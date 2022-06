En el mes del pride celebramos también con regional mexicano. Un género en el que a pesar de los estigmas hoy cabe también la diversidad.

El regional mexicano suele ser asunto de extremos; se le ama o se le odia. Es un género incomprendido, rechazado y demeritado a través de comentarios despectivos y clasistas. Sin embargo, guste o no, su número de fans crece rápidamente. En los últimos años además, ha evolucionado como pocos géneros endémicos para convertirse en un sonido que ya suena en todo el mundo. Ha aprendido a llevarse hasta con trap y hip hop. Si aún no te es suficiente. Además de todo esto las nuevas generaciones también le han dado diversidad y nuevos discursos a este género de nuestras raíces.

De acuerdo con Chartmetric, el regional mexicano ha estallado junto con el reggaetón en cuestiones de popularidad; al igual que otros géneros de habla hispana está siendo reproducido y consumido no sólo en Estados Unidos; sino en lugares tan lejanos como Italia y Francia. Deezer, Spotify y Apple Music almacenan y promueven la escucha de listas como “La Troca”, “Corridos 2020”, “Sad Sierreño” o “La Clica”.

El género no está exento de problemas… Su glorificación de las drogas, halcones, sicarios; bebida y armas es cuestionable y ha sido motivo de análisis. Lo mismo con su machismo: el video de “Fuiste mía” de Gerardo Ortiz, mostraba que al final quemaba viva a una mujer que le fue infiel. Julión Álvarez hizo gala de su misoginia al expresar que si una mujer no sabe trapear, no sirve…

Sin embargo, a veces el cambio viene de lugares inesperados y es en este género en el que la comunidad LGBTIQ+ ha encontrado apoyo hasta niveles que podríamos decir revolucionarios. Pues a la fecha, en México, ningún otro género ha hecho un video protagonizado por una pareja gay. Veamos quienes son las bandas y lo que han hecho por y para sus fans.

1. Los Tigres del Norte y su canción “Era Diferente”

Este legendario grupo de hermanos lanzó su primer corrido sobre un amor gay: “Era Diferente”. Con una letra sutil, pero con el mensaje claro. La canción habla de una mujer que jamás estuvo interesada en el amor de un varón.

Aunque seguro muchxs fans refunfuñaron en sus inicios; el tigre mayor, Jorge Hernández, dijo sentirse orgulloso de cantarla e hizo énfasis en que ellos siempre han cantado sobre la realidad y lo que ocurre en la sociedad. Eso no es todo, Luis Hernández contó a diversos medios que un joven de Los Ángeles, California, se acercó a la agrupación para hacer un reportaje. En el transcurso les reveló que su papá era fan del tema y así que ambos fueron a la oficina de Los Tigres y finalmente pudo decírselo a su padre, quien recibió la noticia positivamente.

2. Grupo Firme “¡Arriba la jotiza!”

Este grupo ha roto todos los récords posibles, estuvo con Claudia Sheinbaum y también ayudó a una fan a salir del clóset, durante una presentación en vivo una fan estuvo en el escenario con ellos para revelarle a su mamá su orientación sexual: “Mamá, te quiero decir que soy lesbiana y soy feliz”, dijo, a lo que Eduin, el cantante se sorprende y festeja. Mientras su hermano Jhonny –que también es parte de la comunidad y se comprometió con su novio durante un show – observaba sonriente y luego gritó: “¡Arriba la jotiza!”.

El líder de la banda también le advirtió a la mamá que no se pasara con su hija, aunque la chica pidió en su cuenta que no pensaran mal pues “siempre la apoyado y es la mejor”.

3. Banda Renovación y el video de “Suele Pasar”

Sorprendió hace dos años con el video de su tema “Suele pasar” en el que mostraba una historia de desamor protagonizada por una pareja gay. Han pasado sólo dos años pero hasta el momento, no ha habido grandes cambios en videos, películas y ni en otros géneros se ha mostrado lo que en este video, que, por cierto; no es mucho. Una pareja del mismo sexo que se lanza miradas y camina de la mano… Tan simple y tan revolucionario en el género.

Con esos pequeños detalles, la banda le hizo honor a su nombre y puso su granito de arena para dar inclusión en un género que aún tiene muchos prejuicios machistas y homófobos.

El apoyo del género regional mexicano es muy importante porque muestra una posibilidad de cambio y sobre todo porque la representación y la inclusión importan en un mundo en el que la violencia, la discriminación y el odio hacia orientaciones sexuales diferentes siguen vigentes.

