Sigue el pique de Residente con J Balvin, pues ahora el primero se aventó unas rimas durísimas en contra del reggaetonero colombiano.

Para nadie es un secreto que Residente y J Balvin no son compas, panas, cuates, o como quieran llamarle. En septiembre del año pasado el primero se referió a la música del segundo como “un carrito de hot dog”, luego de que el colombiano se quejara de la falta de representación urbana en las nominaciones a los Latin GRAMMY. ¿Su respuesta? Fotos con estos negocios ambulantes, el anuncio de un remix, y hasta camisetas con esa imagen. Pero ahora tenemos un nuevo capítulo en esta historia.

Round 2 de Residente vs J Balvin

Luego de ese encontronazo, ahora el también integrante de Calle 13 tiene más que decir, o mejor dicho que rapear.

Durante la sesión #49 de BZRP, en el canal de YouTube del argentino Bizarrap, René Pérez Joglar se avienta rimas durante más de ocho minutos, divididas en tres capítulos: “En un lugar de la mancha”, “Mis armas son mis letras”, y “El caballero de los espejos”. Y no se guarda nada, pero también asegura en sus redes sociales que con cada vista ayudan a organizaciones de salud mental.

¿Qué dice en sus rimas René?

Desde la primera frase Residente va con todo: “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón”. Recordemos que el colombiano participó en el soundtrack de la última película del primer personaje, y en el disco de 25 aniversario del segundo.

Pero también le suelta que le hace falta calle, y lo llama “un desayuno vegano, sin huevos”. Y critica que mientras el pueblo lo está pasando mal, él se pone a subir fotos de Gandhi rezando.

Y así va subiendo de intensidad hasta cantar que “se hace el espiritual, usando la salud mental pa vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin Ketchup ni pan”. El año pasado, J Balvin estrenó The boy from Medellín en Amazon Prime Video.

“Es tan inseguro el pana, que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana”, “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”, son otras de las frases. Esta última, en referencia al video “Perra”, con Tokischa.

En esta sesión con Bizarrap, Residente también crítica más por otro suceso reciente: “Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptado su premio de afro latino”. Y es que los African Entertainment Awards le dieron ese galardón el año pasado por ayudar a llevar su cultura al escenario mundial. El reggaetonero posteó que aunque no pertenece a esa comunidad agradece el reconocimiento.

Pero eso no es todo, pues habla de racismo y hasta menciona al rey del reggaeton: “Un día dijo que quiso hacer reguetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco… lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe”. Y también asegura que “en tu arcoíris no existe el color marrón” y que “este blanquito de colegio todavía no entiende el foking privilegio”.

También asegura que “la historia te va a dar un bofetón” por diversas razones, como por quienes han tenido que luchar más en su carrera. En esta parte habla de colegas como Myke Towers, Sech, Don Omar, Ozuna, entre otros.

Y hay más, sí, pues asegura que para que la hiciera en Puerto Rico tuvo que incurrir en actos de carácter sexual. Pero Residente también asegura que aunque es menos famoso que J Balvin, su música viene “con el corazón al frente” y no es negocio.

Para despedirse, asegura que “esto no lo hago pa darte consejos”, que “esto lo hago pa divertirme”.

Hasta el momento, J Balvin no ha dado respuesta a estas frases de Residente.