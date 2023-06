Conoce cómo funcionan las pulseras de Taylor Swift y Coldplay que se sincronizan con la música para crear efectos surrealistas.

Las pulseras de Taylor Swift y Coldplay son un auténtico espectáculo de luces y tecnología que se está empezando a usar en los conciertos. Te contamos de qué se trata.

Taylor Swift y Coldplay son algunos de los artistas que hacen uso en sus conciertos de las pulseras, conocidas popularmente, Xylobands, para ofrecer un espectáculo de luces y show más atractivo. Esta nueva tecnología interactiva es entregada a los asistentes a la entrada del recinto para que la lleven puesta durante todo el concierto.

Y no hablamos de las pulseras de plástico con efecto neón que usabas en los 2000s, sino de unas LED que pueden sincronizarse con la música en vivo o, incluso, crear efectos de movimiento o formas; como se ha visto durante The Eras Tour en los Estados Unidos.

¿Cómo funcionan las pulseras de Taylor Swift y Coldplay?

TikTokers expertos en tecnología como Leo Jiménez explica que estas pulseras, a diferencia de las de plástico, no funcionan gracias a una pila que emite una luz continua, sino por un receptor de radiofrecuencia o de infrarrojos. Este se encarga de recibir las señales de un trasmisor, asegura, es controlado por los organizadores del espectáculo o el clásico moving head.

De hecho, esta cámara en movimiento permite escoger pulsera por pulsera para crear el efecto de luz que el artista ha planeado. Por eso, en la reciente gira de la cantante de Shake it off, podemos apreciar la forma de una serpiente moviéndose cuando canta Look What You Made Me Do. O también corazones de luces en Lover.

¿Qué otros artistas la usan?

Si ya conseguiste boletos para el concierto de Taylor Swift en la CDMX seguro podrás vivir la experiencia, en todo caso, otros artistas de talla internacional también se están sumando a esta otra manera de ofrecer conciertos en 2023. Algunos en la lista son: The Weeknd, Lady Gaga o Bad Bunny.