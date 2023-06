Te contamos quién es Sabrina Carpenter, la telonera del concierto de Taylor Swift en la CDMX en agosto próximo en el Foro Sol.

En agosto próximo Taylor Swift llega por primera vez a México para ofrecer 3 conciertos en la CDMX, descubre quién es Sabrina Carpenter; su telonera.

Taylor Swift alborotó las redes sociales después de anunciar su gira por Latinoamérica con The Eras Tour, con la que llega a la CDMX por primera vez. La cantante de Shake It Off ofrecerá 3 conciertos en el Foro Sol el próximo 24, 25 y 26 de agosto, para después moverse hacia Argentina y Brasil.

Conoce más planes chidos en la CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

Sumado a ello, Swift también confirmó como telonera de sus conciertos a la cantante, actriz e ícono de la moda: Sabrina Carpenter; conocida en los Estados Unidos por hits como Fast Times, Vicius y Nonsense. Pero, además de esto, ¿quién es Sabrina Carpenter? Te contamos todo lo que sabemos sobre ella, para que cantes sus rolas y saques provecho a los previos.

La actriz Sabrina Carpenter en los premios Emmy en Los Ángeles / Foto: Shutterstock

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Comenzó su carrera como actriz en la serie criminal: Law & Order: Special Victims Unit, para después ser reconocida por su papel de Maya Hart en la serie de Disney: Girl Meets World. También protagonizó las películas de Netflix: Tall Girl (2019), su secuela Tall Girl 2 (2022) y Work It (2020).

En el terreno vocal, Sabina Carpenter debutó con su EP Can’t Blame a Girl for Trying para después en 2022 lanzar su quinto álbum de estudio que tituló: Emails I Can´t Send, que apareció en numerosas listas Best Of 2022, incluyendo Rolling Stone y Billboard.

Además de su creciente lista de créditos de actuación y musicales, fue seleccionada por la prestigiosa lista 30 Under 30 de Forbes. Después de una gira de conciertos sold out por los Estados Unidos en 2022, Sabrina estará presentándose en los venues más importantes del mundo en 2023, como lo es el concierto de Taylor Swift en la CDMX.

¿Cuáles son sus canciones de más populares?

De acuerdo a Spotify, las canciones más populares de Sabrina Carpenter son: Nonsense, On my way, Feather, Looking at me, y Because i liked a boy.