción que lanzó hace más de 15 años inspirada en su relación con Antonio de la Rúa. Esto seguro hará que el público siga buscando la relación de la rola con la vida personal de Shakira.

Letra de ‘Copa vacía’, de Shakira y Manuel Turizo

¿Lo ves? Así

A esto ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer

Para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frio que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo



Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo



Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra ‘e la corriente

Me tiene en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Tus besos son de agua salada

Bebo y no me calma nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más fría que el mes de enero

Te doy calor pero tú siempre hielo,

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

