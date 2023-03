Shakira enfrentó la tormenta eléctrica del estadio Azteca durante su gira El Dorado, frente a más de 50 mil almas.

Después de 7 años de espera, Shakira pudo embarcar hacia la CDMX para ofrecer un concierto en el Estadio Azteca, sin embargo, una tormenta eléctrica la puso en problemas.

La cantante colombiana que ha sabido hacerle frente a las adversidades tanto en su carrera como en su vida personal, tuvo que encarar a una tormenta eléctrica que aconteció durante El Dorado World Tour, gira que la trajo a México después de 7 años.

Luego de llevar su gira por Europa, aterrizó en la CDMX entusiasmada y hasta con vena de aventurera, ya que probó una exquisita cena acompañada de los tradicionales chapulines. Sin embargo, su paso por la capital no fue del todo sabroso.

México estamos esperando a que pase la tormenta eléctrica! Shak pic.twitter.com/u7yGmTAXsu — Shakira (@shakira) October 12, 2018

¿Por qué Shakira se enfrenó a la tormenta eléctrica de CDMX?

A través de sus redes sociales, la intérprete de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, contó que no encontró el escenario listo ni como esperó tras su llegada a la capital. “Así que me estresé un poquito y acabé llorando porque me dieron nervios”, dijo entre risas tras haber superado el mal momento”.

Horas después, el Estadio Azteca coreaba su nombre pero ella no aparecía, lo que causó incertidumbre entre los asistentes. Se había visto obligada a no salir de su camerino debido a una tormenta eléctrica que resonaba en CDMX. La colombiana tuvo que subir un video a redes sociales.

Shakira en El Dorado Tour, Estadio Azteca.

“México estamos esperando que pase la tormenta eléctrica, porque no me dejan salir a cantar bajo los truenos, rayos y centellas. Aunque llueva, truene, relampaguee y diluvie, voy a salir a cantar”, dijo la artista.

Sin embargo, terminó dando la cara a los inconvenientes meteorológicos y los enfrentó en un grandioso show frente a más de 50 mil almas. “Una hora y media haciéndome el pelo para terminar con el look de pato mojado!”, escribió Shakira al final de su presentación.