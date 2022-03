El pique entre Residente y J Balvin no acaba, y cada vez se mete más gente, por ejemplo el salsero Rubén Blades. Chequen lo que salsa-rapeó al respecto.

Luego de que Residente comparara la música de J Balvin con un carrito de hot dogs, y de que le lanzara fuertes rimas en una sesión de BZRP, hay más en esta historia. Rubén Blades, uno de los cantantes más famosos a nivel mundial, puso sus dos centavos al tema con una breve canción.

¿Por qué se metió Rubén Blades a le bronca de Residente y J Balvin?

En 2021 que salieron las nominaciones a los Latin GRAMMYs, J Balvin comentó que a pesar de estar incluido no le parecía la falta de más música urbana. Pero ese año Rubén Blades también fue honrado como Persona del Año, y aquí es donde primero le “mete” en su enojo Residente.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades”, dijo en un video ya borrado.

Pero luego posteó un video donde suena “El camaleón”, de Blades, con una estrofa súper clara para Balvin. “Yo te conozco, camaleón, aunque tú cambies de color yo siempre sé de dónde vienes”. Y algo pareado incluyó en su rapeo con BZRP, pueden checar el minuto 7:02.

¿Qué tiene que decir el salsero sobre todo este lío?

Ahora el salsero, ya que fue mencionade varias veces en todo este conflicto, decidió hablar. O, mejor dicho, cantar-rapearle algo a René y Balvin.

“Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca me digo Rubencito águila no caza moscas. No es amor es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”, dice en estilo rapeado, tal como lo hizo Residente en la sesión ya mencionada.

Y prosigue con una vieja verdad conocida: “El oro jamás compra a quien su alma no vende”. Además de pedirles que ya le pongan fin a sus ánimos caldeados. “Cálmense escuchando el álbum del año, el Salswing”, que lanzó le panameño.

“No le pongan atención a esas cosas”, dice Rubén Blades antes de terminar el video. ¿Le harán caso?

Por cierto, en todo este rollo también ya hubo un consejo del cantautor Ricardo Montaner, pidiéndole a ambos colegas que hagan la paz y se den un abrazo. Pero parece que Residente y J Balvin no limarán asperezas pronto.