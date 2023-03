Madonna le rindió un tributo a la artista mexicana Frida Kahlo la noche de su presentación en el Palacio de los Deportes.

Frida Kahlo es una de sus máximas influencias artísticas, por lo que Madonna le rindió tributo frente a más de 16 mil personas en el Palacio de los Deportes.

Ahora que Madonna, con 64 años, anunció su gira mundial, The Celebration Tour 2023, en la que conmemora sus más de cuatro décadas en la música, recordamos su última vez en la CDMX. Sí, aquella en la que ofreció un concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Rebel Heart, corría el 2016.

También te puede interesar: Madonna bailó cumbia en TikTok

Cuánto tiempo ha pasado, chavos, pero aún así no podemos olvidar del icónico momento del tributo a Frida Kahlo durante uno de los dos conciertos que ofreció Madonna. De pronto, sonó el tema: Who’s that girl?, y la reina del pop no dudó en dedicárselo a la pintora mexicana con una versión acústica.

“Quiero dedicarle esta canción a Frida Kahlo porque siempre me ha inspirado, desde que yo era una niña, porque ella (Kahlo) siempre se buscó a sí misma al igual que lo hago yo en mis canciones”, explicó.

Madonna en su gira Rebel Heart.

¿Cuántas veces le rindió tributo Madonna a Frida Kahlo?

Durante la noche en el Palacio de los Deportes, un joven ubicado muy frente al escenario levantó una playera con la imagen de Frida, que más tarde la cantante se la puso. Muy cerca a él, estaban también unas chicas con coronas de flores en la cabeza que levantaron sus manos para que la intérprete de True Blue las viera.

Fue así como una de ellas subió al escenario y bailó con Madonna Unapologetic Bitch. La doble de Frida Kahlo se llama Odette, el video se volvió viral en aquella época y aún ronda por YouTube por si quieres pasar a verlo. “Siempre quise conocer a Frida, y ahora lo logré”, dijo la reina del pop.

Entérate de todo lo que ocurre en CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

La influencia artística de Kahlo para Madonna es sabida, por lo que durante la canción Body Shop; ella lo reafirmó. “Si Frida Kahlo estuviera aquí también le gustaría trabajar en este taller mecánico (body shop). ¿Te gusta? ¿Mucho, mucho, mucho? Esta es mi parte favorita del show, como pueden ver tengo una gran influencia de la cultura mexicana”, finalizó la compositora.

Sin duda, un obsequio a la memoria que jamás olvidaremos.